R o m a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - C i s o n o g e s t i q u o t i d i a n i c h e d i a m o p e r s c o n t a t i e c h e n o n d o v r e b b e r o m a i d i v e n t a r e u n r i c o r d o : a p r i r e u n a p o r t a , s t r i n g e r e u n a m a n o , l a v o r a r e a l c o m p u t e r . M a q u a n d o l ' e c z e m a c r o n i c o c o l p i s c e l a p e l l e d e l l e m a n i , a n c h e l e a z i o n i p i ù s e m p l i c i p o s s o n o d i v e n t a r e d i f f i c i l i e d o l o r o s e . R i t r o v a r e l a n o r m a l i t à n o n è u n ' i l l u s i o n e : s i g n i f i c a p a r t i r e d a l l a c o n s a p e v o l e z z a e d a u n ' i n f o r m a z i o n e c o r r e t t a . C o n q u e s t o o b i e t t i v o n a s c e l a c a m p a g n a d i i n f o r m a z i o n e e s e n s i b i l i z z a z i o n e ' P r e n d i i n m a n o l a t u a v i t a ' , p r o m o s s a d a L e o P h a r m a c o n i l p a t r o c i n i o d e l l ' a s s o c i a z i o n e p a z i e n t i A n d e a e d e l l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e S i d a p a e S i d e m a s t . L ' i n i z i a t i v a p u n t a a d i f f o n d e r e c o n o s c e n z e a g g i o r n a t e s u l l a m a l a t t i a , f a v o r i r e i l r i c o n o s c i m e n t o p r e c o c e d e i s e g n a l i , i n c o r a g g i a r e i l r i c o r s o t e m p e s t i v o a l m e d i c o e r i d u r r e i t e m p i d i a c c e s s o a l l e c u r e s p e c i a l i s t i c h e , p e r p r e s e r v a r e q u a l i t à d e l l a v i t a , r e l a z i o n i e a t t i v i t à p r o f e s s i o n a l e . L ' e c z e m a c r o n i c o d e l l e m a n i è u n ' i n f i a m m a z i o n e p e r s i s t e n t e c h e i n t e r e s s a m a n i e p o l s i c a u s a n d o p r u r i t o , d o l o r e , a r r o s s a m e n t o e l e s i o n i c u t a n e e e t e r o g e n e e , s p i e g a n o g l i e s p e r t i . S i d e f i n i s c e c r o n i c o q u a n d o i s i n t o m i d u r a n o o l t r e 3 m e s i c o n s e c u t i v i , o p p u r e s i r i p r e s e n t a n o a l m e n o 2 v o l t e n e l l ' a r c o d i 1 a n n o . N o n è u n d i s t u r b o p a s s e g g e r o : s p e s s o a l t e r n a f a s i d i r i a c u t i z z a z i o n e a p e r i o d i d i r e l a t i v a r e m i s s i o n e . L e c a u s e s o n o m o l t e p l i c i e p o s s o n o a g i r e i n s i n e r g i a n e l l o s t e s s o p a z i e n t e , s o p r a t t u t t o i n p r e s e n z a d i u n a p r e d i s p o s i z i o n e g e n e t i c a : a l t e r a z i o n i d e l l a b a r r i e r a c u t a n e a , r i s p o s t a i m m u n i t a r i a i p e r a t t i v a , c o n t a t t o p r o l u n g a t o c o n s o s t a n z e i r r i t a n t i o a l l e r g e n i e f a t t o r i a m b i e n t a l i . I s i n t o m i e i s e g n i v a r i a n o d a p e r s o n a a p e r s o n a , m a t r a i p i ù c o m u n i c i s o n o p r u r i t o i n t e n s o , d o l o r e , s e c c h e z z a m a r c a t a , d e s q u a m a z i o n e e f i s s u r a z i o n i , c i o è t a g l i d o l o r o s i d e l l a p e l l e . I n a l c u n i c a s i p o s s o n o c o m p a r i r e a n c h e g o n f i o r e , v e s c i c o l e , c r o s t e e i s p e s s i m e n t o c u t a n e o . N e l l e f o r m e p i ù s e v e r e , l e e r o s i o n i p o s s o n o c o m p r o m e t t e r e g e s t i f o n d a m e n t a l i c o m e l a v a r s