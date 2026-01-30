R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " D i f r o n t e a i g r a v i s s i m i d a n n i c h e h a s u b i t o l a S i c i l i a , i l g o v e r n o n o n p u ò c o n t i n u a r e a v o l t a r s i d a l l ’ a l t r a p a r t e . G i o r g i a M e l o n i s i f e r m i s u l p r o g e t t o d e l P o n t e s u l l o S t r e t t o e r i p r o g r a m m i q u e l l e r i s o r s e p e r i t e r r i t o r i c o l p i t i " . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n . " C ’ è p i ù d i u n m i l i a r d o s t a n z i a t o p e r i l 2 0 2 6 c h e c o m u n q u e n o n p u ò e s s e r e u s a t o p e r l o s t o p d e l l a C o r t e d e i C o n t i . A n z i c h é s p r e c a r l o , l o d e s t i n i i m m e d i a t a m e n t e a l l e o p e r e d i m e s s a i n s i c u r e z z a e r i c o s t r u z i o n e n e i t e r r i t o r i c o l p i t i . È i n c o m p r e n s i b i l e o s t i n a r s i a d e s t i n a r e m i l i a r d i s u u n ’ o p e r a f a r a o n i c a c h e n e m m e n o i s i c i l i a n i v o g l i o n o , m e n t r e i n t e r e c o m u n i t à f a n n o i c o n t i c o n d a n n i e n o r m i , i n f r a s t r u t t u r e f r a g i l i e u n t e r r i t o r i o s e m p r e p i ù e s p o s t o a g l i e f f e t t i d e l l a c r i s i c l i m a t i c a . S e r v i r e b b e u n g r a n d e p i a n o d i p r e v e n z i o n e d e l d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o . L a p r i o r i t à o r a s i a l a s i c u r e z z a d e l l e p e r s o n e , n o n l ’ i m p u n t a t u r a i d e o l o g i c a e l a p r o p a g a n d a " .