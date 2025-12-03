R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - P a l a z z o M e r u l a n a a R o m a h a o s p i t a t o q u e s t a m a t t i n a l ’ e v e n t o ' G o v e r n a n c e d e l l a c o m u n i c a z i o n e p r o f e s s i o n a l e : c o m p e t e n z e c e r t i f i c a t e e r e s p o n s a b i l i t à ' , d u r a n t e i l q u a l e M a n a g e r i t a l i a h a p r e s e n t a t o u n i n n o v a t i v o m o d e l l o p i l o t a p e r l a c e r t i f i c a z i o n e d e l l e c o m p e t e n z e d e i c o m u n i c a t o r i p r o f e s s i o n a l i , c h e v e d e l a c o l l a b o r a z i o n e d i S a a – S c h o o l o f m a n a g e m e n t d e l l ’ u n i v e r s i t à d i T o r i n o , o r g a n i z z a z i o n e u n i v e r s i t a r i a r i c o n o s c i u t a d a A c c r e d i a c o m e o r g a n i s m o d i c e r t i f i c a z i o n e i n c o n f o r m i t à a l l a n o r m a U n i 1 1 4 8 3 : 2 0 2 1 . I n u n ’ e p o c a i n c u i ' t u t t i c o m u n i c a n o ' , l e c o m p e t e n z e r e a l i n o n s e m p r e s o n o g a r a n t i t e , M a n a g e r i t a l i a l a n c i a u n a p p e l l o d e c i s o : " è t e m p o d i p o r r e f i n e a l l ’ i m p r o v v i s a z i o n e e d i r i c o n o s c e r e , v a l o r i z z a r e e c e r t i f i c a r e l a p r o f e s s i o n a l i t à a u t e n t i c a . L a c o m u n i c a z i o n e p r o f e s s i o n a l e r a p p r e s e n t a o g g i u n a f u n z i o n e s t r a t e g i c a n e l l e a z i e n d e p r i v a t e , n e l l e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i , n e g l i e n t i e i n t u t t o i l t e r z o s e t t o r e , e r i c h i e d e c o m p e t e n z e s p e c i f i c h e , s o l i d e e v a l u t a b i l i . I n I t a l i a s o n o c i c a 3 5 m i l a i p r o f e s s i o n i s t i c h e i n a z i e n d a , d a c o n s u l e n t i e s t e r n i o c o m e s t u d i a s s o c i a t i s i o c c u p a n o a v a r i o t i t o l o d i c o m u n i c a z i o n e e p o t e n z i a l m e n t e i n t e r e s s a t i d a l l a c e r t i f i c a z i o n e d e l l e l o r o c o m p e t e n z e , s e s i a g g i u n g o n o a n c h e l e n u o v e f i g u r e c o m e i n f l u e n c e r s , c o n t e n t c r e a t o r , s o c i a l m e d i a m a n a g e r o a l t r i i l n u m e r o s a l e r a p i d a m e n t e a d o l t r e 4 0 m i l a " . A d a p r i r e l a m a t t i n a t a d i c o n f r o n t o l ’ i n t e r v e n t o d i S i m o n e P i z z o g l i o , v i c e p r e s i d e n t e d i M a n a g e r i t a l i a : " L a c e r t i f i c a z i o n e d e l l e c o m p e t e n z e n e l l a c o m u n i c a z i o n e è o g g i u n p a s s a g g i o i m p r e s c i n d i b i l e . V i v i a m o i n u n c o n t e s t o i n c u i l ’ i n f o r m a z i o n e c o r r e v e l o c e , i r i s c h i r e p u t a z i o n a l i s o n o e l e v a t i s s i m i e l e o r g a n i z z a z i o n i h a n n o b i s o g n o d i p r o f e s s i o n i s t i c a p a c i , p r e p a r a t i e r e s p o n s a b i l i . C e r t i f i c a r e l e c o m p e t e n z e s i g n i f i c a n o n s o l o t u t e l a r e c h i l a v o r a s e r i a m e n t e i n q u e s t o c a m p o , m a a n c h e g a r a n t i r e a l l e i m p r e s e , a l l e i s t i t u z i o n i e a i c i t t a d i n i u n a c o m u n i c a z i o n e d i q u a l i t à , t r a s p a r e n t e e a f f i d a b i l e . È u n i n v e s t i m e n t o s t r a t e g i c o s u l f u t u r o d e l l a p r o f e s s i o n e e s u l v a l o r e d e l l a b u o n a c o m u n i c a z i o n e n e l n o s t r o P a e s e " , h a s o t t o l i n e a t o . S e c o n d o D a v i d e C a r e g n a t o , d i r e t t o r e S a a – S c h o o l o f m a n a g e m e n t d e l l ’ u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i T o r i n o : " i l c o