i l e m a n i , a f f e r r a r e o g g e t t i o u t i l i z z a r e d i s p o s i t i v i e l e t t r o n i c i . N o n s i t r a t t a s o l o d i u n p r o b l e m a e s t e t i c o . L ' e c z e m a c r o n i c o d e l l e m a n i h a u n i m p a t t o c o n c r e t o s u l l a v i t a q u o t i d i a n a d i c h i n e s o f f r e : f a r e l a s p e s a , c u c i n a r e , l a v a r s i , s c r i v e r e a l c o m p u t e r o s e m p l i c e m e n t e a f f e r r a r e u n o g g e t t o p u ò d i v e n t a r e c o m p l i c a t o . I l d o l o r e , i l b r u c i o r e e i l p r u r i t o , s o p r a t t u t t o l a n o t t e , p e g g i o r a n o a n c h e l a q u a l i t à d e l s o n n o e a u m e n t a n o l a s t a n c h e z z a d i u r n a . E a c c a n t o a i s i n t o m i f i s i c i e s i s t e u n i m p a t t o m e n o v i s i b i l e , m a a l t r e t t a n t o s i g n i f i c a t i v o : q u e l l o p s i c o l o g i c o . L ' e c z e m a c r o n i c o d e l l e m a n i è u n a p a t o l o g i a c h e s i v e d e e s i s e n t e , o g n i g i o r n o . L a n e c e s s i t à d i c o n t r o l l a r e c o s t a n t e m e n t e l e m a n i e l a p a u r a d i p e g g i o r a r e i s i n t o m i a l i m e n t a n o u n f o r t e s e n s o d i v e r g o g n a e v u l n e r a b i l i t à . " C o m e a s s o c i a z i o n e , s a p p i a m o q u a n t o l ' e c z e m a c r o n i c o d e l l e m a n i p o s s a i n f l u i r e c o n c r e t a m e n t e s u l l a v i t a d i c h i n e s o f f r e , n o n s o l o d a l p u n t o d i v i s t a f i s i c o , m a a n c h e e m o t i v o e s o c i a l e - a f f e r m a M a r i o C o c c i o l i , p r e s i d e n t e d i A n d e a - P e r q u e s t o , s o s t e n i a m o q u e s t a c a m p a g n a c h e u n i s c e i n f o r m a z i o n e , s e n s i b i l i z z a z i o n e e s t r u m e n t i p r a t i c i , c o m e l a s e z i o n e ' T r o v a i l c e n t r o ' , u t i l i a f a c i l i t a r e u n a c c e s s o p r e c o c e a l l e c u r e s p e c i a l i s t i c h e " . E ' f o n d a m e n t a l e r i v o l g e r s i t e m p e s t i v a m e n t e a u n d e r m a t o l o g o q u a n d o s i r i c o n o s c o n o i s e g n i e i s i n t o m i , r a c c o m a n d a n o i p r o m o t o r i d e l l ' i n i z i a t i v a . L a d i a g n o s i s i b a s a s u l l a v a l u t a z i o n e c l i n i c a , s u l l ' a n a m n e s i d e t t a g l i a t a e s u l r i c o n o s c e r e i f a t t o r i s c a t e n a n t i . S e g u i r e l e i n d i c a z i o n i d e l l o s p e c i a l i s t a p e r m e t t e n e l l a m a g g i o r p a r t e d e i c a s i d i r i d u r r e l e r i a c u t i z z a z i o n i e m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a . U n a c o r r e t t a i n f o r m a z i o n e e l ' i d e n t i f i c a z i o n e p r e c o c e d e i s e g n a l i r a p p r e s e n t a n o i l p u n t o d i p a r t e n z a p e r o r i e n t a r s i v e r s o i l s u p p o r t o c l i n i c o p i ù a p p r o p r i a t o . S u l s i t o r i s c o p r i l e t u e m a n i . i t è d i s p o n i b i l e u n a s e z i o n e d e d i c a t a a l l a r i c e r c a d e i c e n t r i s p e c i a l i s t i c i , c h e o f f r e u n r i f e r i m e n t o u t i l e p e r i n d i v i d u a r e s t r u t t u r e q u a l i f i c a t e a c u i r i v o l g e r s i p e r u n a v a l u t a z i o n e d e r m a t o l o g i c a a c c u r a t a .