R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " E ' i m p r e s s i o n a n t e , è u n a v i o l e n z a b r u t a l e q u e l l a c o n c u i i l c i c l o n e H a r r y s i è a b b a t t u t o s u q u e s t i t e r r i t o r i . S i a m o q u i c o n i l s i n d a c o e l o r i n g r a z i a m o d i a v e r c i a c c o l t o p e r v e d e r e e t o c c a r e c o n m a n o q u e l l o c h e q u e s t e c o m u n i t à s t a n n o v i v e n d o . N a t u r a l m e n t e s o n o t a n t i i c o m u n i c o l p i t i s u l l a c o s t a I o n i c a , o g g i n o n r i u s c i v o i o a v i s i t a r l i t u t t i , a r r i v o a d e s s o d a N i s c e m i , m a i n o s t r i p a r l a m e n t a r i c o n t i n u e r a n n o a s t a r e a d i s p o s i z i o n e d e g l i a m m i n i s t r a t o r i e d i q u e s t e c o m u n i t à p e r d a r e t u t t a l ' a t t e n z i o n e e t u t t o i l s u p p o r t o c h e s e r v e p e r d a r e i l p i ù p r e s t o p o s s i b i l e l e r i s p o s t e c o n c r e t e a q u e s t e c o m u n i t à " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a R i p o s t o i n S i c i l i a . " C i s o n o a t t i v i t à c h e s o n o c o m p l e t a m e n t e d e v a s t a t e , l a v o r a t o r i c h e i n q u e s t o m o m e n t o s o n o f e r m i , f a m i g l i e i n g r a n d e d i f f i c o l t à . B i s o g n a d a r e u n a r i s p o s t a p r o n t a , i m m e d i a t a , p r o p r i o p e r c h é g i à q u a n d o a r r i v a l a b u o n a s t a g i o n e v o g l i a m o i m m a g i n a r e c h e s i a n o m e s s i i n c o n d i z i o n i d i e s s e r e d i n u o v o i n p i e d i , d i r i p a r t i r e . È f o n d a m e n t a l e a n c h e p e r l ' e c o n o m i a d i q u e s t o t e r r i t o r i o . N o i f a r e m o l a n o s t r a p a r t e p e r s o s t e n e r l i . L a n o s t r a v i c i n a n z a v a a t u t t e l e c o m u n i t à c o l p i t e , i n S i c i l i a , i n C a l a b r i a , i n S a r d e g n a . F a r e m o l a n o s t r a p a r t e a n c h e i n P a r l a m e n t o , c o s ì c o m e a l i v e l l o r e g i o n a l e e l o c a l e p e r d a r e t u t t o i l s u p p o r t o n e c e s s a r i o , l e c o s e s u c u i c i s t i a m o c o n c e n t r a n d o s o n o q u e s t e . I d a n n i s o n o i n g e n t i a l l e a t t i v i t à e c o n o m i c h e , a l l e a t t i v i t à a g r i c o l e , a l l e i n f r a s t r u t t u r e e a n c h e a l l e c a s e , a l l e p e r s o n e " . " A l l o r a l a p r i m a q u e s t i o n e s o n o l e r i s o r s e , b i s o g n a t r o v a r l e p e r c h é i d a n n i s t i m a t i n e l l e t r e r e g i o n i p i ù c o l p i t e s o n o s t a t i d i c i r c a 2 m i l i a r d i , q u i n d i s o n o i n s u f f i c i e n t i l e r i s o r s e s t a n z i a t e i e r i , q u e i 1 0 0 m i l i o n i , b i s o g n a t r o v a r n e d i p i ù . N o i a b b i a m o p r o p o s t o , a d e s e m p i o , d i d i r o t t a r e i m m e d i a t a m e n t e u n m i l i a r d o c h e e r a s t a t o m e s s o s u l p r o g e t t o d e l P o n t e d i M e s s i n a p e r i l 2 0 2 6 , c h e c h i a r a m e n t e n o n p o t r à e s s e r e u s a t o p e r e f f e t t o d e l l o s t o c k d e l l a C o r t e d e i C o n t i . P e r c h é n o n d a r l o i m m e d i a t a m e n t e i n d i s p o n i b i l i t à a q u e s t i t e r r i t o r i , a q u e s t e c o m u n i t à , p e r d a r e s u b i t o u n s e g n a l e ? " .