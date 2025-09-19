R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l n u c l e o r e s i d e n z i a l e d i C a r p e n e d o l o ( B r e s c i a ) p e r p e r s o n e c o n S l a è u n p r o g e t t o s t r a o r d i n a r i o c h e c i a i u t a a p o r t a r e a v a n t i l a m i s s i o n e d a l p u n t o d i v i s t a s a n i t a r i o e s o c i o s a n i t a r i o d i n o n l a s c i a r e i n d i e t r o n e s s u n o . È u n a n u o v a o f f e r t a a s o s t e g n o n o n s o l o d e l l a p e r s o n a c o n S l a , m a a t u t t a l a s u a f a m i g l i a " . L o h a d e t t o S i m o n a T i r o n i , a s s e s s o r e a l l ’ I s t r u z i o n e , f o r m a z i o n e e l a v o r o d i R e g i o n e L o m b a r d i a , i n t e r v e n u t a a C a r p e n e d o l o d o v e h a a p e r t o l e p o r t e i l p r i m o n u c l e o r e s i d e n z i a l e i n I t a l i a d e d i c a t o a l l e p e r s o n e c o n S l a , v o l u t o d a R e g i o n e L o m b a r d i a e A t s B r e s c i a , e n a t o d a l l ’ e s p e r i e n z a d e i C e n t r i C l i n i c i N e m o e d a l s o s t e g n o d i A i s l a , A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a . " A b b i a m o c r e d u t o e i n v e s t i t o i n q u e s t o p r o g e t t o – p r o s e g u e T i r o n i – s i t r a t t a d i u n ’ u n i t à d i o f f e r t a i n g r a d o d i r i s p o n d e r e i n m o d o c o n c r e t o a l l e e s i g e n z e c h e m a l a t t i e c o m p l e s s e c o m e l a S l a c o m p o r t a n o . È u n g r a n d i s s i m o r i s u l t a t o , u n m o d e l l o u n i c o a l i v e l l o n a z i o n a l e c h e a b b i a m o i n L o m b a r d i a , u n p r i m o s t e p c h e v o g l i a m o r e p l i c a r e s u l n o s t r o t e r r i t o r i o " . L a s t r u t t u r a d i C a r p e n e d o l o è s t a t a p r o g e t t a t a d a l l a F o n d a z i o n e S a n t a M a r i a d e l C a s t e l l o p e r c o n i u g a r e a s s i s t e n z a c l i n i c a e d i m e n s i o n e d o m e s t i c a , g a r a n t e n d o c o n t i n u i t à t r a o s p e d a l e e c a s a . " A l l ’ i n t e r n o d i q u e s t o n u c l e o a b b i a m o d e l l a t e c n o l o g i a a v a n z a t a , l a d o m o t i c a , l a f o r m a z i o n e d e i n o s t r i p r o f e s s i o n i s t i i n é q u i p e m u l t i d i s c i p l i n a r e c h e c i p e r m e t t e d i f a r e r e t e e a c c o m p a g n a r e i n o s t r i p a z i e n t i . A n c h e l a c a p a c i t à d i f o r m a r e è i n n o v a z i o n e , o f f r i r e c o m p e t e n z e a l l e f a m i g l i e i n m o d o d a s a p e r a f f r o n t a r e l e d i f f i c o l t à q u o t i d i a n e d i q u e s t a m a l a t t i a u n a v o l t a c h e i l p a z i e n t e t o r n a a c a s a " c o n c l u d e .