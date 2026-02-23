R o m a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e o n a t o l o g i a ( S i n ) e U n i a m o - F e d e r a z i o n e i t a l i a n a m a l a t t i e r a r e , i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e d e l l e m a l a t t i e r a r e c h e s i c e l e b r a i l 2 8 f e b b r a i o , r i c h i a m a n o l ' a t t e n z i o n e s u l l ' e v o l u z i o n e d e g l i s c r e e n i n g n e o n a t a l i e s u l l e p r o s p e t t i v e a p e r t e d a l l ' i n t r o d u z i o n e d e l s e q u e n z i a m e n t o g e n o m i c o p e r g a r a n t i r e d i a g n o s i p r e c o c i e p e r c o r s i d i c u r a t e m p e s t i v i , a p p r o p r i a t i e d e q u i , f i n d a i p r i m i g i o r n i d i v i t a . L e m a l a t t i e r a r e s o n o o l t r e 7 m i l a e c o l p i s c o n o 3 0 0 m i l i o n i d i p e r s o n e n e l m o n d o , c i r c a i l 7 0 % h a u n ' o r i g i n e g e n e t i c a e u n a q u o t a s i g n i f i c a t i v a i n t e r e s s a l ' e t à p e d i a t r i c a , s p i e g a n o S i n e U n i a m o i n u n a n o t a . L o s c r e e n i n g n e o n a t a l e r a p p r e s e n t a u n a d e l l e p i ù r i l e v a n t i c o n q u i s t e d e l l a m e d i c i n a p r e v e n t i v a . G r a z i e a u n s e m p l i c e p r e l i e v o e f f e t t u a t o n e i p r i m i g i o r n i d i v i t a , o g g i è p o s s i b i l e d i a g n o s t i c a r e p r e c o c e m e n t e d i v e r s e m a l a t t i e m e t a b o l i c h e , e n d o c r i n e e g e n e t i c h e r a r e , c o n s e n t e n d o t r a t t a m e n t i t e m p e s t i v i c h e c a m b i a n o r a d i c a l m e n t e l a s t o r i a n a t u r a l e d i q u e s t e p a t o l o g i e e m i g l i o r a n o i n m o d o s i g n i f i c a t i v o l a q u a l i t à e l ' a s p e t t a t i v a d i v i t a d e i b a m b i n i . L e n u o v e t e c n o l o g i e d i s e q u e n z i a m e n t o g e n o m i c o p o t r e b b e r o a m p l i a r e u l t e r i o r m e n t e q u e s t o s c e n a r i o , p e r m e t t e n d o l ' i d e n t i f i c a z i o n e r a p i d a d i c e n t i n a i a d i m a l a t t i e g e n e t i c h e g r a v i , m a p o t e n z i a l m e n t e t r a t t a b i l i i n e p o c a n e o n a t a l e . A c c a n t o a l l e o p p o r t u n i t à , e m e r g o n o a n c h e i m p o r t a n t i q u e s t i o n i e t i c h e e c l i n i c h e , s o t t o l i n e a n o g l i e s p e r t i . I l s e q u e n z i a m e n t o e s t e s o p u ò i n f a t t i i n d i v i d u a r e v a r i a n t i g e n e t i c h e d i s i g n i f i c a t o i n c e r t o o a s s o c i a t e a m a l a t t i e a e s o r d i o t a r d i v o e n o n t r a t t a b i l i , g e n e r a n d o a n s i a e i n c e r t e z z a n e l l e f a m i g l i e e p o n e n d o c o m p l e s s i p r o b l e m i i n t e r p r e t a t i v i . N o n t u t t e l e m u t a z i o n i i d e n t i f i c a t e s i t r a d u c o n o n e c e s s a r i a m e n t e i n m a n i f e s t a z i o n i c l i n i c h e , e i l r i s c h i o d i s o v r a d i a g n o s i è c o n c r e t o . " S i t r a t t a d i u n a p r o s p e t t i v a s c i e n t i f i c a d i g r a n d e r i l i e v o , c h e p