m u n i c a t o r e p r o f e s s i o n a l e g i o c a u n r u o l o c h i a v e n e l l o s v i l u p p o s t r a t e g i c o d i o r g a n i z z a z i o n e p u b b l i c h e , p r i v a t e e n o n p r o f i t : p e r q u e s t o a b b i a m o a v v i a t o q u e s t o p e r c o r s o d i a c c r e d i t a m e n t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l d i p a r t i m e n t o c u l t u r a p o l i t i c a e s o c i e t à e d i p a r t i m e n t o d i m a n a g e m e n t d e l l ’ u n i v e r s i t à d i T o r i n o e c o n l ’ o s s e r v a t o r i o p e r l a c o m u n i c a z i o n e d ’ i m p r e s a P i e m o n t e , c h e h a f r a i s u o i p a r t n e r d i v e r s e s e d i d e l l ’ U n i o n e I n d u s t r i a l e e d i C o n f i n d u s t r i a d e l t e r r i t o r i o p e r d o t a r e i s o g g e t t i c h e o p e r a n o i n q u e s t o c o n t e s t o , d i u n ’ a d e g u a t a c e r t i f i c a z i o n e c h e r i c o n o s c a f o r m a l m e n t e r e q u i s i t i e c o m p e t e n z e a c c e r t a t e . Q u e s t o r a p p o r t o d i p a r t n e r i a t o ' i n f o r m a l e ' f r a p u b b l i c o e p r i v a t o , r i t e n i a m o c h e e r a p p r e s e n t i e r a p p r e s e n t i u n v a l o r e p e r i l n o s t r o s i s t e m a e c o n o m i c o e s o c i a l e " , h a s o t t o l i n e a t o . P e r R i t a P a l u m b o , v i c e p r e s i d e n t e d i M a n a g e r i t a l i a E x e c u t i v e P r o f e s s i o n a l : “ I n u n P a e s e c h e c h i e d e t r a s p a r e n z a , r e s p o n s a b i l i t à e q u a l i t à n e l l ’ a z i o n e p u b b l i c a , l a c e r t i f i c a z i o n e d e l c o m u n i c a t o r e d i v e n t a u n o s t r u m e n t o e s s e n z i a l e p e r g a r a n t i r e c o m p e t e n z e r i c o n o s c i u t e , p r o c e s s i c o r r e t t i e p r o c e s s i t r a s p a r e n t i . C o n q u e s t o p e r c o r s o , M a n a g e r i t a l i a c o n t r i b u i s c e a r a f f o r z a r e u n a p r o f e s s i o n e c h e s v o l g e u n r u o l o s t r a t e g i c o n e l d i a l o g o t r a i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e s o c i e t à , o f f r e n d o s t a n d a r d c h i a r i , v e r i f i c a b i l i e a l l i n e a t i a i p r i n c i p i d i e t i c a e s e r v i z i o d e m o c r a t i c o " , h a a g g i u n t o . L ’ i n c o n t r o , c a r a t t e r i z z a t o d a u n ’ a m p i a p a r t e c i p a z i o n e d i p r o f e s s i o n i s t i d e l s e t t o r e , h a a p p r o f o n d i t o i l t e m a d e l l a c o m u n i c a z i o n e c o m e l e v a d i s v i l u p p o e d i g o v e r n a n c e n e l l ’ e r a d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . L a t a v o l a r o t o n d a ' L a c e r t i f i c a z i o n e c o m e l e v a s t r a t e g i c a p e r l e p r o f e s s i o n i n o n o r d i n i s t i c h e n e l l ’ e r a d e l l ’ A I ' h a v i s t o g l i i n t e r v e n t i d i r a p p r e s e n t a n t i i s t i t u z i o n a l i , m a n a g e r e p r o f e s s i o n i s t i , t r a c u i : G i a n l u c a C o m i n , p r e s i d e n t e d i C o m i n & P a r t n e r s , G i a n m a r i o M a r i n i e l l o , p o r t a v o c e d e l m i n i s t e r o d e l L a v o r o , M a r t i n a M a r m o t t a , h r d i I t a l o , F a b i o M i o t t i , p o r t a v o c e d e l m i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l m a d e i n I t a l y , M a u r a M o r m i l e , c c o S e c u r s a t , R i t a P a l u m b o , v i c e p r e s i d e n t e d i M a n a g e r i t a l i a E x e c u t i v e P r o f e s s i o n a l , F r a n c e s c o P e s s a , h e a d m a r k e t i n g & c o m m u n i c a t i o n d e l G r u p p o I n i e G i a c o m o R i c c i o , t e c h n i c a l p r o j e c t m a n a g e r d i U n i . I l c o n f r o n t o h a m e s s o i n l u c e l ’ u r g e n z a d i i n t r o d u r r e c r i t e r i c h