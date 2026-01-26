R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ I l M e z z o g i o r n o d o v e v a e s s e r e i l c u o r e d e l P n r r . Q u e s t o g o v e r n o l o h a t r a s f o r m a t o i n u n a p e r i f e r i a a m m i n i s t r a t i v a . I l P n r r n a s c e v a c o n u n p r i n c i p i o c h i a r o : r i d u r r e i d i v a r i t e r r i t o r i a l i . O g g i i n v e c e a s s i s t i a m o a r i t a r d i c l a m o r o s i , a p r o g e t t i b l o c c a t i , a C o m u n i l a s c i a t i s o l i , s o p r a t t u t t o a l S u d , s e n z a a s s i s t e n z a t e c n i c a e s e n z a u n a r e g i a n a z i o n a l e d e g n a d i q u e s t o n o m e . E s e n z a P n r r i l P a e s e , t u t t o , s a r e b b e i n r e c e s s i o n e . I l 4 0 % d e l l e r i s o r s e p e r i l S u d è s t a t o i l m i n i m o c h e a b b i a m o s t r a p p a t o , a v r e m m o v o l u t o a l m e n o i l 5 0 % " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a a S k y T g 2 4 E c o n o m i a . " I l S u d v i v e d i d i v e r s i t à t e r r i t o r i a l i e v i d e n t i , c o n s i t u a z i o n i c h e t r a i n a n o , c o m e P u g l i a e C a m p a n i a , e r e a l t à a l l o s b a n d o c o m e C a l a b r i a e S i c i l i a , d o v e q u e l l o c h e s t a a c c a d e n d o a N i s c e m i r a p p r e s e n t a i l s i m b o l o d e l l a c a t a s t r o f i c a r e a l i z z a t a d a l g o v e r n o i n m a t e r i a d i p r e v e n z i o n e e d i p o l i t i c h e p e r i l t e r r i t o r i o . I l f o n d o d i c o e s i o n e e s v i l u p p o è s t a t o s p e s s o u t i l i z z a t o c o m e b a n c o m a t d a l g o v e r n o p e r l e e m e r g e n z e " . " L a c o s i d d e t t a Z e s u n i c a , c h e d o v e v a s e m p l i f i c a r e e a t t r a r r e i n v e s t i m e n t i , è d i v e n t a t a u n c o n t e n i t o r e v u o t o : a c c e n t r a m e n t o d e l l e d e c i s i o n i , c o n f u s i o n e n o r m a t i v a , n e s s u n a v e r a s t r a t e g i a i n d u s t r i a l e . S u u n t e r r i t o r i o c h e h a p e c u l i a r i t à d i v e r s e : l e a r e e i n d u s t r i a l i d i N a p o l i o B a r i n o n h a n n o l e s t e s s e e s i g e n z e d e l l e t a n t e a r e e i n t e r n e c h e c o m p o n g o n o i l n o s t r o S u d . I l r i s u l t a t o è p a r a d o s s a l e : m e n o a u t o n o m i a a i t e r r i t o r i , m e n o i n v e s t i m e n t i r e a l i , p i ù p r o p a g a n d a . Q u e s t o g o v e r n o h a s c e l t o d i u s a r e i l S u d c o m e s l o g a n , n o n c o m e p r i o r i t à e c o n o m i c a . E i l M e z z o g i o r n o , a n c o r a u n a v o l t a , p a g a i l p r e z z o p i ù a l t o ” .