o t r e b b e r a f f o r z a r e i l r u o l o d e l l o s c r e e n i n g c o m e s t r u m e n t o d i p r e v e n z i o n e e d i e q u i t à s u t u t t o i l t e r r i t o r i o - a f f e r m a M a s s i m o A g o s t i , p r e s i d e n t e S i n - I n s i e m e a U n i a m o r i t e n i a m o i n d i s p e n s a b i l e u n a ' c a b i n a d i r e g i a ' n a z i o n a l e . I l p r i n c i p i o g u i d a d e v e r e s t a r e i l m i g l i o r e i n t e r e s s e d e l m i n o r e e d e l l a s u a f a m i g l i a . L o s c r e e n i n g n e o n a t a l e d e v e o f f r i r e u n b e n e f i c i o d i r e t t o e c o n c r e t o a l n e o n a t o , l i m i t a n d o s i a l l e c o n d i z i o n i p e r l e q u a l i e s i s t e u n t r a t t a m e n t o e f f i c a c e . O g n i e s t e n s i o n e d e v e e s s e r e v a l u t a t a c o n r i g o r e s c i e n t i f i c o e r e s p o n s a b i l i t à e t i c a . F o n d a m e n t a l i r i s u l t a n o , i n o l t r e , i l c o n s e n s o i n f o r m a t o d e i g e n i t o r i , l a t u t e l a d e i d a t i g e n e t i c i e l a g a r a n z i a d i e q u i t à d i a c c e s s o s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , p e r e v i t a r e n u o v e d i s u g u a g l i a n z e i n u n a m b i t o c o s ì d e l i c a t o " . L a g e n o m i c a n e o n a t a l e p u ò r a p p r e s e n t a r e u n a s t r a o r d i n a r i a o p p o r t u n i t à p e r l a s a l u t e p u b b l i c a e p e r l e f a m i g l i e c o l p i t e d a m a l a t t i e r a r e , m a l a s u a i n t r o d u z i o n e d e v e a v v e n i r e a l l ' i n t e r n o d i u n q u a d r o n o r m a t i v o c h i a r o , c o n d i v i s o e t r a s p a r e n t e , a f f i n c h é r e s t i u n o s t r u m e n t o d i p r e v e n z i o n e e c u r a o r i e n t a t o a l b e n e d e l b a m b i n o , o v u n q u e n a s c a . " G l i s c r e e n i n g s o n o p r o g r a m m i d i s a l u t e p u b b l i c a p e n s a t i p e r m i g l i o r a r e l a s a l u t e e l a q u a l i t à d i v i t a d e l n e o n a t o , e n o n d e v o n o t r a s f o r m a r s i i n s t r u m e n t i d i r a c c o l t a i n d i s c r i m i n a t a d i d a t i o d i s o r v e g l i a n z a g e n e t i c a - e v i d e n z i a L u i g i M e m o , s e g r e t a r i o d e l G r u p p o d i s t u d i o d i g e n e t i c a c l i n i c a n e o n a t a l e d e l l a S i n - L a s f i d a è c o n i u g a r e i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , t u t e l a d e i d i r i t t i e r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e . L a c o m b i n a z i o n e t r a d i a g n o s i p r e c o c e , t e r a p i e i n n o v a t i v e e i n t e r v e n t i n o n f a r m a c o l o g i c i a p p r o p r i a t i p u ò r e a l m e n t e c a m b i a r e l a s t o r i a n a t u r a l e d i m o l t e m a l a t t i e r a r e , m a q u e s t o è p o s s i b i l e s o l o s e l ' a c c e s s o a l l e c u r e è e q u o , c o n t i n u o e s t r u t t u r a t o " . N e g l i u l t i m i a n n i l o s v i l u p p o d e l l e t e r a p i e g e n i c h e h a a p e r t o s c e n a r i f i n o a p o c o t e m p o f a i m p e n s a b i l i p e r a l c u n e m a l a t t i e r a r e d i o r i g i n e g e n e t i c a , s o p r a t t u t t o q u a n d