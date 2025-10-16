R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A f r o n t e d i t u t t e l e n e c e s s i t à d e l P a e s e e d e l l e d i f f i c o l t à d e g l i i t a l i a n i , i l g o v e r n o p r o p o n e u n a l e g g e d i b i l a n c i o d i a p p e n a 1 8 m i l i a r d i . Q u a n d o e r a n o a l l ’ o p p o s i z i o n e g r i d a v a n o c o n t r o i v i n c o l i f i n a n z i a r i , o r a c h e s o n o a l g o v e r n o f a n n o l ' o p p o s t o e p r e s e n t a n o u n a l e g g i n a d i b i l a n c i o i m b a r a z z a n t e . L a c r e s c i t a è f e r m a e a l c u n i i n v e s t i m e n t i v a n n o f a t t i . I n q u e s t a m a n o v r a n o n c ' è n i e n t e s e n o n l ' e n n e s i m o c o n d o n o , s i a m o a 2 1 . N o n s e n e p u ò p i ù , a n c h e p e r c h é p o i n e s s u n o p a g a p i ù l e t a s s e , s e s i c o n t i n u a a d i r e c h e l e s c o n t i a m o " . C o s ì A n n a A s c a n i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a e d e p u t a t a d e m , i n t e r v e n e n d o a R e s t a r t s u R a i 3 . " C i s o n o p i c c o l i i n t e r v e n t i , c h e v a l g o n o u n a n n o . N o n c ' è u n p i a n o i n d u s t r i a l e . S e r v i r e b b e u n a l e g g e d i b i l a n c i o s e r i a c h e p e r a l t r o n o n p r e n d a i s o l d i d a l r a d d o p p i o d e l l a t a s s a d i s o g g i o r n o , c o m e p a r e c h e a c c a d a , q u i n d i f a c e n d o c a s s a d a i c o m u n i , o d a i t a g l i l i n e a r i a i m i n i s t e r i , p e r c h é q u e s t o s i g n i f i c a t a g l i a i s e r v i z i . D a l l e b a n c h e a r r i v e r a n n o o n o r i s o r s e ? E s e s ì , c o m e ? C i a s p e t t i a m o c h e G i o r g i a M e l o n i f a c c i a q u e l l o c h e c o n t i n u a a p r o m e t t e r e a g l i i t a l i a n i d a l 2 0 2 2 . E c h e l o f a c c i a p r e s t o , n o n l ' a n n o p r o s s i m o i n o c c a s i o n e d e l l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e " , c o n c l u d e .