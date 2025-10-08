R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D o v e p r e n d e r à i l g o v e r n o i s o l d i p e r l a m a n o v r a ? L a v e r i t à è c h e i s o l d i l i p r e n d e r a n n o c o m e a l s o l i t o d a i t a g l i l i n e a r i a i m i n i s t e r i e q u e s t o s i g n i f i c a c h e a v r e m o s e r v i z i p e g g i o r i e c h e t a g l i e r a n n o s u g l i e n t i l o c a l i , c h e p u r t r o p p o s o n o s t a t i l e p r i m e v i t t i m e d e l l e u l t i m e m a n o v r e d i b i l a n c i o . L a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c o n t i n u a a d i r e c h e a i u t a l e f a m i g l i e c o n i b o n u s , m a s e p o i t o g l i e r i s o r s e a g l i e n t i l o c a l i p e r t e n e r e a p e r t i g l i a s i l i n i d o , p e r f a r e i n m o d o c h e s i a n o a c c e s s i b i l i a p r e z z i r a g i o n e v o l i s e n o n a d d i r i t t u r a g r a t u i t i , c o m e i n a l c u n e r e g i o n i d ' I t a l i a g u i d a t e d a l c e n t r o s i n i s t r a s i s t a f a c e n d o , a l l o r a v u o l d i r e c h e i n r e a l t à s t a m e n t e n d o a i c i t t a d i n i " . C o s ì A n n a A s c a n i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a e d e p u t a t a d e m , i n t e r v e n e n d o a S k y E c o n o m i a . " C o m e n e l c a s o d e l c e t o m e d i o : d i c e d i v o l e r l o s o s t e n e r e d a q u a n d o s i è i n s e d i a t a , m a p e r i l m o m e n t o m i s u r e n o n n e e s i s t o n o e i l c e t o m e d i o s t a p e g g i o d i t r e a n n i f a . L a p r e s s i o n e f i s c a l e è s a l i t a , g l i i t a l i a n i h a n n o m e n o s o l d i i n t a s c a d a s p e n d e r e , i s a l a r i s o n o f e r m i e i p r e z z i d e l c a r r e l l o d e l l a s p e s a c r e s c o n o c o s t a n t e m e n t e c o s i c c h é l e f a m i g l i e s o n o c o s t r e t t e a c o m p r a r e m e n o . È s u q u e s t o s i s t e m a v i z i o s o c h e s i d e v e i n t e r v e n i r e . M a n e l l a m a n o v r a c h e i l g o v e r n o s i a p p r e s t a a v a r a r e d i n u o v o n o n c ' è a s s o l u t a m e n t e n u l l a , è u n d a t o d i f a t t o " , c o n c l u d e .