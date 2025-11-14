R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a d e s t r a c a m p a n a c o n u n e m e n d a m e n t o a l l a m a n o v r a d i b i l a n c i o p r o p o n e l a r i a p e r t u r a d e l c o n d o n o e d i l i z i o v o l u t o d a B e r l u s c o n i n e l 2 0 0 3 . L a c o s a i n c r e d i b i l e è c h e d o p o v e n t i a n n i l a d e s t r a l a p e n s a s e m p r e a l l o s t e s s o m o d o . D a F d I u n a p r o p o s t a e l e t t o r a l e c h e s t r i z z a l ' o c c h i o a i f u r b i e l a s c i a d i s t u c c o g l i i t a l i a n i o n e s t i " . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d e l l ’ A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a P e p p e D e C r i s t o f a r o , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o M i s t o d i p a l a z z o M a d a m a . " D o p o l a l e g g e s a l v a c a s a d i S a l v i n i , o r a è F r a t e l l i d ’ I t a l i a c h e i n p i e n a c a m p a g n a e l e t t o r a l e r e g i o n a l e a p r o p o r r e u n e m e n d a m e n t o c h e n o n p a s s e r à m a i m a c h e s e r v e p e r p r e n d e r e i v o t i d e g l i a b u s i v i , p r o s e g u e l ’ e s p o n e n t e r o s s o v e r d e . I n I t a l i a , e i n C a m p a n i a , c ’ è s i c u r a m e n t e u n p r o b l e m a a b i t a t i v o e n o r m e m a , p e r r i s o l v e r l o b i s o g n a p u n t a r e s u g l i a l l o g g i p o p o l a r i , n o n f a r e c o n d o n i . Q u e l l a d e i c o n d o n i è u n a v e r a e p r o p r i a o s s e s s i o n e d e l l a d e s t r a . S u m o l t e c o s e l a d e s t r a è d i v i s a , m a n o n s u i c o n d o n i . I l g o v e r n o M e l o n i è i l g o v e r n o d e i c o n d o n i . F r a t e l l i d ’ I t a l i a è s e m p r e p i ù i l p a r t i t o d e g l i e v a s o r i e d e g l i a b u s i v i " , c o n c l u d e d e C r i s t o f a r o .