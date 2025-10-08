R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - B p e r m e t t e i n c a m p o u n i n t e r v e n t o c o n c r e t o p e r a l l e v i a r e i d i s a g i d e l l e f a m i g l i e e d e l l e i m p r e s e d i M i l a n o e M o n z a B r i a n z a c h e h a n n o s u b i t o p e s a n t i d a n n i p r o v o c a t i d a l l ’ e s o n d a z i o n e d e l f i u m e S e v e s o n e l l e s c o r s e g i o r n a t e . N e l l o s p e c i f i c o , l a b a n c a m e t t e a d i s p o s i z i o n e u n a s e r i e d i i n t e r v e n t i d i a s s i s t e n z a e d i f i n a n z i a m e n t i s t r a o r d i n a r i , p e r u n p l a f o n d c o m p l e s s i v o i n i z i a l e d i 5 0 m i l i o n i : f i n o a 5 0 m i l a e u r o p e r i p r i v a t i e 1 m i l i o n e d i e u r o p e r l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e , d i d u r a t a f i n o a 6 0 m e s i , a c o n d i z i o n i d e d i c a t e . I n o l t r e , B p e r s i r e n d e d i s p o n i b i l e a d e s a m i n a r e l e r i c h i e s t e d i s o s p e n s i o n e d e i f i n a n z i a m e n t i , i n a c c o r d o c o n l e m i s u r e g o v e r n a t i v e c h e v e r r a n n o e v e n t u a l m e n t e a t t u a t e a l r i g u a r d o . C o m e s p i e g a L u c a G o t t i , d i r e t t o r e R e g i o n a l e L o m b a r d i a O v e s t d i B p e r , " a n c o r a u n a v o l t a d i m o s t r i a m o l a n o s t r a v i c i n a n z a a f a m i g l i e e i m p r e s e c h e h a n n o s u b i t o r i l e v a n t i d a n n i a c a u s a d e l m a l t e m p o . C o n i l n o s t r o s o s t e g n o i n t e n d i a m o o f f r i r e u n a i u t o c o n c r e t o , n e l l a s p e r a n z a d i p o t e r c o n t r i b u i r e a u n r a p i d o r i t o r n o a l l a n o r m a l i t à " .