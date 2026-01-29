R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ L a c o n t r a r i e t à d i S a l v i n i e T a j a n i v e r s o l ’ i p o t e s i d i u t i l i z z a r e l e r i s o r s e d e s t i n a t e a l P o n t e s u l l o s t r e t t o p e r f r o n t e g g i a r e l ’ e m e r g e n z a m a l t e m p o i n S i c i l i a è u n g r a v e e r r o r e . U n a s c e l t a i n g i u s t i f i c a b i l e e s b a g l i a t a " . C o s ì A n t o n i o M i s i a n i , s e n a t o r e e r e s p o n s a b i l e I n f r a s t r u t t u r e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o . " R i b a d i a m o c o n f o r z a l a n o s t r a r i c h i e s t a : i F o n d i d i s v i l u p p o e c o e s i o n e s o t t r a t t i a l l a S i c i l i a p e r f i n a n z i a r e i l P o n t e d e v o n o t o r n a r e i m m e d i a t a m e n t e a l t e r r i t o r i o m a r t o r i a t o d a l m a l t e m p o . B a s t a p r o p a g a n d a . I n S i c i l i a c i s o n o t r a t t i d i f e r r o v i a i n t e r r o t t i n e l n u l l a , s t r a d e i m p r a t i c a b i l i , c o m u n i t à i s o l a t e . N i s c e m i e m o l t e a l t r e a r e e s t a n n o l e t t e r a l m e n t e c r o l l a n d o . C o n t i n u a r e a c o n s i d e r a r e i l P o n t e u n t o t e m i n t o c c a b i l e m e n t r e i l t e r r i t o r i o f r a n a è i r r e s p o n s a b i l e . L a S i c i l i a h a b i s o g n o d i i n v e s t i m e n t i v e r i , d i m i l i a r d i d i e u r o d a d e s t i n a r e a l l a m e s s a i n s i c u r e z z a d e l t e r r i t o r i o e a l l e i n f r a s t r u t t u r e c h e m a n c a n o . L e b r i c i o l e s t a n z i a t e d a l g o v e r n o s o n o t o t a l m e n t e i n a d e g u a t e d i f r o n t e a d u n a e m e r g e n z a s e n z a p r e c e d e n t i ” .