R o m a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - N e l l a m a t t i n a t a d i o g g i , M a n a g e r i t a l i a e A s s o l o g i s t i c a h a n n o s o t t o s c r i t t o i l r i n n o v o d e l ' C o n t r a t t o c o l l e t t i v o n a z i o n a l e d i l a v o r o p e r i d i r i g e n t i d e l l e i m p r e s e d i l o g i s t i c a , m a g a z z i n i g e n e r a l i , t e r m i n a l o p e r a t o r s p o r t u a l i , i n t e r p o r t u a l i e d a e r e o p o r t u a l i ' , c o n d e c o r r e n z a d a l 1 ° g e n n a i o 2 0 2 6 e v a l i d i t à f i n o a l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 8 . C o n t r a t t o c h e a d o g g i r i g u a r d a c i r c a 9 0 d i r i g e n t i d e l s e t t o r e . U n a f i r m a r a p p r e s e n t a u n a s c e l t a d i r e s p o n s a b i l i t à e d i v i s i o n e s t r a t e g i c a , v o l t a a g a r a n t i r e s t a b i l i t à , c o n t i n u i t à e q u a l i t à n e l l e r e l a z i o n i s i n d a c a l i . U n s e g n a l e f o r t e i n u n c o n t e s t o e c o n o m i c o a n c o r a i n c e r t o , c h e t u t e l a i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e i m a n a g e r e c o n s e n t e a l l e i m p r e s e u n a p i a n i f i c a z i o n e e f f i c a c e d e i c o s t i d e l l a v o r o . M a l e v e r e n o v i t à s o n o l ’ u l t e r i o r e i n v e s t i m e n t o i n w e l f a r e e l ’ i n n o v a z i o n e s u l t e m a d e l l ’ i n v e c c h i a m e n t o a t t i v o a l l a v o r o e m i s u r e p e r g e n i t o r i a l i t à e p a r i t à d i g e n e r e , g l i i n c e n t i v i a l l ’ a u t o f o r m a z i o n e e p e r l a f r u i z i o n e d e l l e f e r i e . P e r M a r c o B a l l a r è , p r e s i d e n t e d i M a n a g e r i t a l i a : “ L ’ i n t e s a r a g g i u n t a r a p p r e s e n t a u n p u n t o d i e q u i l i b r i o : c o n s e n t e a i d i r i g e n t i c o i n v o l t i d i r e c u p e r a r e , a l m e n o i n p a r t e , l ’ i m p a t t o d e l l ’ a u m e n t o d e l l ’ i n f l a z i o n e r e g i s t r a t o n e g l i u l t i m i a n n i , s e n z a g r a v a r e i n m o d o e c c e s s i v o s u l l e a z i e n d e . S i t r a t t a d i u n i n t e r v e n t o r i l e v a n t e p e r l a c o m p e t i t i v i t à d e l c o m p a r t o l o g i s t i c o , s e t t o r e s t r a t e g i c o p e r l o s v i l u p p o d e l P a e s e . C o n l a f i r m a d i o g g i c o m p i a m o u n u l t e r i o r e p a s s o – c o n t e n u t o m a s i g n i f i c a t i v o – n e l p e r c o r s o d i M a n a g e r i t a l i a a t u t e l a d e i d i r i t t i d e i d i r i g e n t i i t a l i a n i , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l p o t e n z i a m e n t o d e l w e l f a r e . A b b i a m o i n o l t r e p o s t o u n f o c u s s p e c i f i c o s u l l ’ i n v e c c h i a m e n t o a t t i v o , p r o m u o v e n d o l a v a l o r i z z a z i o n e d e i d i r i g e n t i s e n i o r c h e , a t t r a v e r s o i n i z i a t i v e d i t u t o r a g g i o e m e n t o r i n g , p o t r a n n o t r a s f e r i r e c o m p e t e n z e e d e s p e r i e n z e a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i p r e s e n t i i n a z i e n d a ” . “ S i a m o s o d d i s f a t t i d i q u e s t o a c c o r d o c h e c o n c r e t a m e n t e v a n e l l a d i r e z i o n e d a n o i a u s p i c a t a , o v v e r o l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e f i g u r e d e i m a n a g e r l o g i s t i c i , v e r o e l e m e n t o s t r a t e g i c o p e r l e a z i e n d e ” s o t t o l i n e a P a o l o G u i d i , p r e s i d e n t e A s s o l o g i s t i c a , r i l e v a n d o i n p a r t i c o l a r e l ’ i n s e r i m e n t o a l l ’ a r t . 