N a p o l i , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - U n t e m a c r u c i a l e p e r i l f u t u r o d e l P a e s e : c o m e r i c o s t r u i r e u n c l i m a d i f i d u c i a i n I t a l i a e l a c e n t r a l i t à d e i c o r p i i n t e r m e d i . E ' q u e l l o m e s s o o g g i a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o d e l l a 1 0 6 ° l ’ a s s e m b l e a n a z i o n a l e d i M a n a g e r i t a l i a s v o l t a s i a N a p o l i , p r e s s o g l i s p a z i d e l l ’ H o t e l R o y a l C o n t i n e n t a l . I n u n c o n t e s t o s o c i a l e e d e c o n o m i c o s e g n a t o d a i n c e r t e z z a e d i s i l l u s i o n e , M a n a g e r i t a l i a , l a F e d e r a z i o n e n a z i o n a l e d i r i g e n t i , q u a d r i e d e x e c u t i v e p r o f e s s i o n a l d e l c o m m e r c i o , t r a s p o r t i , t u r i s m o , s e r v i z i , t e r z i a r i o a v a n z a t o h a c h i a m a t o a r a c c o l t a m a n a g e r , e s p e r t i , r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i e d e l m o n d o p r o d u t t i v o p e r r i f l e t t e r e s u c o m e s u p e r a r e l a s f i d u c i a d i f f u s a e p r o m u o v e r e u n a n u o v a n a r r a z i o n e d e l P a e s e , f o n d a t a s u c o e s i o n e , r a p p r e s e n t a n z a e r e s p o n s a b i l i t à . I n u n c o n t e s t o s e g n a t o d a p e s s i m i s m o d i f f u s o , c o m e e v i d e n z i a t o d a l l e r i c e r c h e i n t e r n a z i o n a l i c o n d o t t e d a I p s o s i n o l t r e 3 0 P a e s i , l ’ I t a l i a s i c o l l o c a s t a b i l m e n t e t r a l e n a z i o n i c o n i l s e n t i m e n t p i ù n e g a t i v o , n o n o s t a n t e f o n d a m e n t a l i e c o n o m i c i s u p e r i o r i a m o l t i a l t r i . I l 7 4 % d e g l i i t a l i a n i r i t i e n e c h e i l P a e s e s t i a a n d a n d o n e l l a d i r e z i o n e s b a g l i a t a , i l 7 1 % h a u n a v i s i o n e n e g a t i v a d e l l ’ e c o n o m i a . T r a l e p r i n c i p a l i r i s p o s t e s u i p r o b l e m i c ’ è p r o p r i o l ’ o c c u p a z i o n e e l ’ e c o n o m i a ( 5 7 % ) a n c h e s e p o i l o a v v e r t e m e n o i n c o m b e n t e s u l p r o p r i o t e r r i t o r i o ( 3 4 % ) . C ’ è u n a f o r t e p e r c e z i o n e s u l l ’ a u m e n t o d e l l a p o v e r t à ( 7 4 % d ’ a c c o r d o ) e d i s e g u a g l i a n z e ( 7 5 % d ’ a c c o r d o ) . S o l t a n t o i l 4 1 % s i c o n s i d e r a p a r t e d e l c e t o m e d i o o u p p e r c l a s s e i l 5 5 % è i n s o d d i s f a t t o d e l l a p r o p r i a s i t u a z i o n e e c o n o m i c a . D i f f u s o c l i m a d i s f i d u c i a n e l l e i s t i t u z i o n i ( 4 9 % m a i l 4 2 % d i c h i a r a d i a v e r n e ) . L ’ i n d a g i n e d i m o s t r a a n c h e c h e l ’ I t a l i a è i l P a e s e i n c u i s i r e g i s t r a i l m a g g i o r d i v a r i o t r a p e r c e z i o n e e r e a l t à e c o m p i t o d i c h i h a u n r u o l o d i r i g e n z i a l e i n a z i e n d a è a n c h e d i c o n t r i b u i r e a v a l o r i z z a r e c i ò c h e f u n z i o n a : i l c a p i t a l e s o c i a l e , i l v o l o n t a r i a t o e i l r u o l o c r e s c e n t e d e l l e i m p r e s e c o e s i v e , c h e i n v e s t o n o i n r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e , f o r m a z i o n e , w e l f a r e e r e l a z i o n i c o n i l t e r r i t o r i o . P e r i l 7 7 % d e g l i i t a l i a n i p e r r i m a n e r e c o m p e t i t i v a s u l m e r c a t o l ’ i m p r e s a d o v r à e s s e r e n e c e s s a r i a m e n t e l e g a t a a l b e n e s s e r e e c o n o m i c o e s o c i a l e c h e g e n e r a n e l t e r r i t o r i o i n c u i o p e r a . I n q u e s t o s c e n a r i o , i l r u o l o d e i m a n a g e r , d e l l a m a n a g e r i a l i t à e d e l l a r a p p r e s e n t a n z a è c r u c i a l e . P e r M a r c o B a l l a r è , P r e s i d e n t e d i M a n a g e r i t a l i a " r i c o s t r u i r e l a f i d u c i a n o n è s o l o u n o b i e t t i v o p o l i t i c o o e c o n o m i c o , m a u n a m i s s i o n e c o l l e t t i v a c h e i n t e r p e l l a t u t t i : i s t i t u z i o n i , i m p r e s e , m e d i a , s c u o l a , c i t t a d i n i . I l P a e s e n o n c r e s c e d a t r o p p o t e m p o , b i s o g n a c a m b i a r e r e g i s t r o e m e t t e r e i n c a m p o u n a n u o v a