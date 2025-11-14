R o m a , 1 4 n o v ( A d n k r o n o s ) - I l P d h a p r e s e n t a t o 1 1 6 0 e m e n d a m e n t i a l l a m a n o v r a , 1 6 i n c o m u n e c o n l e a l t r e o p p o s i z i o n i . I t e m i d e l l e p r o p o s t e u n i t a r i e s o n o : m i s u r e p e r l a r e s t i t u z i o n e d e l d r e n a g g i o f i s c a l e , e s t e n s i o n e d e l l ’ A u t o r i z z a z i o n e u n i c a a t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , p r o r o g a d i O p z i o n e d o n n a p r e v i g e n t e , i n c r e m e n t o F S N d e s t i n a t o a l l ’ a s s u n z i o n e d e l p e r s o n a l e p a r i t a r i o , s a l a r i o m i n i m o , s o p p r e s s i v o d e l l ’ a r t i c o l o 1 0 6 ( L i m i t a z i o n e a u t o n o m i a s c o l a s t i c a ) , I r p e f – e s t e n s i o n e d e l l a N o T a x a r e a a 1 5 . 0 0 0 e u r o c o n t r a s c i n a m e n t o a 6 0 . 0 0 0 e u r o , s o p p r e s s i o n e a u m e n t o e t à p e n s i o n a b i l e c o m p a r t o s i c u r e z z a , c o n g e d i p a r i t a r i , m a g g i o r a z i o n e 7 0 e u r o A s s e g n o u n i c o , r i p r i s t i n o m i s u r e T r a n s i z i o n e 4 . 0 , s o p p r e s s i o n e t a g l i s u p p l e n z e b r e v i , p e r s o n a l e g i u s t i z i a ( p r e c a r i ) , u n i v e r s i t à – a u m e n t o F f o p e r p r o f e s s o r i e r i c e r c a t o r i , s t a r t t a x p e r g i o v a n i , s i c u r e z z a c i t t à f i n a n z i a t o c o n t a g l i o p r o t o c o l l o A l b a n i a .