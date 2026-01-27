R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " C i s o n o l e u r g e n z e , c i r a c c o n t a v a a n c h e i l S i n d a c o , a c u i p r o v v e d e r e s u b i t o , m a c ' è p u r e u n a r i c o s t r u z i o n e a c u i m e t t e r e g i à l a t e s t a . S e r v i r à a c c o m p a g n a r l i c o n l e m i g l i o r i c o m p e t e n z e d e l P a e s e p e r c h é b i s o g n a c a p i r e c o m e r i c o s t r u i r e , c o m e f a r e r i p a s c i m e n t i , q u a l i o p e r e p o s s o n o m e t t e r e i n s i c u r e z z a i l t e r r i t o r i o . A b b i a m o i l d o v e r e d i p r o t e g g e r e i c i t t a d i n i e d i p r o t e g g e r e i l t e r r i t o r i o " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a R i p o s t o i n S i c i l i a . " P u r t r o p p o l ' e m e r g e n z a c l i m a t i c a h a r e s o p i ù i n t e n s i e p i ù f r e q u e n t i e v e n t i e s t r e m i c o m e q u e l l o c h e a b b i a m o v i s t o c o n i l c i c l o n e H a r r y . D o b b i a m o t r a g i c a m e n t e a b i t u a r c i a q u e s t o n u o v o s t a t o d i c o s e e l a v o r a r e s u l l a p r e v e n z i o n e , c h e è l a m i g l i o r e p r o t e z i o n e s i a p e r i c i t t a d i n i c h e p e r i t e r r i t o r i . C h i a r a m e n t e l a p r e v e n z i o n e c o s t a , m a n o n p o s s i a m o c o n t i n u a r e a s p e n d e r e d o p o l e e m e r g e n z e q u a t t r o v o l t e q u e l l o c h e s p e n d i a m o i n v e c e i n p r e v e n z i o n e d e l d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o e a n c h e i n a d a t t a m e n t o a i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i . A b b i a m o c h i e s t o p u r e d i s o s p e n d e r e i t r i b u t i p e r l e f a m i g l i e e p e r l e i m p r e s e d e i t e r r i t o r i c o l p i t i e p i ù i n g e n e r a l e d i m e t t e r e m a n o a d u n g r a n d e p i a n o d i p r e v e n z i o n e d e l d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o , e c c o q u e s t o è q u e l l o c h e c h i e d i a m o " .