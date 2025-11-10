R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t o g o v e r n o h a p r o d o t t o u n a m a n o v r a f i n a n z i a r i a d a 1 8 m i l i a r d i t o t a l i , c i o è u n a m a n o v r e t t a i n c u i n o n c ' è n i e n t e . L e p o c h e r i s o r s e v e n g o n o a n c h e u s a t e m a l e . V e d i l a q u e s t i o n e I r p e f : è g i u s t o r i c o n o s c e r e u n o s c o n t o f i s c a l e a c h i g u a d a g n a 1 . 8 0 0 e u r o a l m e s e e a v r à 4 5 0 e u r o , i l p r o b l e m a è c h e a v r à l a s t e s s a c i f r a c h i g u a d a g n a 8 . 0 0 0 e u r o a l m e s e " . C o s ì A n n a A s c a n i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a e d e p u t a t a d e m i n t e r v e n e n d o a M a t t i n o C i n q u e . " L ' e s e c u t i v o f a u n a s c e l t a c h i a r a , c i o è d i p r e m i a r e c h i h a m e n o b i s o g n o d i e s s e r e p r e m i a t o i n q u e s t o m o m e n t o . L ' 8 5 % d e l l e r i s o r s e a n d r a n n o a l l e f a s c e p i ù r i c c h e e n o n , c o m e i n v e c e a v e v a n o p r o m e s s o , a l c e t o m e d i o c h e è i n d i f f i c o l t à s o p r a t t u t t o o g g i c o n l a p r e s s i o n e f i s c a l e p i ù a l t a d e g l i u l t i m i 1 0 a n n i . È s c r i t t o n e l l a r e l a z i o n e t e c n i c a d e l l a m a n o v r a d i b i l a n c i o , l o d i c e l ' U f f i c i o p a r l a m e n t a r e d i b i l a n c i o , l o d i c e a n c h e B a n k i t a l i a . L e p o c h e r i s o r s e d i q u e s t a l e g g e d i b i l a n c i o a n d r a n n o a c h i h a m e n o n e c e s s i t à . È u n e r r o r e " , c o n c l u d e .