R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n o c c a s i o n e d e l l a X I I I e d i z i o n e d e l l a E u r o p e a n B i o t e c h W e e k , i n i z i a t i v a d i d i v u l g a z i o n e s c i e n t i f i c a p r o m o s s a e c o o r d i n a t a a l i v e l l o n a z i o n a l e d a A s s o b i o t e c - F e d e r c h i m i c a , U n i a m o - F e d e r a z i o n e i t a l i a n a m a l a t t i e r a r e h a o r g a n i z z a t o i l w e b i n a r ' G e n e t i c a e s c r e e n i n g n e o n a t a l i , q u a l i o p p o r t u n i t à ? ' . C o n t i n u a c o s ì l ' i m p e g n o d i U n i a m o p e r t e n e r e a l t a l ' a t t e n z i o n e d i p o l i t i c a , i s t i t u z i o n i e s t a k e h o l d e r d e l m o n d o d e l l a s a l u t e s u l t e m a d e l l o s c r e e n i n g n e o n a t a l e e s t e s o ( S n e ) . L o s c r e e n i n g g e n e t i c o e l e t e c n i c h e d i a n a l i s i i n n o v a t i v e c h e l o c a r a t t e r i z z a n o - s p i e g a U n i a m o i n u n a n o t a - o f f r o n o o p p o r t u n i t à e a l l o s t e s s o t e m p o s o l l e v a n o a l c u n e q u e s t i o n i e t i c h e c h e s o n o s t a t e a p p r o f o n d i t e d u r a n t e l ' i n c o n t r o . " E ' n e c e s s a r i o t r o v a r e u n o s t r u m e n t o l e g i s l a t i v o c h e r e n d a t e m p e s t i v o e s i s t e m a t i c o l ' a g g i o r n a m e n t o d e l p a n e l S n e : s o l o c o s ì p o s s i a m o s a l v a r e l a v i t a a i b a m b i n i " , a f f e r m a A n n a l i s a S c o p i n a r o , p r e s i d e n t e d i U n i a m o , i n t r o d u c e n d o l ' e v e n t o o n l i n e s u i c a n a l i d e l l a F e d e r a z i o n e . " I l c a s o d e l l a l e u c o d i s t r o f i a m e t a c r o m a t i c a ( M l d ) , s u l q u a l e s t i a m o c o n d u c e n d o u n ' a z i o n e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e d a m e s i , è e m b l e m a t i c o - s o t t o l i n e a - R i s c h i a m o d i a v e r e a d i s p o s i z i o n e t e r a p i e e f f i c a c i e d i n o n p o t e r l e u t i l i z z a r e p e r m a n c a n z a d i d i a g n o s i p r i m a d e l l a c o m p a r s a d e i s i n t o m i . I l p r o g r a m m a d e l l o S n e è g i à a r e g i m e i n t u t t i i p u n t i n a s c i t a d e l n o s t r o P a e s e : è n e c e s s a r i o c h e , f a t t e l e d o v u t e v e r i f i c h e c o n i l g r u p p o n o m i n a t o d a l m i n i s t e r o , l a p r o c e d u r a s u c c e s s i v a s i a s n e l l a e i m m e d i a t a . E d o v e q u e s t o s i a c o m u n q u e t r o p p o l u n g o - s u g g e r i s c e - s i p r o c e d a c o n p r o g e t t i p i l o t a c o m e p e r l a p r i m a m e s s a i n o p e r a d e l l o s c r e e n i n g . L a p o l i t i c a h a u n r u o l o f o n d a m e n t a l e i n q u e s t o , s p e c i a l m e n t e i n v i s t a d e l l a l e g g e d i B i l a n c i o . N o n s e r v o n o f o n d i s t r a t o s f e r i c i p e r f a r l o " . I l C e n t r o d i c o o r d i n a m e n t o d e l l o s c r e e n i n g n e o n a t a l e e s t e s o , i s t i t u i t o p r e s s o l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à , s v o l g e u n r u o l o f o n d a m e n t a l e n e l l a g e s t i o n e , m o n i t o r a g g i o e p r o m o z i o n e d i q u e l l o c h e è u n p r o g r a m m a d i d i a g n o s i e p r e s a i n c a r i c o d i e c c e l l e n z a i n a m b i t o e u r o p e o , r i c o r d a U n i a m o . " A 8 a n n i d a l l ' i s t i t u z i o n e d e l c e n t r o i l b i l a n c i o è p o s i t i v o - d i c e i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ' I s s , A n d r e a P i c c i o l i - E ' s t a t o f a t t o m o l t o , i n t e r m i n i d i c o n f r o n t o c o n i r e f e r e n t i r e g i o n a l i , a l l i n e a m e n t o d e l l e a t t i v i t à e c o n f r o n t o s u u n ' o r g a n i z z a z i o n e c o m p l e s s a e s u g l i s t r u m e n t i a d i s p o s i z i o n e n e i d i v e r s i t e r r i t o r i . S a n i t à p u b b l i c a , e q u i t à , c o e r e n z a , c o m p e t e n z a e d e v i d e n z a s c