R o m a , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - D u e n u o v e r i c e r c h e d i m o s t r a n o c h e l ' a s s u n z i o n e q u o t i d i a n a d i m a n d o r l e p u ò f a v o r i r e l a s a l u t e i n t e s t i n a l e e a v e r e u n r u o l o n e l l ' a s s e i n t e s t i n o - c u o r e . L a p r i m a , p r o m o s s a d a A l m o n d B o a r d o f C a l i f o r n i a - i n f o r m a u n a n o t a - h a d i m o s t r a t o c h e l e m a n d o r l e h a n n o u n p o t e n z i a l e s i g n i f i c a t i v o c o m e a l i m e n t o f u n z i o n a l e c o n u n e f f e t t o p r e b i o t i c o , c i o è i n g r a d o d i m i g l i o r a r e l ' e q u i l i b r i o e l a d i v e r s i t à d e i b a t t e r i i n t e s t i n a l i , a u m e n t a n d o i l i v e l l i d i q u e l l i b e n e f i c i c o m e B i f i d o b a c t e r i u m , L a c t o b a c i l l u s e R o s e b u r i a . I n o l t r e , p u ò a u m e n t a r e l a p r o d u z i o n e d i c o m p o s t i b e n e f i c i c o m e g l i a c i d i g r a s s i a c a t e n a c o r t a ( S c f a ) , c h e a i u t a n o a p r o t e g g e r e i l r i v e s t i m e n t o i n t e s t i n a l e , a m i t i g a r e l ' i n f i a m m a z i o n e e a s o s t e n e r e l a s a l u t e m e t a b o l i c a . " Q u e s t a r i c e r c a s u g g e r i s c e c h e l e m a n d o r l e a g i s c o n o c o m e p r e b i o t i c i , c o n t r i b u e n d o a s o s t e n e r e l a s a l u t e d e l l ' i n t e s t i n o " , s p i e g a J a c k G i l b e r t , p r o f e s s o r e a l l ' u n i v e r s i t à d e l l a C a l i f o r n i a d i S a n D i e g o , r e s p o n s a b i l e d e l p r o g e t t o N u t r i t i o n f o r P r e c i s i o n H e a l t h d e i N a t i o n a l I n s t i t u t e s o f H e a l t h e c o a u t o r e d e l d o c u m e n t o . " L e m a n d o r l e c o n t e n g o n o f i b r e a l i m e n t a r i , p o l i f e n o l i e c a r b o i d r a t i n o n d i g e r i b i l i c o m e g l i o l i g o s a c c a r i d i - c h i a r i s c e - c h e f o r n i s c o n o i l o r o e f f e t t i p r e b i o t i c i . Q u e s t i n u t r i e n t i v e n g o n o m e t a b o l i z z a t i d a i b a t t e r i i n t e s t i n a l i b e n e f i c i , f a v o r e n d o n e l a c r e s c i t a e p r o d u c e n d o c o m p o s t i b e n e f i c i c o m e g l i a c i d i g r a s s i a c a t e n a c o r t a " . G l i a u t o r i d e l l a r i c e r c a - c h e h a v a l u t a t o l ' i n s i e m e d e i d a t i s u g l i e f f e t t i d e l l e m a n d o r l e s u l l a s a l u t e d e l l ' i n t e s t i n o , c o m p r e s i q u e l l i i n v i t r o ( l a b o r a t o r i o ) , d e g l i s t u d i c l i n i c i e d e l l e r e v i s i o n i s i s t e m a t i c h e - p u r c o n c l u d e n d o c h e " e s i s t o n o p r o v e s u f f i c i e n t i p e r d i m o s t r a r e c h e l e m a n d o r l e h a n n o u n e f f e t t o p r e b i o t i c o " , s o t t o l i n e a n o l a n e c e s s i t à d i a l t r i s t u d i , i n p a r t i c o l a r e d i q u e l l i c h e u t i l i z z a n o m e t o d i s t a n d a r d i z z a t i . " U l t e r i o r i r i c e r c h e - o s s e r v a G i l b e r t - a i u t e r a n n o a d e t e r m i n a r e l a q u a n t i t à d i m a n d o r l e n e c e s s a r i a e l a d u r a t a d e l l o r o u t i l i z z o p e r o t t e n e r e b e n e f i c i p e r l a s a l u t e d e l l ' i n t e s t i n o " . I l s e c o n d o s t u d i o , s e m p r e p r o m o s s o d a A l m o n d B o a r d o f C a l i f o r n i a - c o n t i n u a l a n o t a - h a e s a m i n a t o c o m e i l c o n s u m o d i m a n d o r l e a p p o r t i b e n e f i c i a l l a s a l u t e c a r d i o v a s c o l a r e e i n t e s t i n a l e e h a e s p l o r a t o i c o l l e g a m e n t i t r a l e d u e a r e e . I l d i s c u s s i o n p a p e r m o s t r a c h e i l c o n s u m o d i m a n d o r l e i n f l u i s c e s u l l a s a l u t e c a r d i o v a s c o l a r e a g e n d o s u i f a t t o r i d i r i s c h i o c o r r e l a t i e s u l m i c r o b i o m a i n t e s t i n a l e . G l i a u t o r i e v i d e n z i a n o c h e , o l t r e a f a v o r i r e l a c r e s c i t a d i b a t t e r i i n t e s t i n a l i b e n e f i c i e l ' a u m e n t o d e l l a p r o d u z i o n e d i S c f a , i n p a r t i c o l a r e d i b u t i r r a t o , i l c o n s u m o d i m a n d o r l e p u ò p r o m u o v e r e l a s a l u t e d e l c u o r e , a d e s e m p i o r i d u c e n d o i l c o l e s t e r o l o ' c a t t i v o ' L d l e l a p r e s s i o n e s a n g u i g n a . " L ' a s s e i n t e s t i n o - c u o r e è u n ' a r e a d i i n t e r e s s e e m e r g e n t e e d e n t u s i a s m a n t e n e l l a r i c e r c a c a r d i o v a s c o l a r e e l a n o s t r a r e v i s i o n e d e l l a l e t t e r a t u r a s u g g e r i s c e c h e l e m a n d o r l e p o s s o n o i n f l u i r e p o s i t i v a m e n t e s u q u e s t o a s p e t t o - s o t t o l i n e a R a v i n d e r N a g p a l , c o a u t o r e d e l l ' a r t i c o l o e d i r e t t o r e d e l G u t B i o m e L a b d e l l a F l o r i d a S t a t e U n i v e r s i t y - M a n g i a r e m a n d o r l e s e m b r a r e g o l a r e i l m i c r o b i o m a i n t e s t i n a l e , p r o m u o v e r e l a c r e s c i t a d i b a t t e r i b e n e f i c i e a u m e n t a r e l a p r o d u z i o n e d i b u t i r r a t o . N e l c o m p l e s s o , c i ò c o n t r i b u i s c e a d a l l e v i a r e l ' i n f i a m m a z i o n e e a s o s t e n e r e l a f u n z i o n e m e t a b o l i c a . C i ò p o t r e b b e c o n t r i b u i r e a s p i e g a r e i n u m e r o s i e f f e t t i c a r d i o p r o t e t t i v i d e l l e m a n d o r l e " . A n c h e i n q u e s t o c a s o i r i c e r c a t o r i a u s p i c a n o l ' a v v i o d i u l t e r i o r i l a v o r i p e r c a p i r e c o m e i n t e r a g i s c o n o l ' i n t e s t i n o e i l c u o r e e l ' i m p a t t o d i r e t t o d e l c o n s u m o d i m a n d o r l e : m a n c a n o i n f a t t i , a l o r o a v v i s o , s t u d i c h e a n a l i z z i n o c o m e l e s o s t a n z e p r o d o t t e d a l m i c r o b i o t a i n t e s t i n a l e d o p o i l c o n s u m o d i m a n d o r l e i n f l