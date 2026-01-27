R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - N e l 2 0 2 5 i d i r i g e n t i p r i v a t i h a n n o s u p e r a t o p e r l a p r i m a v o l t a i 1 3 4 m i l a e l e d o n n e a r r i v a n o o l t r e i l 2 3 % . Q u e s t i d u e r e c o r d r a g g i u n t i d a i d i r i g e n t i p r i v a t i i n I t a l i a s e c o n d o l e p r o i e z i o n i d i M a n a g e r i t a l i a s u i s u o i d a t i 2 0 2 5 e q u e l l i I n p s 2 0 2 4 , u l t i m i d i s p o n i b i l i . Q u e s t o g r a z i e a l f a t t o c h e n e l 2 0 2 5 i d i r i g e n t i p r i v a t i d e l t e r z i a r i o s o n o a u m e n t a t i d e l 3 , 2 % e t u t t i q u e l l i p r i v a t i d e l 2 % . L e d o n n e d i r i g e n t i , c h e e r a n o i l 2 1 , 9 % n e l 2 0 2 3 , i l 2 2 , 7 n e l 2 0 2 4 , h a n n o r a g g i u n t o i l 2 3 % n e l l ’ u l t i m o a n n o . I l c o n t i n u o a u m e n t o d e i d i r i g e n t i p r i v a t i ( + 1 2 , 4 % d a l 2 0 0 8 p e r t u t t i d i r i g e n t i p r i v a t i e + 5 3 % p e r i s o l i d i r i g e n t i p r i v a t i d e l t e r z i a r i o ) è i n c o r a g g i a n t e , m a a n c o r a i n s u f f i c i e n t e a g a r a n t i r e u n t a s s o d i m a n a g e r i a l i t à v i c i n o a q u e l l o d e i m a g g i o r i c o m p e t i t o r . I n f a t t i , i n I t a l i a a b b i a m o m e n o d i u n d i r i g e n t e ( 0 , 9 ) o g n i c e n t o d i p e n d e n t i n e l p r i v a t o , r i s p e t t o a i 2 - 3 d i G e r m a n i a , F r a n c i a e S p a g n a . E i l g a p s t a t u t t o n e l b a s s o t a s s o d i m a n a g e r i a l i z z a z i o n e d e l l e p m i . D a n o i s o l o i l 3 0 % d e l l e i m p r e s e f a m i l i a r i h a m a n a g e r e s t e r n i , c o n t r o l ’ 8 0 % n e i p i ù a v a n z a t i e c o m p e t i t i v i p a e s i e u r o p e i . U n g a p a n c h e c u l t u r a l e s u q u e s t o a s p e t t o o g g i d e t e r m i n a n t e p e r c o m p e t e r e e c r e s c e r e . S e c o n d o M a r c o B a l l a r è , p r e s i d e n t e M a n a g e r i t a l i a , " i d a t i c h e e m e r g o n o d a l l e n o s t r e e l a b o r a z i o n i c o n f e r m a n o u n a t e n d e n z a p o s i t i v a p e r l a d i r i g e n z a p r i v a t a i t a l i a n a , a n c h e p e r q u a n t o r i g u a r d a l e d o n n e . N o n o s t a n t e q u e s t i p r o g r e s s i , r e s t a e v i d e n t e u n g a p s t r u t t u r a l e c h e r a l l e n t a l a c o m p e t i t i v i t à d e l n o s t r o P a e s e : i l n o d o c r u c i a l e è l a s c a r s a m a n a g e r i a l i z z a z i o n e d e l l e n o s t r e P m i . S i t r a t t a d i u n g a p n o n s o l o o r g a n i z z a t i v o , m a c u l t u r a l e , c h e o g g i p i ù c h e m a i d o b b i a m o c o l m a r e p e r c r e s c e r e , i n n o v a r e e c o m p e t e r e " . " P e r c r e s c e r e , f a r a u m e n t a r e i n n o v a z i o n e , p r o d u t t i v i t à e r e t r i b u z i o n i b i s o g n a p u n t a r e s u s e t t o r i e b u s i n e s s a d a l t o v a l o r e a g g i u n t o e p e r f a r l o s e r v e p i ù m a n a g e r i a l i t à . I l n o s t r o i m p e g n o c o m e M a n a g e r i t a l i a è c o n t i n u a r e a s o s t e n e r e q u e s t o p e r c o r s o , p r o m u o v e n d o c o m p e t e n z e , c u l t u r a m a n a g e r i a l e e i n c l u s i o n e , c o m e l e v e d e c i s i v e p e r l o s v i l u p p o d e l l ’ I t a l i a . F a t t o r i d e t e r m i n a n t i a n c h e p e r d a r e s p a z i o e f u t u r o a i g i o v a n i e a l l e l o r o c o m p e t e n z e " , c o n c l u d e B a l l a r è .