i e n t i f i c a s o n o l e c i n q u e p a r o l e c h i a v e c h e h a n n o g u i d a t o i n q u e s t i a n n i l ' a t t i v i t à d e l c e n t r o . M o l t i p a s s i a n c o r a v a n n o f a t t i - p r e c i s a - m a l e p r i o r i t à s u c u i l a v o r a r e s o n o c h i a r e . E ' i n d u b b i o c h e i n q u e s t i a n n i l ' a t t i v i t à d e l C e n t r o d i c o o r d i n a m e n t o d e g l i s c r e e n i n g n e o n a t a l i , m i r a t a a l l ' a t t u a z i o n e d e l l a l e g g e 1 6 7 d e l 2 0 1 6 , h a p o s t o l e b a s i p e r l a d e f i n i z i o n e d i p r o c e s s i u n i f o r m i p e r l ' e f f e t t u a z i o n e d e i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g n e o n a t a l e e l ' i m p l e m e n t a z i o n e d i s t r u m e n t i e f f i c a c i d e l l o r o m o n i t o r a g g i o " . I n a t t e s a d e l l ' a g g i o r n a m e n t o n a z i o n a l e c h e a r r i v e r à c o n l ' a p p r o v a z i o n e d e i l i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a ( L e a ) - a n a l i z z a l a F e d e r a z i o n e - a l c u n e R e g i o n i s i s t a n n o m u o v e n d o i n a u t o n o m i a . L a T o s c a n a , c o n u n a r e c e n t e d e l i b e r a , h a i n s e r i t o d i v e r s e n u o v e p a t o l o g i e n e l p r o p r i o p a n e l S n e r e g i o n a l e t r a c u i l a l e u c o d i s t r o f i a m e t a c r o m a t i c a , c o m e s p i e g a G i a n c a r l o L a M a r c a , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i B i o c h i m i c a c l i n i c a e b i o l o g i a m o l e c o l a r e c l i n i c a p r e s s o l ' a z i e n d a o s p e d a l i e r a u n i v e r s i t a r i a M e y e r d i F i r e n z e . A n c h e L o m b a r d i a è a t t i v o u n p r o g e t t o p e r i n s e r i r e l a M l d n e l l o S n e , p u r c o n m o d a l i t à d i f f e r e n t i r i s p e t t o a q u e l l e s p e r i m e n t a t e i n T o s c a n a . A q u e s t o p r o p o s i t o S t e f a n o B e n v e n u t i , P u b l i c A f f a i r s M a n a g e r d i F o n d a z i o n e T e l e t h o n , s u l l ' i n i z i a t i v a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e a v v i a t a d a T e l e t h o n , U n i a m o e o s p e d a l e d e i B a m b i n i V i t t o r e B u z z i d i M i l a n o n e i p u n t i n a s c i t a d e l l a L o m b a r d a , e v i d e n z i a c h e " i l p r o g e t t o h a g i à c o n s e n t i t o a q u a s i 2 8 m i l a n e o n a t i d i s o t t o p o r s i a i t e s t . T u t t a v i a , d i v e r s i p u n t i n a s c i t a d e l l a r e g i o n e a n c o r a n o n a d e r i s c o n o a l p r o g e t t o p i l o t a , c o n i l r i s c h i o c h e u n n e o n a t o s f u g g a a l l o s c r e e n i n g e p e r d a l a p o s s i b i l i t à d i e s s e r e t r a t t a t o , p u r e s s e n d o i n u n a d e l l e p o c h e r e g i o n i d o v e i l t e s t d e l l a M l d v i e n e e f f e t t u a t o . F o n d a z i o n e T e l e t h o n e g l i a l t r i p a r t n e r d e l p r o g e t t o s t a n n o q u i n d i p r o m u o v e n d o u n a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e d e i p u n t i n a s c i t a l o m b a r d i a f f i n c h é n e s s u n n e o n a t o s i a p r i v a t o d i q u e s t a o p p o r t u n i t à " . I n P u g l i a è p a r t i t o d a 1 a n n o l ' i n n o v a t i v o p r o g r a m m a d i s c r e e n i n g n e o n a t a l e c o n m e t o d o g e n e t i c o ' G e n o m a P u g l i a ' , c o n l ' o b i e t t i v o d i a n a l i z z a r e u n g r u p p o d i 3 8 8 g e n i d a l D n a p r e l e v a t o d a u n p i c c o l o c a m p i o n e d i s a n g u e a l l a r i c e r c a d e l l e a l t e r a z i o n i i n g r a d o d i c a u s a r e c i r c a 5 0 0 p a t o l o g i e r a r e , c o m e i l l u s t r a M a t t i a G e n t i l e , d i r e t t o r e U o c G e n e t i c a m e d i c a d e l l ' o s p e d a l e ' D i V e n e r e ' d i B a r i e r e s p o n s a b i l e d e l p r o g r a m m a . " L e t e c n o l o g i e p e r u n o s c r e e n i n g n e o n a t a l e g e n o m i c o s o n o l a r g a m e n t e d i s p o n i b i l i