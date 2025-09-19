R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " P e r r e a l i z z a r e i l n u c l e o r e s i d e n z i a l e d i C a r p e n e d o l o p e r p e r s o n e c o n S l a a b b i a m o s e g u i t o l e e s i g e n z e d e i m a l a t i e d e l l e f a m i g l i e . L a n e c e s s i t à d i a v e r e u n l u o g o d o v e p a s s a r e d a l l a f a s e a c u t a a l d o m i c i l i o o p p u r e d a l d o m i c i l i o p e r u n m o m e n t o d i s o l l i e v o . S i t r a t t a d i u n a d e g e n z a t e m p o r a n e a i n u n l u o g o a t t r e z z a t i s s i m o s i a d a l p u n t o d i v i s t a t e c n o l o g i c o s i a p e r l a p r e p a r a z i o n e d e l p e r s o n a l e i n g r a d o d i d a r e a i u t o a l l a p e r s o n a c o n S l a e a l l a s u a f a m i g l i a " . L o h a d e t t o C l a u d i o V i t o S i l e o , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ’ A t s d i B r e s c i a i n o c c a s i o n e d e l l a g i o r n a t a a p e r t a n e l p r i m o n u c l e o r e s i d e n z i a l e i n I t a l i a d e d i c a t o a l l e p e r s o n e c o n S l a , v o l u t o d a R e g i o n e L o m b a r d i a e A t s B r e s c i a , e n a t o d a l l ’ e s p e r i e n z a d e i C e n t r i C l i n i c i N e m o e d a l s o s t e g n o d i A i s l a , A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a . U n a s t r u t t u r a p r o g e t t a t a d a l l a F o n d a z i o n e S a n t a M a r i a d e l C a s t e l l o p e r c o n i u g a r e a s s i s t e n z a c l i n i c a e d i m e n s i o n e d o m e s t i c a , g a r a n t e n d o c o n t i n u i t à t r a o s p e d a l e e c a s a . " P e n s i a m o c h e i l m o d e l l o d i C a r p e n e d o l o s i a r e p l i c a b i l e - p r o s e g u e S i l e o - I l p e r s o n a l e è s p e c i f i c a m e n t e p r e p a r a t o p e r a s s i s t e r e l e p e r s o n e c o n S l a g r a z i e a l c o n t a t t o c o n i C e n t r i N e m o c h e o f f r o n o c o m p e t e n z e s p e c i f i c h e . I m a l a t i h a n n o e s i g e n z e p a r t i c o l a r i e l a s t e s s a c o s a v a l e p e r l e f a m i g l i e c o m e c a r e g i v e r . L a t e c n o l o g i a a v a n z a e d è f o n d a m e n t a l e , q u e s t e n o n s o n o c a m e r e d i d e g e n z a d i u n a n o r m a l e r s a . I n f i n e , l a s t r u t t u r a è g r a d e v o l e e d i m p o r t a n t e . S o n o t u t t e c o n d i z i o n i c h e r e n d o n o q u e s t o l u o g o i d e a l e e r e p l i c a b i l e " . A i s l a " h a s e m p r e c r e d u t o i n q u e s t o p r o g e t t o e i l r u o l o d e l l e a s s o c i a z i o n i è f o n d a m e n t a l e . P o s s o n o d a r e l a s p i n t a a l i v e l l o n a z i o n a l e p e r r e n d e r e q u e s t o m o d e l l o r e p l i c a b i l e " c o n c l u d e .