R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " C o m m i s s a r i a r e l a S i c i l i a p e r 1 0 a n n i ? I s i c i l i a n i s o n o m i g l i o r i d i c h i l i g o v e r n a . B a s t a s e m p l i c e m e n t e c o s t r u i r e u n ' a l t e r n a t i v a m a r c a t a e r a d i c a l e r i s p e t t o a c h i o g g i s t a g o v e r n a n d o l a n o s t r a t e r r a p e r r e s t i t u i r e d i g n i t à e s v i l u p p o a u n r e g i o n e c h e h a p i ù s i t i U n e s c o d e l m o n d o e c h e i l c e n t r o d e s t r a s t a r i d u c e n d o a l l e m a c e r i e " . A n t o n y B a r b a g a l l o , d e p u t a t o e s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d e l P d s i c i l i a n o , r i s p o n d e c o s ì s u l l a p r o p o s t a d i C a r l o C a l e n d a d i c o m m i s s a r i a r e l a r e g i o n e p e r 1 0 a n n i . S e c o n d o i l d e p u t a t o d e m q u e l l o c h e o c c o r r e s u b i t o s o n o " s o l u z i o n i c o n c r e t e . I n q u e s t o m o m e n t o i s i c i l i a n i c h i e d o n o s o l u z i o n i e i l P d n e h a p r o p o s t e d u e , m o l t o s e m p l i c i e c h i a r e . L a p r i m a è i l b l o c c o d e l l e s c a d e n z e f i s c a l i e i l d i f f e r i m e n t o d e l l e s c a d e n z e a l 2 0 2 7 . C ' è l ' e m e n d a m e n t o B a r b a g a l l o - S c h l e i n p r o n t o , l a d e s t r a l a v o t a o n o ? E p o i l ' a l t r o f i l o n e r i g u a r d a i l r i p r i s t i n o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e d a n n e g g i a t e d a l m a l t e m p o e q u i p r o p o n i a m o d i u t i l i z z a r e l ' a n n u a l i t à d e l 2 0 2 6 d e l P o n t e s u l l o S t r e t t o c h e è p a r i q u a s i a u n m i l i a r d o . U n p r o g e t t o c h e n o n e s i s t e , i l a v o r i n o n p a r t o n o . S o n o d u e p r o p o s t e c o n c r e t e m e n t r e t r o v o i n s o p p o r t a b i l e c h e i l g o v e r n o b u t t i f u m o n e g l i o c c h i i n v e c e d i o c c u p a r s i d e i v e r i p r o b l e m i " .