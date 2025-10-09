R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A s c o l t a r e è i l g e s t o p i ù r i v o l u z i o n a r i o , i n u n m o n d o d o v e l e p a r o l e c o r r o n o v e l o c i , s p e s s o f e r e n d o . A s c o l t a r e p a z i e n t i , f a m i g l i e , c a r e g i v e r , r i c e r c a t o r i , m e d i c i , i s t i t u z i o n i . A s c o l t a r e p e r i m p a r a r e a c o m u n i c a r e i n m o d o g e n e r a t i v o , s o p r a t t u t t o q u a n d o s i t r a t t a d i a f f r o n t a r e u n a m a l a t t i a d e l l a q u a l e o g g i s i s t a c o s t r u e n d o l a s u a g r a m m a t i c a d a l p u n t o d i v i s t a s c i e n t i f i c o . E ' i l c u o r e d e l s e m i n a r i o ' L i n g u a g g i d e l l a c u r a : s o l o l a v o r a n d o a s s i e m e ' , p r o m o s s o d a A i s l a - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A r i S l a - F o n d a z i o n e i t a l i a n a d i r i c e r c a s u l l a S l a e C e n t r i c l i n i c i N e m o , i n p r o g r a m m a s a b a t o 1 8 o t t o b r e a T r e n t o . N o n è u n a c o n f e r e n z a - i n f o r m a n o g l i o r g a n i z z a t o r i i n u n a n o t a - m a u n l a b o r a t o r i o g r a t u i t o d i p e n s i e r o e p r a t i c a , a p e r t o a t u t t i , a g l i i s t i t u t i s c o l a s t i c i c o n d o c e n t e d i r i f e r i m e n t o e a i g i o r n a l i s t i , p e r m e t t e r e a l c e n t r o l a p a r o l a e f a r l a d i v e n t a r e s t r u m e n t o d i r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e , e m p a t i a e i n n o v a z i o n e , e d o v e l a c o m u n i c a z i o n e e t i c a è c u r a c o n c r e t a . I l s e m i n a r i o s i t e r r à a l l ' I t a s F o r u m t r e n t i n o , a u d i t o r i u m d i I t a s M u t u a , c h e o s p i t a l ' e v e n t o e o f f r e a n c h e i l p r a n z o a t u t t i i p a r t e c i p a n t i , s o t t o l i n e a n d o c o n l a p r e s e n z a d e l v i c e p r e s i d e n t e v i c a r i o A l b e r t o P a c h e r l ' a c c o g l i e n z a e l a c u r a p e r o g n i d e t t a g l i o , s i l e g g e i n u n a n o t a . L ' i n c o n t r o g o d e d e l p a t r o c i n i o d i P r o v i n c i a a u t o n o m a d i T r e n t o ( P a t ) , d e l l ' a z i e n d a p r o v i n c i a l e p e r i s e r v i z i s a n i t a r i ( A p s s ) , d e l l ' u n i v e r s i t à d i T r e n t o e d e l l a F o n d a z i o n e B r u n o K e s s l e r ( F b k ) : p a r t n e r i m p o r t a n t i d i v i s i o n e c o n d i v i s a , c h e c r e d o n o n e l l a c o m u n i c a z i o n e c o m e l e v a c u l t u r a l e e c i v i l e . L a S l a , s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a , m a l a t t i a a n c o r a s e n z a c u r a r i s o l u t i v a , r i c o r d a c h e p r e n d e r s i c u r a n o n è s o l o u n g e s t o m e d i c o - r i m a r c a n o g l i o r g a n i z z a t o r i - è u n i m p e g n o c i v i l e , u n a s f i d a e t i c a , u n p o n t e t r a s c i e n z a e v i t a . L e p a r o l e g i u s t e , s c e l t e c o n c o n s a p e v o l e z z a , c o s t r u i s c o n o f i d u c i a , r i d u c o n o l ’ i s o l a m e n t o e t r a s f o r m a n o l a c o n o s c e n z a i n a z i o n e c o n c r e t a . I l s e m i n a r i o p r e v e d e 1 0 t a p p e , 1 0 v o c i , u n v i a g g i o d a l l a t e o r i a a l l a p r a t i c a : 1 ) A s c o l t o c o m e a t t o d i c u r a - M a r c o P i a z z a ( R a i , a u t o r e d i ' E l i s i r ' e R a i S c i e n z a ) a c c o m p a g n a n e l v a l o r e d e l l ' a s c o l t o , d o v e l a c o n o s c e n z a n a s c e d a l r i s p e t t o p e r l e s t o r i e e d a l r i g o r e d e l l a v e r i t à . D i v u l g a r e s c i e n z a n e l s e r v i z i o p u b b l i c o è u n a t t o d i r e s p o n s a b i l i t à : c o n o s c e r e , c a p i r e e a c c o g l i e r e d i v e n t a n o i l p r i m o g e s t o d i s o s t e g n o p e r c h i a f f r o n t a l a m a l a t t i a ; 2 ) A l l e a n z a p u b b l i c o - p r i v a t o - A l b e r t o F o n t a n a ( C e n t r i N e m o ) m o s t r a c o m e i s t i t u z i o n i , a s s o c i a z i o n i e r i c e r c a p o s s a n o t e s s e r e u n w e l f a r e s o l i d o , i n n o v a t i v o e c e n t r a t o s u l l e p e r s o n e ; 3 ) D a l l a r i c e r c a a l l a c o m u n i t à - F r a n c e s c a P a s i n e l l i ( F o n d a z i o n e T e l e t h o n e F b k ) r a c c o n t a c o m e l a s c i e n z a d i v e n t a p r a t i c a c o n c r e t a : o g n i d a t o d i l a b o r a t o r i o a s s u m e v a l o r e s o l o s e d i a l o g a c o n l a v i t a q u o t i d i a n a d e i p a z i e n t i ; 4 ) C o n o s c e n z a c o n d i v i s a - A n n a A m b r o s i n i ( F o n d a z i o n e A r i S l a ) e M a n u e l a B a s s o ( u n i v e r s i t à d i T r e n t o ) s p i e g a n o g l i a p p r o c c i e i m e t o d i d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a e i l l o r o r u o l o : c o m p r e n d e r e o g n i f a s e - a n c h e q u e l l a a p p a r e n t e m e n t e l o n t a n a d a l l a v i t a q u o t i d i a n a - è e s s e n z i a l e p e r r a c c o n t a r l a c o r r e t t a m e n t e e t r a d u r l a i n f i d u c i a , p a r t e c i p a z i o n e e s t r u m e n t i c o n c r e t i p e r p a z i e n t i e f a m i g l i e ; 5 ) M o d e l l o N e m o - M a r i o S a b a t e l l i ( C e n t r o c l i n i c o N e m o R o m a - A r m i d a B a r e l l i ) m o s t r a c o m e m u l t i d i s c i p l i n a r i t à e a p p r o c c i o i n t e r d i s c i p l i n a r e t r a s f o r m i n o l a p r a t i c a c l i n i c a i n c u r a c e n t r a t a s u l l a p e r s o n a , l a f a m i g l i a e l a c o m u n i t à . E a n c o r a : 6 ) T e c n o l o g i e e m e r g e n t i - R i c c a r d o Z u c c a r i n o ( N e m o T r e n t o ) p r e s e n t a i n n o v a z i o n i u n t e m p o f u t u r i s t i c h e , o g g i s t r u m e n t i c o n c r e t i d i s u p p o r t o a m e d i c i e c a r e g i v e r , c o n u n w o r k s h o p i n t e r a t t i v o e d i m o s t r a z i o n i p r a t i c h e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F