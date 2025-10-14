Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Via libera dell'Associazione Bancaria Italiana allulteriore contributo delle banche al Bilancio dello Stato per il rilancio delleconomia. Il Comitato Esecutivo dellAbi ha infatti approvato ieri sera allunanimità la relazione del Direttore Marco Elio Rottigni incaricato degli approfondimenti relativi allaccordo dello scorso anno. Il Comitato Esecutivo dellABI ha approvato allunanimità "di proseguire in via straordinaria nei contributi poliennali al Bilancio dello Stato, nella stessa logica concordata lo scorso anno, per il rilancio delleconomia e per la solidarietà sociale".