R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o q u i p e r d a r e t u t t a l a n o s t r a v i c i n a n z a a l l a c o m u n i t à d i N i s c e m i p e r l a f r a n a c h e h a c o l p i t o d r a m m a t i c a m e n t e i l t e r r i t o r i o . C ' è g r a n d e a p p r e n s i o n e . S a p p i a m o c h e c i s o n o 1 5 0 0 p e r s o n e s f o l l a t e . B i s o g n a m e t t e r e i n s i c u r e z z a l e p e r s o n e , i l t e r r i t o r i o e i l p i ù p r e s t o p o s s i b i l e d a r e l o r o u n a p r o s p e t t i v a c h i a r a " . C o s ì E l l y S c h l e i n o g g i a N i s c e m i . " S i a m o p r o n t i c o m e P a r t i t o D e m o c r a t i c o a f a r e l a n o s t r a p a r t e p e r f a r a v e r e t u t t o i l s u p p o r t o n e c e s s a r i o a q u e s t o t e r r i t o r i o , a l l a c o m u n i t à c o l p i t a , a l l e a m m i n i s t r a z i o n i c o i n v o l t e . S i a m o q u i p e r d a r e i l n o s t r o s u p p o r t o e l a v i c i n a n z a c h i e d e n d o c h e l a s i t u a z i o n e d i N i s c e m i s i a t r a t t a t a n e l l a s u a s p e c i f i c i t à , e c c o , p e r c h é è u n a s i t u a z i o n e p a r t i c o l a r e , m o l t o d e l i c a t a . L a f r a n a è a n c o r a a t t i v a e q u i n d i c ' è b i s o g n o d i t u t t e l e c o m p e t e n z e m i g l i o r i p e r c a p i r e c o m e m e t t e r e i n s i c u r e z z a q u e s t a s i t u a z i o n e " .