Roma, 11 nov. (Adnkronos) - “Vorremmo intervenire nell’ambito della Legge di Bilancio chiedendo l’istituzione di un Fondo unico per le aree interne, che deve stanziare risorse su una serie di temi strategici, l’agricoltura, l’artigianato di qualità, l’energia”. Così i responsabili Enti locali di Avs Francesco Alemanni ed Enrico Panini, durante la conferenza stampa di presentazione dell’indagine Swg sulle aeree interne alla Camera. In Campania, sottolinea Alemanni, il candidato del centrosinistra “Roberto Fico vorrebbe proporre un assessorato alle aree interne”. “Il combinato disposto di inazione del Governo insieme all’idea di dividere il nostro paese con l’autonomia differenziata - spiega il capogruppo di Avs al Senato Peppe De Cristofaro - fortunatamente messa in discussione della corte Costituzionale, produce un disastro politico senza precedenti”. “Proprio in queste ore, mentre si discute sulla finanziaria, il Governo sta cercando di aggirare la sentenza della Corte”, conclude.
Manovra: Avs, ‘proporremo Fondo unico per aree interne, risorse su temi strategici’
11 novembre, 2025 • 11:10