R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ U n i o n e d o n n e i n I t a l i a h a c o n t r i b u i t o a l l e p r i n c i p a l i c o n q u i s t e f e m m i n i l i r e a l i z z a t e n e l s e c o n d o N o v e c e n t o : i l d i r i t t o a l l a v o r o , i l d i r i t t o d i f a m i g l i a , l a l o t t a c o n t r o l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e . M o b i l i t a z i o n i c h e h a n n o s e g n a t o e r i d i s e g n a t o i l n o s t r o s i s t e m a g i u r i d i c o e s o c i a l e . M o l t i e s i g n i f i c a t i v i p a s s i s o n o s t a t i f a t t i , m a i l c a m m i n o è a n c o r a i n d i v e n i r e , p e r c h é n o n t u t t i g l i o b i e t t i v i s o n o s t a t i p i e n a m e n t e r a g g i u n t i . I l n o s t r o P a e s e è f a n a l i n o d i c o d a i n U e c o n i l t a s s o d i o c c u p a z i o n e f e m m i n i l e f e r m o a l 5 2 , 5 % , i l g a p s a l a r i a l e t o c c a l a s o g l i a d e l 2 0 % e m a n c a n o p o l i t i c h e f a m i l i a r i e f f i c a c i " . C o s ì A n n a A s c a n i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a e d e p u t a t a d e m , i n t e r v e n e n d o a M o n t e c i t o r i o a l l ' e v e n t o ' U n ' i d e a c h e f a s t o r i a ' o r g a n i z z a t o i n o c c a s i o n e d e l l ' 8 0 e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l ' U n i o n e d o n n e i n I t a l i a . " G l i a s i l i n i d o n o n s o n o e q u a m e n t e d i f f u s i i n t u t t e l e a r e e d e l P a e s e , e n o n o s t a n t e r i s o r s e a n o s t r a d i s p o s i z i o n e , c o m e q u e l l e d e l P n r r , s o n o s t a t i s a c r i f i c a t i p e r i n c a p a c i t à d i g o v e r n o . L a l e g g e d i b i l a n c i o d i c u i d i s c u t i a m o i n q u e s t e o r e h a l a f a m i g l i a t r a l e s u e p r i o r i t à . M a s o l o a p a r o l e . N o n c i s o n o i n t e r v e n t i s t r u t t u r a l i , m a b o n u s e m i s u r e l i m i t a t e c h e d i f a t t o n o n i n c i d o n o s u i p r o b l e m i . S o n o i n t e r v e n t i d i f a c c i a t a c h e n o n f a n n o a v a n z a r e i l n o s t r o P a e s e d i u n m i l l i m e t r o " , c o n c l u d e .