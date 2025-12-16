R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - M a n a g e r i t a l i a e x e c u t i v e p r o f e s s i o n a l , l ’ a s s o c i a z i o n e d i M a n a g e r i t a l i a d e d i c a t a a l l e f i g u r e m a n a g e r i a l i e a l l e a l t e p r o f e s s i o n a l i t à c h e o p e r a n o c o n c o n t r a t t i l i b e r o p r o f e s s i o n a l i , è f o r t e m e n t e c o n t r a r i a a l l a d i s p o s i z i o n e c h e s u b o r d i n a i l p a g a m e n t o d e i c o m p e n s i a i l i b e r i p r o f e s s i o n i s t i p e r p r e s t a z i o n i r e s e i n f a v o r e d e l l a p a a l l a d i m o s t r a z i o n e d e l l a r e g o l a r i t à f i s c a l e e c o n t r i b u t i v a , s e n z a a l c u n l i m i t e d i i m p o r t o e q u i n d i a n c h e p e r s o m m e i r r i s o r i e . “ R i t e n i a m o f o r t e m e n t e v e s s a t o r i o - a f f e r m a C a r l o R o m a n e l l i , p r e s i d e n t e d i M a n a g e r i t a l i a E x e c u t i v e P r o f e s s i o n a l - a b o l i r e i l l i m i t e d i 5 0 0 0 e u r o a t t u a l m e n t e e s i s t e n t e p e r l e g g e p e r i l p a g a m e n t o d e i d e b i t i d e l l a P A . I n o l t r e , o b b l i g a r e i l p r o f e s s i o n i s t a a p r o d u r r e l a d o c u m e n t a z i o n e c h e p r o v a l a r e g o l a r i t à f i s c a l e e c o n t r i b u t i v a a l m o m e n t o d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a f a t t u r a r a p p r e s e n t e r e b b e u n a g g r a v i o d i c o s t i e d i t e m p o . C h i e d i a m o – c o n c l u d e R o m a n e l l i - l ’ a b o l i z i o n e d e l l a n o r m a a l l ’ a r t . 1 2 9 e i l r i t i r o d e l l ’ e m e n d a m e n t o , e n t r a m b i i n i q u i e p e n a l i z z a n t i p e r l a c a t e g o r i a d e i l i b e r i p r o f e s s i o n i s t i ” .