1 n e l l ’ a m b i t o d i a p p l i c a z i o n e d e l c c n l d e l l e “ a z i e n d e d i s e r v i z i l o g i s t i c i a n c h e i n t e g r a t i c o n a t t i v i t à d i s u p p o r t o a l l a p r o d u z i o n e c h e c o p r o n o l ’ i n t e r o p r o c e s s o d e l l a s u p p l y c h a i n ” . S e i i p u n t i c h i a v e d e l l ’ a c c o r d o . 1 ) I n c r e m e n t o r e t r i b u t i v o : a u m e n t o l o r d o m e n s i l e a r e g i m e d i 7 5 0 e u r o , s u d d i v i s o i n t r e t r a n c h e l a p r i m a p a r i a 2 5 0 e u r o a d e c o r r e r e d a 1 ° m a r z o 2 0 2 6 ( 3 0 0 e u r o d a l 1 ° g e n n a i o 2 0 2 7 e 2 0 0 e u r o m e n s i l i d a l 1 ° g e n n a i o 2 0 2 8 ) . A d i n t e g r a l e c o p e r t u r a d e l p e r i o d o 1 ° g e n n a i o / 2 8 f e b b r a i o 2 0 2 6 , a i d i r i g e n t i i n f o r z a a l l a d a t a d i s t i p u l a d e l l ’ a c c o r d o v e r r à c o r r i s p o s t o u n i m p o r t o “ u n a t a n t u m ” d i e u r o 5 0 0 e u r o l o r d i . 2 ) W e l f a r e c o n t r a t t u a l e r a f f o r z a t o : c r e d i t o w e l f a r e a n n u a l e d i 2 0 0 0 e u r o , p o t e n z i a m e n t o d e l F o n d o M a r i o N e g r i , c o n f e r m a d e i v a l o r i d i u n i v e r s a l i t à d e l l e c o p e r t u r e a s s i c u r a t i v e d e l l ’ A n t o n i o P a s t o r e , r e v i s i o n e d e l l e a g e v o l a z i o n i c o n t r i b u t i v e c o n t r a t t u a l i . 3 ) C a m p o d i a p p l i c a z i o n e : è s t a t o m a g g i o r m e n t e d e t t a g l i a t o i l c a m p o d i a p p l i c a z i o n e d e l c c n l . 4 ) N u o v e t u t e l e s o c i a l i e d e m o g r a f i c h e : i n n o v a z i o n e s u l t e m a d e l l ' i n v e c c h i a m e n t o a t t i v o , c h e s u p p o r t a l o s c a m b i o i n t e r g e n e r a z i o n a l e p e r m e t t e n d o a i d i r i g e n t i v i c i n i a l l a p e n s i o n e d i c o n t i n u a r e a d o p e r a r e c o n f u n z i o n i d i t u t o r a g g i o d e i c o l l e g h i p i ù g i o v a n i , i n t r o d u z i o n e d i u n a p r o c e d u r a p e r i n c e n t i v a r e l a f r u i z i o n e d e l l e f e r i e , s o s t e g n o a l l a g e n i t o r i a l i t à e m a n t e n i m e n t o d e l l a c o p e r t u r a s a n i t a r i a p e r d i r i g e n t i c o n g r a v i p a t o l o g i e . 5 ) F o r m a z i o n e e p o l i t i c h e a t t i v e : p r o m o z i o n e d e l l ’ a u t o - f o r m a z i o n e , c o n d i r i t t o a d u s u f r u i r e d i u n m i n i m o d i s e i g i o r n a t e d i c o n g e d o r e t r i b u i t o n e l l ’ a r c o d i u n t r i e n n i o . E s t e n s i o n e d e l l ’ a m b i t o d i a p p l i c a z i o n e d e l l e P o l i t i c h e a t t i v e p e r l a r i c o l l o c a z i o n e . 6 ) E q u i t à e t r a s p a r e n z a : m i s u r e p e r l a p a r i t à d i g e n e r e , l a t r a s p a r e n z a r e t r i b u t i v a e i l c o n t r a s t o a l d u m p i n g c o n t r a t t u a l e .