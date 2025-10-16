A n c o n a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ L a p r e v e n z i o n e d e g l i e v e n t i i d r o g e o l o g i c i è u n a p a r t e c h e n e l n o s t r o P a e s e d e v e t r o v a r e a n c o r a u n s u o s v i l u p p o p i e n o e c o m p l e s s i v o . S u q u e s t o i l c o n f r o n t o t e c n i c o , i n p a r t i c o l a r e c o n l ’ O r d i n e d i i n g e g n e r i , m a a n c h e c o n l e p r o f e s s i o n i t e c n i c h e p i ù i n g e n e r a l e , d i v e n t a u n e l e m e n t o e s s e n z i a l e p e r c h é l e s c e l t e d i p o l i t i c h e s u l t e r r i t o r i o p a r t o n o d a l l a c o n o s c e n z a , d a l l a f o r z a e d a l l e f r a g i l i t à c h e i l t e r r i t o r i o s t e s s o e s p r i m e ” . A d i r l o a l l ’ A d n k r o n o s / L a b i t a l i a F a b r i z i o C u r c i o , c o m m i s s a r i o d i g o v e r n o p e r l a r i c o s t r u z i o n e d e l l ’ E m i l i a R o m a g n a , T o s c a n a e M a r c h e p e r g l i e v e n t i a l l u v i o n a l i d e l 2 0 2 3 e 2 0 2 4 , a m a r g i n e d e l 6 9 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e g l i o r d i n i d e g l i i n g e g n e r i d ’ I t a l i a , i n c o r s o a d A n c o n a . “ L e v a l u t a z i o n i - s p i e g a - p e r l a r i c o s t r u z i o n e p a r t o n o d u n q u e d a a n a l i s i t e c n i c h e c h e p o i p o s s o n o e d e v o n o p o r t a r e a s c e g l i e r e p o l i t i c h e c h e i m p o n g o n o f i n a n z i a m e n t i , s c e l t e e c o n o m i c h e e f i n a n z i a r i e . Q u i n d i i l r a p p o r t o c o n g l i i n g e g n e r i è s e m p r e m o l t o s o l i d o i n t u t t e l e f a s i e m e r g e n z i a l i e p o s t e m e r g e n z i a l i ” .