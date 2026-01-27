R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l n o s t r o p e n s i e r o e l a n o s t r a v i c i n a n z a v a a t u t t i i t e r r i t o r i c o l p i t i i n q u e s t i u l t i m i g i o r n i d a l c i c l o n e H a r r y : i s i c i l i a n i , i c a l a b r e s i , i s a r d i . C i s o n o 2 m i l i a r d i d i d a n n i . E ' i n s u f f i c i e n t e l a c i f r a d i 1 0 0 m i l i o n i c h e è s t a t a s t a n z i a t a i e r i , c h i e d i a m o d i t r o v a r e t u t t e l e r i s o r s e c h e s e r v o n o p e r d a r e r i s p o s t e i m m e d i a t e a q u e s t i t e r r i t o r i " . L o d i c e E l l y S c h l e i n o g g i a N i s c e m i . " A b b i a m o p r o p o s t o n o i s t e s s i c h e v e n i s s e i m m e d i a t a m e n t e d i r o t t a t o u n m i l i a r d o c h e e r a s t a t o m e s s o s u l p r o g e t t o d e l P o n t e m a c h e n o n p o t r à o v v i a m e n t e e s s e r e u t i l i z z a t o n e l 2 0 2 6 p e r i l b l o c c o d e l l a C o r t e d e i C o n t i e d i m e t t e r l o i m m e d i a t a m e n t e a d i s p o s i z i o n e p e r d a r e r i s p o s t a a i t e r r i t o r i c h e s o n o s t a t i c o l p i t i . C i s o n o d a n n i i n g e n t i . D o p o m i r e c h e r ò a n c h e i o n a t u r a l m e n t e n e l l e l o c a l i t à d e l l a c o s t a i o n i c a p e r v e d e r e c o n q u a l e b r u t a l i t à i l c i c l o n e s i è a b b a t t u t o s u a t t i v i t à e c o n o m i c h e , i n f r a s t r u t t u r e , c a s e " . " B i s o g n a d a r e r i s p o s t a p r e s t o a q u e s t e c o m u n i t à . B i s o g n a i n p r o s p e t t i v a f a r e m o l t o d i p i ù s u l l a t u t e l a d e i n o s t r i t e r r i t o r i , l a p r e v e n z i o n e d e l d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o . S e r v e u n g r a n d e p i a n o a n c h e p e r q u e s t o . S a r e b b e p i ù u t i l e d e s t i n a r e l ì l e r i s o r s e c h e i n v e c e s o n o s t a t e m e s s e s u i n f r a s t r u t t u r e i n u t i l i c h e n o n p o t r a n n o a n d a r e a v a n t i e n a t u r a l m e n t e a b b i a m o c h i e s t o d i s o s p e n d e r e t u t t i i t r i b u t i d e l l e p e r s o n e e d e l l e i m p r e s e c h e s o n o c o i n v o l t e . N o n d i m e n t i c h i a m o c h e q u e s t o c i c l o n e s i è a b b a t t u t o s u a t t i v i t à e c o n o m i c h e c h e h a n n o c h i u s o , c i s o n o l a v o r a t o r i c h e n o n s t a n n o l a v o r a n d o , c i s o n o a g r i c o l t o r i c h e h a n n o a v u t o d a n n i i n g e n t i , i n s o m m a c ' è m o l t i s s i m o d a f a r e e n o i s i a m o p r o n t i a f a r e l a n o s t r a p a r t e " .