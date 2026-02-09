R o m a , 9 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - C o n 3 d i p a r t i m e n t i p r e m i a t i d a T e l e t h o n , l a r i c e r c a d e l l ' u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a s u l l e m a l a t t i e r a r e d i v e n t a i l p r i m o a t e n e o n e l L a z i o p e r n u m e r o d i p r o g e t t i f i n a n z i a t i . L ' a t e n e o r o m a n o - g r a z i e a i d i p a r t i m e n t i d i B i o m e d i c i n a e p r e v e n z i o n e , S c i e n z e e t e c n o l o g i e c h i m i c h e , e B i o l o g i a - s i d i s t i n g u e n e l l a p r i m a s e l e z i o n e d e l b a n d o ' m u l t i - r o u n d ' d i F o n d a z i o n e T e l e t h o n , i c u i r i s u l t a t i s o n o s t a t i d i f f u s i o g g i . I l b a n d o è f i n a l i z z a t o a l f i n a n z i a m e n t o d i p r o g e t t i d i r i c e r c a d i b a s e e p r e c l i n i c a s u l l e m a l a t t i e g e n e t i c h e r a r e , p r e s e n t a t i d a e n t i d i r i c e r c a n o n p r o f i t , p u b b l i c i o p r i v a t i , a t t i v i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . " I r i s u l t a t i o t t e n u t i - a f f e r m a i l r e t t o r e , N a t h a n L e v i a l d i G h i r o n - c o n f e r m a n o l a s o l i d i t à d e l l a n o s t r a r i c e r c a e l a s u a c a p a c i t à d i e s p r i m e r s i i n a m b i t i s c i e n t i f i c i d i v e r s i , d i p a r t i c o l a r e r i l e v a n z a p e r l ' a v a n z a m e n t o d e g l i s t u d i s u l l e m a l a t t i e r a r e . U n q u a d r o c h e r i f l e t t e u n p a t r i m o n i o d i c o m p e t e n z e a m p i o e q u a l i f i c a t o , c o s t r u i t o n e l t e m p o e c a p a c e d i s o s t e n e r e c o n c o n t i n u i t à s f i d e s c i e n t i f i c h e c o m p l e s s e " . N e l d e t t a g l i o - r i p o r t a u n a n o t a d e l l ' a t e n e o d i T o r V e r g a t a - i l g r u p p o d i r i c e r c a g u i d a t o d a C l a u d i a B a g n i p r e s s o i l D i p a r t i m e n t o d i B i o m e d i c i n a e p r e v e n z i o n e d i T o r V e r g a t a è t r a i p r o t a g o n i s t i d e i 6 p r o g e t t i f i n a n z i a t i n e l L a z i o d a l l a F o n d a z i o n e T e l e t h o n c o n u n f i n a n z i a m e n t o d i 3 6 0 m i l a e u r o , i l p i ù e l e v a t o a l i v e l l o r e g i o n a l e . I l p r o g e t t o è d e d i c a t o a l l o s v i l u p p o d i s t r a t e g i e i n n o v a t i v e i n a m b i t o b i o m e d i c o e s i c o l l o c a n e l s e t t o r e d e l l a n a n o m e d i c i n a , c o n l ' o b i e t t i v o d i s u p e r a r e u n o d e i p r i n c i p a l i o s t a c o l i n e l l a t e r a p i a d e l l e p a t o l o g i e n e u r o l o g i c h e : l ' a t t r a v e r s a m e n t o d e l l a b a r r i e r a e m a t o e n c e f a l i c a . A t t r a v e r s o l ' i m p i e g o d i n a n o p a r t i c e l l e i n n o v a t i v e p e r i l t r a s p o r t o d i m R n a n e l c e r v e l l o , l a r i c e r c a m i r a a d u n a t e r a p i a p e r l a s i n d r o m e d e l l ' X f r a g i l e ( F x s ) . A o g g i n o n e s i s t e l a c u r a p e r l a F x s , l a f o r m a m o n o g e n i c a p i ù f r e q u e n t e d i d i v e r s a a b i l i t à i n t e l l e t t i v a e a u t i s m o . L a p a t o l o g i a , a s s o c i a t a a d i f f i c o l t à s e n s o r i a l i , c o g n i t i v e , s o c i a l i e a d i s t u r b i d e l s o n n o , è c a u s a t a d a l l a m a n c a n z a d e l l ' m R n a F m r 1 c h e c o d i f i c a p e r l a p r o t e i n a F m r p . " E s s e r e t r a i v i n c i t o r i d i u n f i n a n z i a m e n t o