s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e e i c o s t i p a r a g o n a b i l i a l l ' i n s i e m e d e g l i s c r e e n i n g n e o n a t a l i c h e o g g i v e n g o n o f a t t i - r i m a r c a P a o l o G a s p a r i n i , p r e s i d e n t e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i g e n e t i c a u m a n a ( S i g u ) - S i a p r o n o o p p o r t u n i t à t e r a p e u t i c h e e r i a b i l i t a t i v e p e r m o l t i s s i m e m a l a t t i e e n o n s o l o q u e l l e m e t a b o l i c h e , p e r c h é n o n d o v r e m m o i m p e g n a r c i i n q u e s t o a m b i t o ? I l p r o g r e s s o v a g e s t i t o a v e n d o c h i a r o l ' a m p i o b e n e f i c i o c h e n e d e r i v e r e b b e a i c i t t a d i n i " . Q u e s t e p o t e n z i a l i t à d e v o n o p e r ò e s s e r e b i l a n c i a t e d a u n a g r a n d e a t t e n z i o n e a l l e i m p l i c a z i o n i e t i c h e c h e q u e s t e t e c n i c h e i n n o v a t i v e i n e v i t a b i l m e n t e g e n e r a n o , p r e c i s a n e l l a s e c o n d a p a r t e d e l w e b i n a r S i l v i a C e r u t i d e l C e n t r o d i r i c e r c a i n e t i c a c l i n i c a d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d e l l ' I n s u b r i a . S u l l o s t e s s o t e m a , a c o n c l u s i o n e d e l w e b i n a r , s i e s p r i m e S i m o n a B e l l a g a m b i , v i c e p r e s i d e n t e d i E u r o r d i s e d e l e g a t a e s t e r o d i U n i a m o : " E ' i n d u b b i o c h e s i a m o g i à i n u n a n u o v a e r a - r i f l e t t e - L e o p p o r t u n i t à c h e l a g e n e t i c a c i o f f r e i n t e r m i n i d i d i a g n o s i p r e c o c i s o n o p r e z i o s e e r a p p r e s e n t a n o u n g r a n d e v a l o r e p e r t u t t a l a c i t t a d i n a n z a . A l l o s t e s s o t e m p o , p e r ò , c o m e f e d e r a z i o n e d i p a z i e n t i c i p r e m e s o t t o l i n e a r e q u a n t o s i a i m p o r t a n t e c o n f r o n t a r s i s u c o m e u t i l i z z a r l e e v a l u t a r e l ' i m p a t t o c h e q u e s t e t e c n i c h e p o s s o n o a v e r e d a l p u n t o d i v i s t a e t i c o s u l l a v i t a d e l l e f a m i g l i e " . " L o S n e - p u n t u a l i z z a B e l l a g a m b i - o g g i p u ò d i a g n o s t i c a r e s o l o p a t o l o g i e p e r l e q u a l i e s i s t e g i à u n t r a t t a m e n t o e s u l l e q u a l i u n i n t e r v e n t o p r e c o c e p u ò r i d u r r e o a n c h e e l i m i n a r e g l i e f f e t t i d e l l a m a l a t t i a a i n s o r g e n z a i n e t à n e o n a t a l e e i n f a n t i l e ( i c o s i d d e t t i C r i t e r i d i W i l s o n e J u n g n e r ) . C o n l ' a v v e n t o d i s t r u m e n t i e m e t o d i i n n o v a t i v i d e l l o s c r e e n i n g g e n o m i c o , g i à u t i l i z z a t i i n p r o g r a m m i e p r o g e t t i p i l o t a i n I t a l i a e a l l ' e s t e r o , d o b b i a m o i n t e r r o g a r c i s e n e c e s s i t a n o d i u n a e v o l u z i o n e . N o n d o b b i a m o d i m e n t i c a r e , i n o l t r e , c h e l o S n e n o n è s o l o u n t e s t d i a g n o s t i c o , m a è u n s i s t e m a c h e n e c e s s i t a d i u n a c o e r e n t e e q u a l i f i c a t a p r e s a i n c a r i c o . E ' n e c e s s a r i o d u n q u e c h e a u n a m p l i a m e n t o d i m a l a t t i e d i a g n o s t i c a t e c o n l o s c r e e n i n g g e n o m i c o , a n c h e l a R e t e d e i c e n t r i d i r i f e r i m e n t o s i f a c c i a t r o v a r e p r o n t a " . " Q u e l l o c h e è c e r t o - c o n c l u d e - è c h e , g r a z i e a n c h e a q u e s t e n u o v e t e c n i c h e , n o n a l t e r n a t i v e m a c o m p l e m e n t a r i a l l ' a t t u a l e s c r e e n i n g b i o c h i m i c o , p o t r e m o a r r i v a r e a u n a d i a g n o s i t e m p e s t i v a p e r u n s e m p r e m a g g i o r n u m e r o d i m a l a t t i e r a r e " . I l w e b i n a r ' G e n e t i c a e s c r e e n i n g n e o n a t a l i , q u a l i o p p o r t u n i t à ? ' è d i s p o n i b i l e s u l c a n a l e Y o u t u b e d i U n i a m o .