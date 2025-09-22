R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ U r g o n o m i s u r e i d o n e e a d a s s i c u r a r e l ’ e q u i l i b r i o e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i o d e l s i s t e m a d i t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e e r e g i o n a l e ” . È q u a n t o s e g n a l a t o d a A g e n s , A n a v e A s s t r a , l e a s s o c i a z i o n i c h e r a p p r e s e n t a n o l e i m p r e s e p u b b l i c h e e p r i v a t e d e l s e t t o r e , c o n u n a n o t a t r a s m e s s a a l l ’ a t t e n z i o n e d e i M i n i s t r i d e i t r a s p o r t i e d e l l ’ E c o n o m i a e a l l a C o n f e r e n z a d e l l e R e g i o n i , i n v i s t a d e l l a i m p o s t a z i o n e d e l l a m a n o v r a d i B i l a n c i o p e r i l 2 0 2 6 , i n c u i s i s o l l e c i t a u n c o n f r o n t o s u l l e p r i n c i p a l i q u e s t i o n i a p e r t e . N e l d a r e a t t o a l G o v e r n o d e l l ’ i m p o r t a n t e r u o l o s v o l t o p e r f a v o r i r e i l r i n n o v o d e l C C N L d i s e t t o r e , t r a m i t e l a c o p e r t u r a d e i r e l a t i v i o n e r i , l e a s s o c i a z i o n i r i b a d i s c o n o l ’ u r g e n z a d i m i s u r e c h e g a r a n t i s c a n o i r i m b o r s i a n c h e a l l e a z i e n d e o p e r a n t i n e l l e A u t o n o m i e s p e c i a l i c u i c o m p e t e i l m a g g i o r g e t t i t o d e r i v a n t e d a l l e v a r i a z i o n i d e l l e a c c i s e s u i c a r b u r a n t i , m a s o p r a t t u t t o d e l l e a z i e n d e o p e r a n t i i n F r i u l i V e n e z i a G i u l i a e i n S i c i l i a , R e g i o n i c h e c o m p a r t e c i p a n o i n m a n i e r a l i m i t a t a o n u l l a a t a l e g e t t i t o . P e r m a n e p o i i l t e m a d e l l ’ a d e g u a m e n t o i n f l a t t i v o d e l F o n d o T p l , l a c u i d o t a z i o n e a n n u a s c o n t a u n a m a n c a t a i n d i c i z z a z i o n e p e r o l t r e 8 0 0 m i l i o n i d i e u r o . I n q u e s t o c o n t e s t o – s e g n a l a n o l e a s s o c i a z i o n i – è i m p r e s c i n d i b i l e u n i n t e r v e n t o c h e r e n d a s t r u t t u r a l i i 1 2 0 m i l i o n i d i e u r o s t a n z i a t i u n a t a n t u m s u l F o n d o p e r i l s o l o 2 0 2 5 , s c o n g i u r a n d o p e r d i t e r i l e v a n t i d i r i s o r s e p e r d i v e r s i t e r r i t o r i c h e , i n a s s e n z a , d i s c e n d e r e b b e r o d a l l a a p p l i c a z i o n e d e l l e n u o v e m o d a l i t à d i r i p a r t o n o r m a t i v a m e n t e p r e v i s t e . P e r i l m e d e s i m o f i n e , a f f e r m a n o l e a s s o c i a z i o n i d e l T p l , o c c o r r e c o n i u g a r e l a p r e v i s t a r i f o r m a i n m a t e r i a d i f e d e r a l i s m o f i s c a l e c o n l a g a r a n z i a d i c e r t e z z a e a d e g u a t e z z a d e l l e r i s o r s e s t a n z i a t e p e r i l s e t t o r e , s a l v a g u a r d a n d o n e i l v i n c o l o d i d e s t i n a z i o n e e q u a l i f i c a n d o i l T p l c o m e “ s p e s a e s s e n z i a l e ” . I n f i n e , i l t e m a d e g l i i n v e s t i m e n t i s u c u i u r g e i n d i v i d u a r e n u o v i m e c c a n i s m i d i s o s t e g n o c h e , e s a u r i t i i f o n d i d e l P n r r , c o n s e n t a n o l a p r o s e c u z i o n e d e l p r o c e s s o d i a m m o d e r n a m e n t o i n f r a s t r u t t u r a l e e r i n n o v o d e l m a t e r i a l e r o t a b i l e f u n z i o n a l e a l r a g g i u n g i m e n t o d e g l i s f i d a n t i o b i e t t i v i d i t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e s u i q u a l i i l P a e s e è i m p e g n a t o .