i a r i e c o n d i v i s i p e r d i s t i n g u e r e c h i o p e r a c o n c o m p e t e n z a e r e s p o n s a b i l i t à d a c h i s i i m p r o v v i s a n e l r u o l o d i c o m u n i c a t o r e . I l m o d e l l o d i c e r t i f i c a z i o n e p r o p o s t o d a M a n a g e r i t a l i a e S a a - s c h o o l o f m a n a g e m e n t d e l l ’ u n i v e r s i t à d i T o r i n o , p r e v e d e t r e l i v e l l i - j u n i o r , e x p e r t e s e n i o r - c h e r i s p e c c h i a n o i l g r a d o d i e s p e r i e n z a e s p e c i a l i z z a z i o n e d e l p r o f e s s i o n i s t a . L e c e r t i f i c a z i o n i i n t e r e s s e r a n n o i p r i n c i p a l i a m b i t i d e l l a c o m u n i c a z i o n e , d a l l a c o m u n i c a z i o n e d ’ i m p r e s a a l l a c o m u n i c a z i o n e p u b b l i c a e i s t i t u z i o n a l e , d a l l a c o m u n i c a z i o n e p o l i t i c a a q u e l l a s o c i a l e d e d i c a t a a l t e r z o s e t t o r e . L a v a l i d i t à d e l c e r t i f i c a t o s a r à d i s e i a n n i , c o n u n a v e r i f i c a i n t e r m e d i a p r e v i s t a d o p o t r e a n n i , e p o t r à e s s e r e r i n n o v a t a a t t r a v e r s o u n p e r c o r s o d i a g g i o r n a m e n t o p r o f e s s i o n a l e c o n t i n u o c h e r i c h i e d e s e s s a n t a o r e d i f o r m a z i o n e t r i e n n a l e . L ’ i t e r d i v a l u t a z i o n e c o m p r e n d e u n ’ a n a l i s i p r e l i m i n a r e d e l c u r r i c u l u m d e l c a n d i d a t o , s e g u i t a d a l l a v e r i f i c a d e i r e q u i s i t i f o r m a t i v i e d e l l ’ e s p e r i e n z a m a t u r a t a . A q u e s t e f a s i s i a g g i u n g o n o p r o v e s c r i t t e c o m p o s t e d a q u i z e d o m a n d e a p e r t e , o l t r e a u n a p r o v a o r a l e f i n a l e c h e p e r m e t t e d i v a l u t a r e c o m p e t e n z e e c o n s a p e v o l e z z a d e l r u o l o . M a n a g e r i t a l i a s i i m p e g n a i n o l t r e a o r g a n i z z a r e p e r c o r s i f o r m a t i v i s p e c i f i c a m e n t e p e n s a t i p e r p r e p a r a r e i c a n d i d a t i a l l ’ e s a m e e a p r o m u o v e r e u n a c u l t u r a d e l l a c e r t i f i c a z i o n e c a p a c e d i r a f f o r z a r e i l r i c o n o s c i m e n t o p r o f e s s i o n a l e d e l l a c a t e g o r i a , v a l o r i z z a n d o l a f i g u r a d e l c o m u n i c a t o r e c o m e e l e m e n t o s t r a t e g i c o n e i c o n t e s t i o r g a n i z z a t i v i . L ’ e s a m e d i c e r t i f i c a z i o n e è g e s t i t o d a S a a – s c h o o l o f m a n a g e m e n t d e l l ’ u n i v e r s i t à d i T o r i n o , o r g a n i s m o d i c e r t i f i c a z i o n e a c c r e d i t a t o s e c o n d o l a U n i c e i e n i s o / i e c 1 7 0 2 4 e c o s t a 4 5 0 e u r o . L ’ a v v i o d e l l a c e r t i f i c a z i o n e d e l l e c o m p e t e n z e p e r i c o m u n i c a t o r i p r o f e s s i o n a l i r a p p r e s e n t a u n p a s s o f o n d a m e n t a l e p e r i l r i c o n o s c i m e n t o f o r m a l e d i q u e s t o r u o l o , p r o m u o v e n d o t r a s p a r e n z a , q u a l i t à e v a l o r e n e l c a m p o d e l l a c o m u n i c a z i o n e . S i t r a t t a d i u n ’ a z i o n e c h e t u t e l a l e o r g a n i z z a z i o n i c h e n e c e s s i t a n o d i p r o f e s s i o n i s t i q u a l i f i c a t i , m a a n c h e i t a n t i c o m u n i c a t o r i c h e o p e r a n o i n I t a l i a e c h e o g g i c h i e d o n o u n ’ i d e n t i t à p r o f e s s i o n a l e f o r t e e r i c o n o s c i u t a . M a n a g e r i t a l i a r i a f f e r m a c o s ì l a n e c e s s i t à d i u n a c o m u n i c a z i o n e c o m p e t e n t e e r e s p o n s a b i l e : p e r c h é s e c o m u n i c a r e è u n ’ a r t e , m a a n c h e e s o p r a t t u t t o u n a p r o f e s s i o n e .