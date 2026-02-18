R o m a , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i i n v i s i t a i n C a l a b r i a n e l l ’ a r e a a l l u v i o n a t a d e l l a P i a n a d i S i b a r i c o l p i t a d a l c i c l o n e N i l s n e i g i o r n i s c o r s i , i n s i e m e a i s i n d a c i d i C o r i g l i a n o - R o s s a n o e C a s s a n o a l l ’ I o n i o , c h e r i n g r a z i o p e r i l l a v o r o c o s t a n t e . Q u i a b b i a m o v i s i t a t o l ’ a r g i n e l u n g o i l f i u m e C r a t i c h e s i è r o t t o i n s e i p u n t i a l l a g a n d o c a s e , a z i e n d e a g r i c o l e , i m p r e s e e s t r a d e " . L o s c r i v e E l l y S c h l e i n s u i s o c i a l p o s t a n d o l e f o t o d e l l e v i s i t a o g g i i n C a l a b r i a . " C ’ è t a n t a d i s p e r a z i o n e , h o i n c o n t r a t o u n a s i g n o r a c h e h a s u b i t o d u e a l l u v i o n i i n 1 8 a n n i , u n a c h e h a p e r s o l a s u a s t a l l a i n u n ’ a l l u v i o n e o t t o a n n i f a e d a a l l o r a n o n h a r i c e v u t o a i u t i , u n a f a m i g l i a c h e m i h a m o s t r a t o s u l m u r o i s e g n i d e l l e d u e a l l u v i o n i c h e h a n n o t r a v o l t o i n 8 a n n i l a l o r o c a s a e c h e m i h a n n o f a t t o v e d e r e i d a n n i a l l a c u c i n a n u o v a e a l t r a t t o r e c h e n o n h a n n o a n c o r a f i n i t o d i p a g a r e . D e v o n o a r r i v a r e a i u t i e r i s t o r i i n t e m p i r a p i d i p e r l e f a m i g l i e e l e i m p r e s e , p e r m e t t e r l e i n c o n d i z i o n i d i r i p a r t i r e . P e r q u e s t o c h i e d i a m o d i s o s p e n d e r e i t r i b u t i p e r l e c o m u n i t à c o i n v o l t e d a q u e s t i e v e n t i e s t r e m i . I s i n d a c i c h i e d o n o p i ù r i s o r s e p e r l e s o m m e u r g e n z e e l a m e s s a i n s i c u r e z z a d e l t e r r i t o r i o e c h i e d o n o s e m p l i f i c a z i o n e d e l l e p r o c e d u r e . G l i a g r i c o l t o r i c h i e d o n o d i i n t e r v e n i r e p e r p u l i r e i f i u m i e c u r a r e g l i a r g i n i " . " N o n p o s s i a m o c o n t i n u a r e a i n s e g u i r e l e e m e r g e n z e : q u e s t o e n n e s i m o e v e n t o c l i m a t i c o e s t r e m o r e n d e a n c o r a p i ù e v i d e n t e l ’ u r g e n z a d i u n g r a n d e p i a n o n a z i o n a l e d i p r e v e n z i o n e e m e s s a i n s i c u r e z z a d e l t e r r i t o r i o , c o n t r o i l d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o . G r a z i e a g l i a m m i n i s t r a t o r i e a l l a p r o t e z i o n e c i v i l e , a t u t t i c o l o r o c h e s i s o n o m o s s i d a s u b i t o p e r p r e s t a r e s o c c o r s i a g l i s f o l l a t i e s o s t e g n o a l l a p o p o l a z i o n e c o l p i t a . G r a z i e a i t a n t i v o l o n t a r i c h e s t a n n o l a v o r a n d o s e n z a s o s t a p e r r i p r i s t i n a r e i n t e m p i s t r e t t i s s i m i s e r v i z i e s s e n z i a l i , c o m e l a s c u o l a c h e a b b i a m o v i s i t a t o e c h e s p e r i a m o r i a c c o l g a i b a m b i n i g i à d o m a n i . A b b i a m o i n c o n t r a t o u n a t r e n t i n a d i v o l o n t a r i c h e h a n n o a i u t a t o a t o g l i e r e a c q u a e f a n g o c h e a v e v a n o i n v a s o i l M u s e o N a z i o n a l e A r c h e o l o g i c o d e l l a S i b a r i t i d e . I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o s u q u e s t o è p r o n t o a f a r e l a s u a p a r t e a o g n i l i v e l l o i s t i t u z i o n a l e " .