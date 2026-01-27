R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ C h i e d i a m o a l l a p r e s i d e n z a d e l l a c o m m i s s i o n e A m b i e n t e d e l l a C a m e r a c h e v e n g a n o a u d i t i t u t t i i s i n d a c i d e i c o m u n i c o l p i t i d a l m a l t e m p o . R i t e n i a m o l a r i s p o s t a d e l g o v e r n o d i i e r i i n c d m d e l t u t t o i n s u f f i c i e n t e . P e r q u e s t o v o g l i a m o a s c o l t a r e d i r e t t a m e n t e g l i a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i p e r c a p i r e r e a l m e n t e l ’ e n t i t à d e l d a n n o e t r o v a r e d e l l e s o l u z i o n i p o s s i b i l i ” . L o d i c h i a r a n o i n u n a n o t a c o n g i u n t a i d e p u t a t i P d d e l l a c o m m i s s i o n e A m b i e n t e d e l l a C a m e r a u n i t a m e n t e a i d e p u t a t i P d e l e t t i n e l l e r e g i o n i c o l p i t e d a l l ’ u r a g a n o H a r r y , S a r d e g n a , S i c i l i a , B a s i l i c a t a e C a l a b r i a , c h e h a n n o s c r i t t o u n a l e t t e r a a l l a p r e s i d e n z a d e l l a c o m m i s s i o n e A m b i e n t e p e r c h i e d e r e l ’ a u d i z i o n e d i t u t t i i s i n d a c i e a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i d e l l e r e g i o n i c o l p i t e d a l l ’ u r a g a n o H a r r y .