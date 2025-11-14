Roma, 14 nov (Adnkronos) - Il Pd ha presentato 1160 emendamenti alla manovra, 16 in comune con le altre opposizioni. I temi delle proposte unitarie sono: misure per la restituzione del drenaggio fiscale, estensione dellAutorizzazione unica a tutto il territorio nazionale, proroga di Opzione donna previgente, incremento FSN destinato allassunzione del personale paritario, salario minimo, soppressivo dellarticolo 106 (Limitazione autonomia scolastica), Irpef estensione della No Tax area a 15.000 euro con trascinamento a 60.000 euro, soppressione aumento età pensionabile comparto sicurezza, congedi paritari, maggiorazione 70 euro Assegno unico, ripristino misure Transizione 4.0, soppressione tagli supplenze brevi, personale giustizia (precari), università aumento Ffo per professori e ricercatori, start tax per giovani, sicurezza città finanziato con taglio protocollo Albania.