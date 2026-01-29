R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ I n S i c i l i a i l P n r r f i n a n z i a 4 6 p r o g e t t i c o n t r o i l d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o ( 9 9 m i l i o n i d i e u r o ) m a N i s c e m i n o n c ’ è . C o m ’ è s t a t o p o s s i b i l e c h e u n p a e s e c h e r i s c h i a d i e s s e r e i n g h i o t t i t o i n u n a f r a n a n o n s i a s t a t o n e m m e n o c o n s i d e r a t o ? ” . L o d i c e D a v i d e F a r a o n e , v i c e p r e s i d e n t e d i I t a l i a V i v a . “ L ’ u n i c a r i s p o s t a p o s s i b i l e è c h e N i s c e m i n o n è e n t r a t a n e l c i r c u i t o g i u s t o a l m o m e n t o g i u s t o . N o n a v e v a i s a n t i g i u s t i i n p a r a d i s o . S c h i f a n i e M u s u m e c i , p e r ò , c i d e v o n o s p i e g a r e c h e c o s a h a n n o c o m b i n a t o ” , c o n c l u d e .