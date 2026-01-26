R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ I l G o v e r n o , a s e g u i t o d e l l a c o n v o c a z i o n e s t r a o r d i n a r i a d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i , t e n u t o s i o g g i p o m e r i g g i o , h a d e l i b e r a t o l o s t a t o d i e m e r g e n z a n a z i o n a l e p e r l e r e g i o n i S i c i l i a , C a l a b r i a e S a r d e g n a , d u r a m e n t e c o l p i t e n e l l a s c o r s a s e t t i m a n a d a l l a f u r i a d e l c i c l o n e H a r r y . U n a t e m p e s t a d i e c c e z i o n a l e v i o l e n z a c h e h a l a s c i a t o d i e t r o d i s é d i s t r u z i o n e , d e v a s t a z i o n e e d a n n i i n g e n t i s s i m i , c o l p e n d o t e r r i t o r i e c o m u n i t à , c i t t a d i n i , m a a n c h e i m p r e s e e a t t i v i t à p r o d u t t i v e , m e t t e n d o i n g i n o c c h i o i n t e r e a r e e d e l M e z z o g i o r n o . C o n q u e s t a d e c i s i o n e i l G o v e r n o s t a n z i a i m m e d i a t a m e n t e 1 0 0 m i l i o n i d i e u r o a f a v o r e d e l l e R e g i o n i i n t e r e s s a t e p e r g a r a n t i r e l e p r i m e r i s p o s t e u r g e n t i , i p r i m i r i s t o r i , e g l i i n t e r v e n t i n e c e s s a r i a l l a m e s s a i n s i c u r e z z a d e i t e r r i t o r i . L a r i c o g n i z i o n e d e i d a n n i p r o s e g u i r à n e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e e , s u l l a b a s e d e l l e e s i g e n z e c h e e m e r g e r a n n o , v e r r a n n o s t a n z i a t e u l t e r i o r i r i s o r s e . I l G o v e r n o è e s a r à a l f i a n c o d e l l e c o m u n i t à c o l p i t e d a q u e s t a o n d a t a d i m a l t e m p o : l o h a d i m o s t r a t o s i n d a l l e p r i m e o r e s u c c e s s i v e a l d i s a s t r o e l o c o n f e r m a o g g i c o n u n a d e c i s i o n e t e m p e s t i v a e c o n c r e t a , p e r s o s t e n e r e c i t t a d i n i , l a v o r a t o r i e i m p r e s e e a c c o m p a g n a r e i t e r r i t o r i n e l p e r c o r s o d i r i c o s t r u z i o n e e r i p a r t e n z a ” . C o s ì M a t i l d e S i r a c u s a n o , s o t t o s e g r e t a r i o a i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o e d e p u t a t a s i c i l i a n a d i F o r z a I t a l i a .