R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a i n p i a z z a c o n a m m i n i s t r a t o r i e a m m i n i s t r a t r i c i p e r d e n u n c i a r e u n a l e g g e d i b i l a n c i o c h e t a g l i a l e r i s o r s e a g l i e n t i l o c a l i . S i g n i f i c a t a g l i a r e l a s c u o l a , t a g l i a r e l ' a s s i s t e n z a p e r i p i ù f r a g i l i . S i g n i f i c a i n d e b o l i r e l a v i t a d i m i l i o n i d i i t a l i a n i e i t a l i a n e i n q u e s t o p a e s e . È i n a c c e t t a b i l e . V o g l i a m o c a m b i a r l a " . C o s ì N i c o l a F r a t o i a n n i a m a r g i n e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e d i A v s c o n t r o i t a g l i a g l i e n t i l o c a l i . I n P i a z z a C a p r a n i c a c o n i p a r l a m e n t a r i e i p r e s i d e n t i d e l g r u p p o a l l a C a m e r a e a l S e n a t o , a n c h e i l c o - p o r t a v o c e A n g e l o B o n e l l i : " i n v i t o G i o r g i a M e l o n i a d i r e m e n o b u g i e s u l l a m a n o v r a p e r c h é n o n r i g u a r d a i v e r i p r o b l e m i d e l p a e s e , n o n a f f r o n t a i n v e s t i m e n t i s u l l a s a n i t à p u b b l i c a , t a g l i a l e r i s o r s e a g l i e n t i l o c a l i , a g g r e d i s c e i d i r i t t i d e i p i ù f r a g i l i " . " I n u n a s i t u a z i o n e d r a m m a t i c a c o m e q u e l l a d e l l a c r i s i c l i m a t i c a , p e n s a a l c o n d o n o e d i l i z i o e a l p o n t e s u l l o s t r e t t o d i M e s s i n a , s o t t r a e n d o 1 4 m i l i a r d i d i e u r o a l t r a s p o r t o e a l l a d i f e s a d e l s u o l o a p a r t i r e d a l s u d " , c o n c l u d e B o n e l l i .