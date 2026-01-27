R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L e i m m a g i n i c h e a r r i v a n o d a N i s c e m i s o n o d e v a s t a n t i : u n p e z z o d i p a e s e è l e t t e r a l m e n t e c r o l l a t o . E a r r i v a n o p o c h e o r e d o p o q u e l l e , a l t r e t t a n t o d r a m m a t i c h e , d e l l e m a r e g g i a t e e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e c a n c e l l a t e i n S i c i l i a , C a l a b r i a e S a r d e g n a d o p o i l c i c l o n e H a r r y ” . L o d i c h i a r a A n n a l i s a C o r r a d o , e u r o p a r l a m e n t a r e P d / S & D e R e s p o n s a b i l e c o n v e r s i o n e e c o l o g i c a d e l P d . “ D i f r o n t e a q u e s t a e m e r g e n z a n o n s o l o i l s i s t e m a m e d i a t i c o , m a l ’ i n t e r o G o v e r n o M e l o n i h a v o l t a t o l o s g u a r d o d a l l ’ a l t r a p a r t e . E i n f i n e l a m o n t a g n a h a p a r t o r i t o u n t o p o l i n o : i l “ s e g n a l e f o r t e ” a r r i v a t o d a l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i s o n o 1 0 0 m i l i o n i d i e u r o d a d i v i d e r e t r a t r e r e g i o n i , q u a n d o n e l l a s o l a S i c i l i a i d a n n i g i à s t i m a t i s u p e r a n o i l m i l i a r d o e m e z z o . U n a p r e s a i n g i r o ” . " P a r l i a m o d e l l o s t e s s o g o v e r n o c h e s i è a c c o n t e n t a t o d i f a r e i l c o m p i t i n o s u l P i a n o n a z i o n a l e d i a d a t t a m e n t o a l l a c r i s i c l i m a t i c a , p e r p o i n o n m e t t e r c i u n e u r o e s c e g l i e r e d i n o n r e n d e r l o o p e r a t i v o i n n e s s u n a m i s u r a . C a p i s c o c h e p e r u n e s e c u t i v o p i e n o d i n e g a z i o n i s t i c l i m a t i c i i n v e s t i r e s u l l ’ a d a t t a m e n t o s i a s c o m o d o , m a è e s a t t a m e n t e c i ò d i c u i i l P a e s e h a b i s o g n o . S e r v o n o i n f r a s t r u t t u r e c o n t r o l a s i c c i t à e i l d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o , s e r v e r i c o s t r u i r e e r a f f o r z a r e i t e r r i t o r i d e v a s t a t i d a e r o s i o n e e c e m e n t i f i c a z i o n e . S e r v e a g i r e o r a , a l t r o c h e P o n t e . C h i e d i a m o s u b i t o l o s t o p a l l e t a s s e n e l 2 0 2 6 p e r f a m i g l i e e i m p r e s e c o l p i t e , r i n v i a n d o l e a l m e n o a l 2 0 2 7 , e c h e l e r i s o r s e d e s t i n a t e a l P o n t e s u l l o S t r e t t o v e n g a n o u t i l i z z a t e p e r r i p r i s t i n a r e l e i n f r a s t r u t t u r e d a n n e g g i a t e . C o m e d i c i a m o i n a s c o l t a t i d a a n n i , p r e v e n i r e c o s t a m o l t o m e n o c h e r i p a r a r e : o g n i e u r o i n v e s t i t o i n p r e v e n z i o n e n e r i s p a r m i a q u a t t r o o c i n q u e i n d a n n i . È o r a d i s m e t t e r e d i s p r e c a r e r i s o r s e p u b b l i c h e . È o r a d i f a r e s u l s e r i o " .