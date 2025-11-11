R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ V o r r e m m o i n t e r v e n i r e n e l l ’ a m b i t o d e l l a L e g g e d i B i l a n c i o c h i e d e n d o l ’ i s t i t u z i o n e d i u n F o n d o u n i c o p e r l e a r e e i n t e r n e , c h e d e v e s t a n z i a r e r i s o r s e s u u n a s e r i e d i t e m i s t r a t e g i c i , l ’ a g r i c o l t u r a , l ’ a r t i g i a n a t o d i q u a l i t à , l ’ e n e r g i a ” . C o s ì i r e s p o n s a b i l i E n t i l o c a l i d i A v s F r a n c e s c o A l e m a n n i e d E n r i c o P a n i n i , d u r a n t e l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e d e l l ’ i n d a g i n e S w g s u l l e a e r e e i n t e r n e a l l a C a m e r a . I n C a m p a n i a , s o t t o l i n e a A l e m a n n i , i l c a n d i d a t o d e l c e n t r o s i n i s t r a “ R o b e r t o F i c o v o r r e b b e p r o p o r r e u n a s s e s s o r a t o a l l e a r e e i n t e r n e ” . “ I l c o m b i n a t o d i s p o s t o d i i n a z i o n e d e l G o v e r n o i n s i e m e a l l ’ i d e a d i d i v i d e r e i l n o s t r o p a e s e c o n l ’ a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a - s p i e g a i l c a p o g r u p p o d i A v s a l S e n a t o P e p p e D e C r i s t o f a r o - f o r t u n a t a m e n t e m e s s a i n d i s c u s s i o n e d e l l a c o r t e C o s t i t u z i o n a l e , p r o d u c e u n d i s a s t r o p o l i t i c o s e n z a p r e c e d e n t i ” . “ P r o p r i o i n q u e s t e o r e , m e n t r e s i d i s c u t e s u l l a f i n a n z i a r i a , i l G o v e r n o s t a c e r c a n d o d i a g g i r a r e l a s e n t e n z a d e l l a C o r t e ” , c o n c l u d e .