R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i i l m i n i s t r o S a l v i n i r i s p o n d e n d o a d u n a n o s t r a i n t e r r o g a z i o n e h a r i b a d i t o c h e l e r i s o r s e d e s t i n a t e a l P o n t e s u l l o s t r e t t o n o n s a r a n n o s t o r n a t e p e r r i s p o n d e r e a l l ’ e m e r g e n z a m a l t e m p o i n S i c i l i a . S o l o d o m a n i , d o p o p i ù d i u n a s e t t i m a n a , i l m i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e s i r e c h e r à s u l l ’ i s o l a . N o i r i b a d i a m o l a n o s t r a r i c h i e s t a : l e r i s o r s e d e i F o n d i d i s v i l u p p o e c o e s i o n e c h e s o n o s t a t e s o t t r a t t e a l l a r e g i o n e S i c i l i a p e r l a r e a l i z z a z i o n e ‘ i p o t e t i c a ’ d e l P o n t e s u l l o S t r e t t o v a n n o r e s t i t u i t e a l t e r r i t o r i o . D i c i a m o a l g o v e r n o d i d i r e b a s t a a l l a i n u t i l e p r o p a g a n d a : s u l t e r r i t o r i o s i c i l i a n o e s i s t o n o p e z z i d i f e r r o v i a s o s p e s i n e l v u o t o e d è u r g e n t e e v i t a l e r i p r i s t i n a r e l a v i a b i l i t à . N i s c e m i s t a c r o l l a n d o e n o n è p i ù p o s s i b i l e g i o c a r e c o n l a p r o p a g a n d a d e l P o n t e . Q u e l t e r r i t o r i o h a b i s o g n o d i m i l i a r d i e n o n d e l l e b r i c i o l e p r e v i s t e d a l g o v e r n o ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a d o p o i l q u e s t i o n t i m e d e l m i n i s t r o S a l v i n i i n a u l a a P a l a z z o M a d a m a .