c o s ì i m p o r t a n t e - a f f e r m a B a g n i - è s t a t o p o s s i b i l e g r a z i e a l l a v o r o c o n g i u n t o d e l m i o g r u p p o c h e m i a f f i a n c a a l l ' u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a e a l l ' u n i v e r s i t à d i L o s a n n a , a l s o s t e g n o d i T e l e t h o n e d e l l e a s s o c i a z i o n i d e l l e F a m i g l i e X f r a g i l e i t a l i a n e , s v i z z e r e e i n t e r n a z i o n a l i . P r e v e d i a m o d i s v i l u p p a r e u n a g e n t e s i c u r o e d e f f i c a c e i n g r a d o d i p e r m e t t e r e u n a t e r a p i a d e l l a F x s " . I l p r o g e t t o s i s v i l u p p e r à i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A l e s s a n d r o B e r t u c c i , p r o f e s s o r e , e s p e r t o d i n a n o p a r t i c e l l e p r e s s o l ' u n i v e r s i t à d i P a r m a , e c o n a l t r e c o l l a b o r a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i , t r a c u i l ' u n i v e r s i t à d i L o s a n n a . I r i s u l t a t i a t t e s i d a l t e a m d i B a g n i r a p p r e s e n t a n o u n p o t e n z i a l e a v a n z a m e n t o n e i c a m p i d e l l a b i o m e d i c i n a e d e l l a n a n o t e c n o l o g i a . " R i p o n g o g r a n d i s p e r a n z e i n q u e s t o p r o g e t t o - c o n t i n u a B a g n i - A n d r e m o a i n t e r v e n i r e a l l a r a d i c e d e l l a c o n d i z i o n e F x s a t t r a v e r s o i l r i p r i s t i n o d e l l ' m R n a m a n c a n t e m e d i a n t e q u e s t e n u o v e p a r t i c e l l e , l a t e r a p i a p o t r e b b e n o n e s s e r e l o n t a n a " . S e c o n d o l ' e s p e r t a , " l o s v i l u p p o d i q u e s t e s p e c i a l i n a n o p a r t i c e l l e p o t r e b b e m i g l i o r a r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o i l p r o f i l o d i s i c u r e z z a e g l i a p p r o c c i t e r a p e u t i c i p e r n u m e r o s e a l t r e p a t o l o g i e n e u r o l o g i c h e o l t r e l a F x s " . I l t e a m d i G i a n f r a n c o B o c c h i n f u s o d e l D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e e t e c n o l o g i e c h i m i c h e d i T o r V e r g a t a , c h e h a r i c e v u t o u n f i n a n z i a m e n t o d i o l t r e 1 5 0 m i l a e u r o , l a v o r a s u l l e b a s i p e r t r a t t a m e n t i m i r a t i d e l l e R A S o p a t i e , u n g r u p p o d i p a t o l o g i e g e n e t i c h e c h e c o l l e t t i v a m e n t e r a p p r e s e n t a n o l e m a l a t t i e r a r e p i ù d i f f u s e ; n o n o s t a n t e c i ò , a d o g g i n o n e s i s t e u n a c u r a . T r a l e p r o t e i n e c o i n v o l t e , S h p 2 r i v e s t e u n r u o l o c h i a v e , a g e n d o d a p o n t e t r a i r e c e t t o r i s u l l a m e m b r a n a e l ' i n t e r n o d e l l a c e l l u l a e a t t i v a n d o a l c u n e c a s c a t e d i s e g n a l e c h e r e g o l a n o l e f u n z i o n i b i o l o g i c h e p i ù i m p o r t a n t i . " I l n o s t r o p r o g e t t o c h e p o r t e r e m o a v a n t i i n s t r e t t a c o l l a b o r a z i o n e c o n c o l l e g h i d e l l ' o s p e d a l e p e d i a t r i c o B a m b i n o G e s ù , d e l l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à e d e l C n r d i P a d o v a - i l l u s t r a B o c c h i n f u s o - p u n t a a c r e a r e e o t t i m i z z a r e m o l e c o l e i n g r a d o d i i m p e d i r e l ' i n t e r a z i o n e d i S h p 2 c o n a l t r e p r o t e i n e , r i d u c e n d o c o s ì l a t r a s m i s s i o n e p a t o l o g i c a d e i s e g n a l i . G r a z i e a u n a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e c h e i n t e g r a b i o f i s i c a , c h i m i c a , b