b k ; 7 ) C o m u n i c a z i o n e e t i c a e c o n s a p e v o l e - S t e f a n i a B a s t i a n e l l o ( A i s l a ) e R a f f a e l l a T a n e l ( N e m o T r e n t o ) r i c o r d a n o c h e i n f o r m a r e s i g n i f i c a r e s p o n s a b i l i t à : d i s t i n g u e r e t r a s c e l t e t e r a p e u t i c h e , c u r e p a l l i a t i v e e a u t o d e t e r m i n a z i o n e r i c h i e d e c h i a r e z z a , r i g o r e e d e t i c a ; 8 ) L a p r e s s i o n e d e l l a n o t i z i a - F r a n c e s c o O g n i b e n e ( c a p o r e d a t t o r e c e n t r a l e ' A v v e n i r e ' ) s p i e g a c o m e i l m o n d o d e l g i o r n a l i s t a s i a s o s p e s o t r a b i s o g n o d i i n f o r m a r e e d o v e r e d i p r o t e g g e r e . O g n i p a r o l a p e s a : l a n o t i z i a p u ò f e r i r e o c u r a r e . R a c c o n t a r e n o n è m a i n e u t r a l e , m a u n a t t o e t i c o c h e c o s t r u i s c e p o n t i t r a c h i s o f f r e , c h i a s s i s t e e c h i r i c e r c a ; 9 ) E c o s i s t e m a d e l l a c o m u n i c a z i o n e - S e r e n a B a r e l l o ( u n i v e r s i t à d i P a v i a ) e F r a n c e s c a C a s t a n o ( V m l ) p r e s e n t a n o i l B l u P r i n t A i s l a , u n t e s s u t o v i v o c h e i n t e g r a c l i n i c i , r i c e r c a t o r i e g i o r n a l i s t i , c r e a n d o u n m o d e l l o d i c o m u n i c a z i o n e i n c l u s i v a e b a s a t a s u e v i d e n z e ; 1 0 ) L a t e s t i m o n i a n z a c o m e m o d e l l o o p e r a t i v o - F e d e r i c o F r a n c e s c h i n , e x a t l e t a e p e r s o n a c o n S l a , r i c o r d a c h e l a c u r a è l a v o r o d i s q u a d r a : f i d u c i a , c o o r d i n a m e n t o e r u o l i c h i a r i c o s t r u i s c o n o u n a r e t e c o n c r e t a c h e s o s t i e n e e p r o t e g g e . I l p e r c o r s o - s o t t o l i n e a n o i p r o m o t o r i - i n t r e c c i a s a p e r e , a s c o l t o e r e s p o n s a b i l i t à c i v i l e , d i m o s t r a n d o c h e l a c o m u n i c a z i o n e e t i c a n o n r e s t a c o n f i n a t a a l l e p a r o l e , m a d i v e n t a c u r a c o n c r e t a , p a r t e c i p a z i o n e e s t r u m e n t o d i c o s t r u z i o n e d i u n a c o m u n i t à . I l s e m i n a r i o ' L i n g u a g g i d e l l a c u r a ' s e g n a c o s ì l ' i n i z i o d i u n p e r c o r s o c o n d i v i s o , d o v e c o n o s c e n z a , a s c o l t o e r e s p o n s a b i l i t à c i v i l e t r a s f o r m a n o l e p a r o l e i n a z i o n e c o n c r e t a , d o v e c o m u n i c a r e s i g n i f i c a p r e n d e r s i c u r a d e l l e p e r s o n e , d e l l e l o r o s t o r i e , d e l s e n s o c h e a t t r a v e r s a o g n i d i a g n o s i . Q u e s t a p r i m a e d i z i o n e - a p e r t a e g r a t u i t a - n o n p r e v e d e s t r e a m i n g : l ' e s p e r i e n z a è r i s e r v a t a a c h i è p r e s e n t e , c o n p r e n o t a z i o n e o b b l i g a t o r i a ( a i s l a . i t / l i n g u a g g i - d e l l a - c u r a / , p e r i n f o r m a z i o n i i n f o @ a i s l a . i t ) .