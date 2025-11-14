R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " L a m a n o v r a d e l g o v e r n o n e l r i s p e t t o d e i v i n c o l i e u r o p e i , h a s c e l t o l a v i a d e l c o n t e n i m e n t o d e l d e f i c i t e d e l s o s t e g n o a i r e d d i t i m e d i o - b a s s i , m a t o c c a d a v i c i n o a n c h e l a c l a s s e d i r i g e n t e e p r o d u t t i v a d e l P a e s e . L a n o s t r a v a l u t a z i o n e r e s t a p r u d e n t e . P u r r i c o n o s c e n d o s e g n a l i p o s i t i v i , c o m e i l s o s t e g n o a i r e d d i t i m e d i e l ’ a t t e n z i o n e , s e p p u r p a r z i a l e , a l l a v o r o q u a l i f i c a t o , m a n c a a n c o r a u n a v i s i o n e d i l u n g o p e r i o d o . M a n c a u n a s t r a t e g i a c a p a c e d i t e n e r e i n s i e m e c r e s c i t a , p r o d u t t i v i t à e s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e . L ’ I t a l i a h a b i s o g n o d i u n a p o l i t i c a e c o n o m i c a c h e p r e m i c h i i n v e s t e , c h i i n n o v a , c h i c r e a v a l o r e , e c h e r e n d a s t r u t t u r a l i l e m i s u r e c h e o g g i a p p a i o n o s o l o t e m p o r a n e e o f r a m m e n t a r i e . N o n b a s t a n o i n t e r v e n t i e p i s o d i c i " . C o s ì M a u r o B a l l a r è , p r e s i d e n t e d i M a n a g e r i t a l i a , d a l p a l c o d e l l ' a s s e m b l e a n a z i o n a l e d e i m a n a g e r a N a p o l i , s u l l a m a n o v r a e c o n o m i c a d e l g o v e r n o . E B a l l a r è h a r i c o r d a t o l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l ' e s e c u t i v o . " A b b i a m o l a v o r a t o n e i m e s i s c o r s i c o n s p i r i t o c o s t r u t t i v o e c o n l a c o n s u e t a c a p a c i t à d i p r o p o s t a . I l c o n f r o n t o c o n i l G o v e r n o , i n p a r t i c o l a r e , c o n i l v i c e m i n i s t r o M a u r i z i o L e o , h a r a p p r e s e n t a t o u n m o m e n t o d i a s c o l t o r e c i p r o c o e d i r i c o n o s c i m e n t o d e l r u o l o d e i m a n a g e r c o m e i n t e r l o c u t o r i q u a l i f i c a t i e r e s p o n s a b i l i . A b b i a m o p o r t a t o i d e e c o n c r e t e e p r o p o s t e e q u i l i b r a t e , n a t e d a l l a v o r o d i p o s i z i o n a m e n t o c o s t r u i t o i n s i e m e a i t e r r i t o r i e s v i l u p p a t e a t t r a v e r s o i p o s i t i o n p a p e r i n p a r t i c o l a r e , q u e l l o d e d i c a t o a l f i s c o h a r a p p r e s e n t a t o u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o e s s e n z i a l e p e r i l c o n f r o n t o c o n l e i s t i t u z i o n i . U n l a v o r o c o l l e t t i v o , s e r i o e d o c u m e n t a t o , c h e h a r e s o l a n o s t r a v o c e p i ù a u t o r e v o l e e l a n o s t r a p r o p o s t a p i ù i n c i s i v a " , h a s o t t o l i n e a t o . " E o g g i - h a r i v e n d i c a t o B a l l a r è - p o s s i a m o d i r e c h e a l c u n i r i s u l t a t i i m p o r t a n t i s o n o a r r i v a t i . L a r i d u z i o n e d e l l a s e c o n d a a l i q u o t a I r p e f , d a l 3 5 % a l 3 3 % , r a p p r e s e n t a u n s e g n a l e c o n c r e t o d i a t t e n z i o n e v e r s o l a c l a s s e m e d i a p r o d u t t i v a , c o i n v o l g e n d o a n c h e i r e d d i t i p i ù e l e v a t i , f i n o a 2 0 0 . 0 0 0 e u r o . U n p a s s o n e l l a d i r e z i o n e g i u s t a , p e r c h é r i c o n o s c e i l c o n t r i b u t o d i c h i o g n i g i o r n o s o s t i e n e i l s i s t e m a f i s c a l e d e l P a e s e . L o s t e s s o v a l e p e r l e m i s u r e d e d i c a t e a l w e l f a r e c o n t r a t t u a l e e a l l a p r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r e , c h e r i s p e c c h i a n o l e n o s t r e r i c h i e s t e d i u n a p o l i t i c a c a p a c e d i s o s t e n e r e i l l a v o r o q u a l i f i c a t o e l e f a m i g l i e . S o n o s c e l t e c h e p a r l a n o d i f i d u c i a , d i e q u i t à , e d i r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a " , h a a g g i u n t o B a l l a r è . E p e r i l p r e s i d e n t e d i M a n a g e r i t a l i a " a n c h e s u l f r o n t e p r e v i d e n z i a l e , l a c o n f e r m a d e l l a p i e n a p e r e q u a z i o n e d e l l e p e n s i o n i è u n s e g n a l e i m p o r t a n t e d i a t t e n z i o n e v e r s o c h i h a l a v o r a t o e c o n t r i b u i t o p e r u n a v i t a i n t e r a . S c e l t e c h e , n e l l o r o i n s i e m e , r a p p r e s e n t a n o u n a d i r e z i o n e c h i a r a : q u e l l a d i u n P a e s e c h e i n i z i a a r i c o n o s c e r e c h e l a c r e s c i t a s i c o s t r u i s c e c o n c h i l a p r o d u c e , e c h e i l l a v o r o d i q u a l i t à , l a c o m p e t e n z a e l a r e s p o n s a b i l i t à d e v o n o t o r n a r e a l c e n t r o d e l l ’ a g e n d a e c o n o m i c a n a z i o n a l e " . " S e r v e u n a t r a i e t t o r i a c h i a r a e c o n d i v i s a p e r r i l a n c i a r e i l l a v o r o , i l c a p i t a l e u m a n o e l a c o m p e t i t i v i t à d e l P a e s e . I n q u e s t o s e n s o , i l n o s t r o g i u d i z i o s u l l a m a n o v r a è e q u i l i b r a t o m a v i g i l e . R i c o n o s c i a m o i p a s s i a v a n t i , m a c h i e d i a m o d i p i ù . C h i e d i a m o u n a p r o s p e t t i v a c h e g u a r d i o l t r e l ’ e m e r g e n z a , c h e r e s t i t u i s c a f i d u c i a , s t a b i l i t à e u n a v i s i o n e a u t e n t i c a m e n t e r i f o r m a t r i c e " .