u i s c a n o s p e c i f i c a m e n t e s u l l a s a l u t e c a r d i o m e t a b o l i c a . E n t r a m b i i l a v o r i - r i m a r c a l a n o t a - f a n n o e c o a i r i s u l t a t i d i u n c o n s e n s u s p a p e r p u b b l i c a t o d i r e c e n t e , c h e h a c o n f e r m a t o c h e i l c o n s u m o d i m a n d o r l e s t i m o l a l a c r e s c i t a d i b a t t e r i b e n e f i c i e l a p r o d u z i o n e d i S c f a e a l t r e s o s t a n z e c h e p o s s o n o i n f l u e n z a r e l a s a l u t e m e t a b o l i c a . " Q u e s t i d u e i m p o r t a n t i s t u d i s c i e n t i f i c i c o n f e r m a n o q u a n t o d a t e m p o c o n s i g l i a t o d a l l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e i n t e r n a z i o n a l i - c o m m e n t a M i c h e l a n g e l o G i a m p i e t r o , s p e c i a l i s t a i n M e d i c i n a d e l l o s p o r t e i n S c i e n z a d e l l ' a l i m e n t a z i o n e e p r o f e s s o r e a c o n t r a t t o d e l l a S c u o l a d i s p e c i a l i z z a z i o n e i n M e d i c i n a d e l l o s p o r t e d e l l ' e s e r c i z i o f i s i c o d e l l ' u n i v e r s i t à S a p i e n z a d i R o m a - I l c o n s u m o r e g o l a r e d i f r u t t a s e c c a e , q u i n d i , a n c h e d e l l e m a n d o r l e p u ò a v e r e e f f e t t i p o s i t i v i s u l l o s t a t o d i s a l u t e g e n e r a l e , p r o p r i o a p a r t i r e d a l l ’ i n t e s t i n o . R e c e n t e m e n t e , a n c h e l a S i n u ( S o c i e t à i t a l i a n a d i n u t r i z i o n e u m a n a ) c o n l a n u o v a p i r a m i d e a l i m e n t a r e d e l l a d i e t a m e d i t e r r a n e a h a r i b a d i t o l ' i m p o r t a n z a d i i n t e g r a r e l a f r u t t a s e c c a n e l l a p r o p r i a a l i m e n t a z i o n e q u o t i d i a n a . I n q u e s t i n u o v i s t u d i l e m a n d o r l e v e n g o n o , a r a g i o n e , d e f i n i t e c o m e d e i v e r i e p r o p r i p r e b i o t i c i p o i c h é r i c c h e d i f i b r e , m a c r o n u t r i e n t i , a n t i o s s i d a n t i c o m e l a v i t a m i n a E e p o l i f e n o l i : s o s t a n z e p r e z i o s i s s i m e p e r i l m i c r o b i o t a i n q u a n t o f a v o r i s c o n o l o s v i l u p p o d i b a t t e r i c o s i d d e t t i b u o n i e u t i l i a l n o s t r o b e n e s s e r e , a i u t a n d o a r a f f o r z a r e i n p r i m i s l e d i f e s e i m m u n i t a r i e e l a s a l u t e d e l c u o r e " . U n a p o r z i o n e d a 3 0 g d i m a n d o r l e - c o n c l u d e l a n o t a - f o r n i s c e 6 g d i p r o t e i n e , 4 g d i f i b r e , 1 3 g d i g r a s s i i n s a t u r i , s o l o 1 g d i g r a s s i s a t u r i e 1 5 n u t r i e n t i e s s e n z i a l i , t r a c u i 8 1 m g d i m a g n e s i o , 2 2 0 m g d i p o t a s s i o e 7 , 7 m g d i v i t a m i n a E . S o n o u n o t t i m o s p u n t i n o , p e r f e t t e p e r g u a r n i r e c e r e a l i o y o g u r t , e s o n o u n ' a g g i u n t a d e l i z i o s a a p i a t t i c o m e s p a g h e t t i s a l t a t i , c u r r y e i n s a l a t e .