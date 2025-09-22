R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A n c h e o g g i a l l a g a m e n t i e d i s p e r s i p e r i l m a l t e m p o . I o n o n c a p i s c o c o m e s i a p o s s i b i l e c h e t r e a n n i d o p o a v e r a p p r o v a t o u n a m o z i o n e a l l ’ u n a n i m i t à p e r r i p r i s t i n a r e I t a l i a S i c u r a , i l G o v e r n o M e l o n i a b b i a s c e l t o d i n o n f a r e n u l l a d i q u e l l o s u c u i s i e r a i m p e g n a t o a n c h e i n A u l a . L a n o s t r a I t a l i a S i c u r a f u n z i o n a v a , p e r c h é n o n r i p a r t i r e d a l ì ? P r o p r i o n o n c a p i s c o " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a e n e w s .