R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " A n c h e o g g i " l a m a g g i o r a n z a h a " v o l u t o d e c i d e r e c h e d o m a n i s i v o t e r à i n S e n a t o s u T o r i n o . L e o p p o s i z i o n i h a n n o c h i e s t o a l l o r a c h e s i v o t a s s e a n c h e s u l l a S i c i l i a , s u l l a C a l a b r i a e l a S a r d e g n a c o l p i t e d a l c i c l o n e H a r r y , e h a n n o d e t t o d i n o . M a a l l o r a c ' è u n a s i c u r e z z a d i s e r i e A e u n a s i c u r e z z a d i s e r i e B ? N o n è s i c u r e z z a a n c h e q u e l l a d e l l e 2 . 0 0 0 p e r s o n e c h e a N i s c e m i s o n o f u o r i d a l l e l o r o c a s e e n o n h a n n o u n a r i s p o s t a " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a D i M a r t e d ì s u L a 7 .