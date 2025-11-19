R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D o v ' è f i n i t a l a G i o r g i a M e l o n i c h e s t a v a a l l o r o f i a n c o ? D o v ' è f i n i t a l a G i o r g i a M e l o n i c h e s o s t e n e v a q u e s t a m i s u r a s t r u t t u r a l e ? Q u e s t a G i o r g i a M e l o n i q u i n o i n o n l a d i m e n t i c h i a m o . A l l o r a s i a m o q u i a s u o n a r l e l a s v e g l i a . P e r c h é O p z i o n e D o n n a è u n d i r i t t o d i q u e s t e d o n n e e l e i è s p a r i t a e d è s p a r i t a a n c h e l a m i s u r a " . C o s ì l a d e p u t a t a d e l M 5 s C h i a r a A p p e n d i n o a m a r g i n e d e l f l a s h m o b d a v a n t i M o n t e c i t o r i o c o n u n a d e l e g a z i o n e d e l M o v i m e n t o O p z i o n e D o n n a . " C o n t i n u e r e m o a l o t t a r e c o n l o r o , c o n a t t i p a r l a m e n t a r i , c o n e m e n d a m e n t i a l b i l a n c i o p e r c h é n o n è a c c e t t a b i l e c h e q u e s t a m i s u r a c h e t u t e l a v a m i g l i a i a d i d o n n e v e n g a c a n c e l l a t a i n q u e s t o m o d o . Q u e s t o è u n o s c h i a f f o i n f a c c i a d a u n a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d o n n a a m i g l i a i a d i d o n n e e n o i n o n l o a c c e t t i a m o e q u i c o m e M o v i m e n t o 5 S t e l l e s i a m o e s a r e m o a l l o r o f i a n c o " , c o n c l u d e .