R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I o n o n s o n o q u i p e r f a r e p o l e m i c a , s o n o q u i p e r d a r e p i e n o s u p p o r t o a q u e s t e c o m u n i t à e a q u e s t i t e r r i t o r i " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a R i p o s t o i n S i c i l i a a c h i l e c h i e d e s e l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , a v r e b b e d o v u t o v i s i t a r e i l u o g h i c o l p i t i d a l c i c l o n e H a r r y . " C o m e P a r t i t o D e m o c r a t i c o c i s i a m o d a i p r i m i g i o r n i , a t t r a v e r s o i n o s t r i p a r l a m e n t a r i , e h o c o l t o a n c h ' i o i l p r i m o m o m e n t o u t i l e p e r v e n i r e d i p e r s o n a a v e d e r e c o i m i e i o c c h i q u e l l o c h e s t a n n o v i v e n d o q u e s t e c o m u n i t à e r e n d e r c i c o n t o d i q u a l i s o n o l e e s i g e n z e c o n c r e t e p e r t o r n a r e p o i P a r l a m e n t o a d a r e i l n o s t r o c o n t r i b u t o . C h i a r a m e n t e l a r i s p o s t a c h e a b b i a m o v i s t o i e r i l ' a b b i a m o g i u d i c a t a i n s u f f i c i e n t e e c h i e d i a m o a l G o v e r n o d i r e p e r i r e t u t t e l e r i s o r s e c h e s e r v o n o . L a p e r c e z i o n e è c h e c ' è s c o n f o r t o p e r q u a n t o a c c a d u t o , s t a a t u t t a I t a l i a , a t u t t i n o i , s t a r e a c c a n t o a q u e s t e c o m u n i t à p e r n o n f a r l e s e n t i r e s o l e . A n c h e d a u n p u n t o d i v i s t a m e d i a t i c o " . S i a m o q u i " p e r p o r t a r e t u t t a l ' a t t e n z i o n e d o v u t a p e r c h é q u e s t a n o n è u n ' e m e r g e n z a d i s e r i e B . N o n l a c o n s i d e r i n e s s u n o u n ' e m e r g e n z a d i s e r i e B . S i a m o q u i p e r s t a r e a f i a n c o a q u e s t e p e r s o n e , a q u e s t i a m m i n i s t r a t o r i , a q u e s t i t e r r i t o r i e c i r e s t e r e m o a n c h e d o m a n i e d o p o d o m a n i i n s i e m e a v o i . V i r i n g r a z i o d e l l a v o s t r a p r e s e n z a p e r c h é a p p u n t o v u o l d i r e c h e q u i u n ' a t t e n z i o n e c ' è e d e v e c o n t i n u a r e a d e s s e r c i . N o i f a r e m o l a n o s t r a p a r t e a n c h e i n q u e s t o " .