i o l o g i a m o l e c o l a r e e c e l l u l a r e , s v i l u p p e r e m o i n i b i t o r i m i r a t i e n e t e s t e r e m o l ' e f f i c a c i a i n l a b o r a t o r i o " . A l t e r m i n e d e l l a v o r o , i r i c e r c a t o r i c o n t a n o d i a v e r e c o m p o s t i p r o n t i p e r s t u d i p r e c l i n i c i , d a s v i l u p p a r e u l t e r i o r m e n t e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n a z i e n d e f a r m a c e u t i c h e i n t e r e s s a t e . " L ' o b i e t t i v o d i l u n g o p e r i o d o - r i m a r c a - è p o r r e l e b a s i p e r i p r i m i t r a t t a m e n t i m i r a t i d e l l e R A S o p a t i e " . I r i c e r c a t o r i g u i d a t i d a N a d i a D ' A m b r o s i , p r o f e s s o r e s s a a s s o c i a t a d e l D i p a r t i m e n t o d i B i o l o g i a d e l l ' a t e n e o r o m a n o , p a r t e c i p a n o a u n p r o g e t t o d i r i c e r c a d i c u i è c a p o f i l a i l C n r c o n l a r i c e r c a t r i c e S i m o n a R o s s i d e l l ' I s t i t u t o d i f a r m a c o l o g i a t r a s l a z i o n a l e ( C n r - I f t ) . F i n a n z i a t o c o n 2 4 0 m i l a e u r o d a l l a F o n d a z i o n e T e l e t h o n , è d e d i c a t o a l l o s t u d i o d e l l ' a t a s s i a s p i n o c e r e b e l l a r e t i p o 3 7 ( S c a 3 7 ) , u n a r a r a m a l a t t i a n e u r o d e g e n e r a t i v a c h e c o l p i s c e i n e u r o n i d e l c e r v e l l e t t o , u n a r e g i o n e d e l c e r v e l l o d e p u t a t a a l l a c o o r d i n a z i o n e d e i m o v i m e n t i e a l l ' e q u i l i b r i o . L a S c a 3 7 è c a u s a t a d a u n a m u t a z i o n e g e n e t i c a c a r a t t e r i z z a t a d a l l a r i p e t i z i o n e a n o m a l a d i u n a b r e v e s e q u e n z a d i D n a a l l ' i n t e r n o d e l g e n e D a b 1 . S t u d i r e c e n t i i n d i c a n o c h e q u e s t e s e q u e n z e d i D n a m u t a t o p o s s a n o g e n e r a r e s t r u t t u r e a n o m a l e c a p a c i d i i n t e r f e r i r e c o n i l n o r m a l e f u n z i o n a m e n t o d e l l e c e l l u l e n e r v o s e , a l t e r a n d o p r o c e s s i f o n d a m e n t a l i p e r l a l o r o s o p r a v v i v e n z a . I l p r o g e t t o m i r a a c h i a r i r e q u e s t i m e c c a n i s m i a t t r a v e r s o d i v e r s i m o d e l l i s p e r i m e n t a l i . I n q u e s t o c o n t e s t o , i l g r u p p o d i T o r V e r g a t a c o n t r i b u i r à a l l o s v i l u p p o e a l l a c a r a t t e r i z z a z i o n e d i u n n u o v o m o d e l l o u t i l e a s t u d i a r e l a m a l a t t i a e i l r u o l o d i s p e c i f i c i f a t t o r i c o i n v o l t i n e l l a r e g o l a z i o n e e n e l l a m a t u r a z i o n e d e g l i R n a m e s s a g g e r i , m o l e c o l e f o n d a m e n t a l i p e r t r a s m e t t e r e l e i n f o r m a z i o n i c o n t e n u t e a l l ’ i n t e r n o d e l D n a . " I l g r u p p o d i r i c e r c a c h e c o o r d i n o , c o m p o s t o d a g i o v a n i r i c e r c a t r i c i , l a u r e a n d e e l a u r e a n d i m o l t o m o t i v a t i e c o n c o m p e t e n z e m u l t i d i s c i p l i n a r i - s o t t o l i n e a D ' A m b r o s i - s a r à i m p e g n a t o n e l l ' i n d i v i d u a z i o n e d i n u o v i m e c c a n i s m i m o l e c o l a r i a l t e r a t i n e l l a S c a 3 7 . Q u e s t a c o n o s c e n z a è f o n d a m e n t a l e p e r i d e n t i f i c a r e s p e c i f i c h e m o l e c o l e e v i e b i o l o g i c h e c h e p o t r a n n o r a p p r e s e n t a r e i n f u t u r o n u o v i b e r s a g l i t e r a p e u t i c i d a e s p l o r a r e n e l l ’ a m b i t o d e l l a r i c e r c a s u l l a p a t o l o g i a " .