v i s i o n e d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e d e l l a v o r o c h e m e t t a i n s i n e r g i a i l s e n s o p e r l e p e r s o n e e l e o p p o r t u n i t à o f f e r t e d a l l e n u o v e t e c n o l o g i e ” . “ S e r v o n o s c e l t e d i p r o s p e t t i v a – p r o s e g u e B a l l a r è - R i f o r m e s t r u t t u r a l i c h e a u m e n t i n o l a p r o d u t t i v i t à , s o s t e n g a n o l a c o m p e t i t i v i t à , e i n c e n t i v i n o i l l a v o r o d i q u a l i t à . S e r v e u n a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e c h e v a l o r i z z i i s e t t o r i d e l t e r z i a r i o a v a n z a t o , l a d i g i t a l i z z a z i o n e , l a t r a n s i z i o n e g r e e n , l a f o r m a z i o n e e l a r i c e r c a . E s e r v e , s o p r a t t u t t o , r i c o s t r u i r e l a f i d u c i a : l a f i d u c i a d e i c i t t a d i n i , d e l l e f a m i g l i e , d e l l e i m p r e s e " . “ È t e m p o d i r a c c o n t a r e u n ’ I t a l i a c h e f u n z i o n a – c o n c l u d e B a l l a r è – l ’ I t a l i a c h e i n n o v a , c h e i n c l u d e , s e n z a p e r q u e s t o n a s c o n d e r e m a a l c o n t r a r i o d e n u n c i a n d o c i ò c h e n o n f u n z i o n a c o m e f a c c i a m o s p e s s o q u a n d o c i s c a g l i a m o a d e s e m p i o c o n t r o l ’ e v a s i o n e f i s c a l e o p o r t i a m o a v a n t i i n i z i a t i v e p e r i n t r o d u r r e m i s u r e s p e c i f i c h e a f a v o r e d e l l a n a t a l i t à , c o n l a c o n c i l i a z i o n e t r a v i t a f a m i l i a r e e l a v o r o i n u n P a e s e i n f o r t e c a l o d e m o g r a f i c o . D o b b i a m o u s c i r e d a l l a n a r r a z i o n e d e l d e c l i n o a s s o l u t o e t o r n a r e a c r e d e r e n e l p o t e n z i a l e i t a l i a n o , v a l o r i z z a n d o l e e s p e r i e n z e v i r t u o s e , l e i m p r e s e c o e s i v e , i l c a p i t a l e u m a n o e s o c i a l e c h e o g n i g i o r n o c o n t r i b u i s c e a l b e n e s s e r e c o l l e t t i v o . M a n a g e r i t a l i a v u o l e e s s e r e p a r t e a t t i v a d i q u e s t o p r o c e s s o , r a f f o r z a n d o i l r u o l o d e i m a n a g e r e d e i c o r p i i n t e r m e d i c o m e c a t a l i z z a t o r i d i d i a l o g o , i n n o v a z i o n e e i n c l u s i o n e " , h a c o n c l u s o . C o m e h a s o t t o l i n e a t o N a n d o P a g n o n c e l l i , p r e s i d e n t e I p s o s D o x a : “ C o s t r u i r e r e l a z i o n i d i f i d u c i a c o n d i p e n d e n t i , s t a k e h o l d e r e c o m u n i t à e g u i d a r e l e i m p r e s e v e r s o m o d e l l i p i ù i n c l u s i v i , s o s t e n i b i l i e c o e s i è c o m p i t o d e i m a n a g e r . A t t r a v e r s o u n a m a n a g e r i a l i t à c o n s a p e v o l e e o r i e n t a t a a l b e n e c o m u n e l e i m p r e s e p o s s o n o d i v e n t a r e m o t o r i d i f i d u c i a e i n n o v a z i o n e ” . Q u e s t o c o r r i s p o n d e c o n l e a s p e t t a t i v e m a n i f e s t a t e n e l l ’ i n d a g i n e : p e r i l 4 1 , 2 % d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a i c o r p i i n t e r m e d i d e v o n o c o n t r i b u i r e a l l a c r e s c i t a e a l b e n e s s e r e s o c i a l e d e l l ’ i n t e r o P a e s e ; p e r i l 3 1 , 4 % s u p p l i r e a l l e c a r e n z e d e l l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e e d e i s e r v i z i p u b b l i c i ; p e r i l 2 0 , 8 % m e d i a r e t r a l e d e c i s i o n i d e l l e a u t o r i t à p u b b l i c h e e l e o p i n i o n i , p e r i l 2 2 , 6 % p r o m u o v e r e l a c u l t u r a d e l l a c o l l a b o r a z i o n e e d e l l a p a r t e c i p a z i o n e “ d a l b a s s o ” e s o l o p e r 1 6 , 8 % c o n c e n t r a r s i p r i n c i p a l m e n t e s u l l a t u t e l a d e g l i i n t e r e s s i d e g l i a s s o c i a t i . L ’ a s s e m b l e a s i è c o n c l u s a c o n u n a p p e l l o a g u a r d a r e c o n l u c i d i t à e s p e r a n z a a l f u t u r o , v a l o r i z z a n d o c i ò c h e c i u n i s c e e i n v e s t e n d o i n c o n o s c e n z a , c o e s i o n e e r e s p o n s a b i l i t à . P e r c h é s o l o c o s ì s a r à p o s s i b i l e u s c i r e d a l r i p i e g a m e n t o d i f e n s i v o e c o s t r u i r e u n P a e s e p i ù f o r t e , g i u s t o e f i d u c i o s o .