o i l t r a t t a m e n t o v i e n e a v v i a t o i n e p o c a p r e c o c e . A c c a n t o a l l e t e r a p i e f a r m a c o l o g i c h e e a v a n z a t e , è p e r ò e s s e n z i a l e g a r a n t i r e a n c h e l ' a c c e s s o a p e r c o r s i a s s i s t e n z i a l i , r i a b i l i t a t i v i , n u t r i z i o n a l i e d i s u p p o r t o m u l t i d i s c i p l i n a r e , c h e r a p p r e s e n t a n o u n a p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a p r e s a i n c a r i c o d e l l a p e r s o n a c o n m a l a t t i a r a r a , p r e c i s a n o S i n e U n i a m o . " L o s c r e e n i n g n e o n a t a l e e s t e s o è u n o s t r a o r d i n a r i o s t r u m e n t o p e r i n d i v i d u a r e f i n d a l l a n a s c i t a p a t o l o g i e c h e p o s s o n o e s s e r e t r a t t a t e p r i m a c h e c o m p a i a n o i s i n t o m i - d i c e A n n a l i s a S c o p i n a r o , p r e s i d e n t e U n i a m o - I t r a t t a m e n t i p o s s o n o e s s e r e n o n s o l o f a r m a c o l o g i c i , m a a n c h e , n e l l a n o s t r a v i s i o n e , a b i l i t a t i v i e r i a b i l i t a t i v i . B i s o g n a c o n s i d e r a r e l a d i a g n o s i u n m o m e n t o d a l q u a l e p a r t e u n a p r e s a i n c a r i c o o l i s t i c a c h e r i g u a r d a t u t t i g l i s t a k e h o l d e r s e d è p r e c e d u t o d a t a n t a i n f o r m a z i o n e . I b a m b i n i e l e l o r o f a m i g l i e d e v o n o e s s e r e a c c o m p a g n a t i i n u n p e r c o r s o d i s u p p o r t o e d i c u r a c h e n o n l i l a s c i m a i d a s o l i . D o b b i a m o e s s e r e c a u t i e c o e s i r i s p e t t o a t u t t a u n a s e r i e d i t e m a t i c h e c h e h a n n o r i s v o l t i e t i c i i m p o r t a n t i : c o m e a f f r o n t a r e , n e l c a s o d e g l i s c r e e n i n g g e n e t i c i , v a r i a n t i a n c o r a n o n c o n o s c i u t e e l e p o s s i b i l i i n f l u e n z e s u l f e n o t i p o ; g e n o t i p i e f e n o t i p i n o n c o n g r u e n t i ; p a t o l o g i e c o s i d d e t t e l a t e o n s e t , c i o è a i n s o r g e n z a t a r d i v a . D o v r e m m o s c e g l i e r e l e p a t o l o g i e d a s c r e e n a r e c o n a m p i o c o n s e n s o d a p a r t e d i t u t t e l e c o m u n i t à c o i n v o l t e : s c i e n t i f i c a , i s t i t u z i o n a l e , a s s o c i a t i v a " . P e r t r a s f o r m a r e q u e s t a v i s i o n e i n r e a l t à - c o n c l u d e l a n o t a - o c c o r r e u n ' a z i o n e s i n e r g i c a t r a i s t i t u z i o n i , m e d i c i s p e c i a l i s t i ( b i o l o g i , g e n e t i s t i , n e o n a t o l o g i , p s i c o l o g i , e c c . ) e a s s o c i a z i o n i d e l l e p e r s o n e c o n m a l a t t i a r a r a e f a m i l i a r i c o m e U n i a m o . L ' o b i e t t i v o d e v e e s s e r e l ' a t t u a z i o n e d i u n p r o g r a m m a d i s c r e e n i n g c h e e l i m i n i l e b a r r i e r e d ' a c c e s s o , a s s i c u r a n d o a o g n i n e o n a t o i l d i r i t t o a u n a d i a g n o s i p r e c o c e e a l l e m i g l i o r i c u r e d i s p o n i b i l i , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l a p r o p r i a r e g i o n e d i n a s c i t a .