R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L ' I t a l i a s i è c o l o r a t a d i v e r d e , m a s i è c o l o r a t a d i v e r d e l a C a p i t a l e n e l l ' a l t a s i m b o l o g i a d e i p a l a z z i i s t i t u z i o n a l i c o n i p a t r o c i n i d e l m i n i s t e r o d e l L a v o r o e d e l l e p o l i t i c h e s o c i a l i , d e l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a e d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , m a s o p r a t t u t t o l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i - P a l a z z o C h i g i - c o m e p r i m o m o m e n t o s i m b o l i c o d i a c c e n s i o n e . L e n o s t r e a s s o c i a z i o n i , g l i e n t i d e l t e r z o s e t t o r e , A i s l a i n p a r t i c o l a r e p e r l a S l a , r a p p r e s e n t a n o u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o , n o n s o l o s u i t e r r i t o r i p e r l e p e r s o n e c h e n e c e s s i t a n o d i a i u t o e d i r i s p o s t e , m a a n c h e p e r l e i s t i t u z i o n i d e l l o S t a t o c h e h a n n o b i s o g n o a n c h e d i c o m p r e n d e r e , c o n s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à , a t t e n z i o n e e c o n c r e t e z z a , q u a l i s i a n o r e a l m e n t e l e r i s p o s t e d i c u i n e c e s s i t a q u e s t a c o m u n i t à e , i n q u e s t o c a s o , l e p e r s o n e c o n S c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a e l e l o r o f a m i g l i e " . C o s ì , P a o l a R i z z i t a n o , c o n s i g l i e r e n a z i o n a l e A i s l a , A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a e p r e s i d e n t e d e l l a s e z i o n e L a z i o , c o m m e n t a l ' i n i z i a t i v a ' C o l o r i a m o l ’ I t a l i a d i v e r d e ' , l ' i l l u m i n a z i o n e s i m b o l i c a d i a l c u n i m o n u m e n t i d e l l a P e n i s o l a , l a n c i a t a d a A i s l a i n o c c a s i o n e d e l l a X V I I I G i o r n a t a n a z i o n a l e S l a . " A i s l a è u n ' a s s o c i a z i o n e c h e s i o c c u p a d i f a r e r e t e - h a s p i e g a t o R i z z i t a n o - d i n o n l a s c i a r e d a s o l o e i n d i e t r o n e s s u n o c h e s t i a a f f r o n t a n d o o c h e a b b i a a f f r o n t a t o u n c a m m i n o c o s ì d u r o , u n a m a l a t t i a c o s ì a l t a m e n t e i n v a l i d a n t e , c o n u n e s i t o c o s ì r a p i d o , p r o g r e s s i v o e t e r r i b i l e " . A l t i s s i m a l a p a r t e c i p a z i o n e a R o m a " e i n t u t t e l e p i a z z e d e l l e n o s t r e 6 4 s e d i o s e z i o n i r a p p r e s e n t a t i v e s u l t e r r i t o r i o d e l l a n o s t r a r e a l t à a s s o c i a t i v a - s o t t o l i n e a R i z z i t a n o - T r a q u e s t e p e r s o n e v i s o n o t u t t i i l i v e l l i i s t i t u z i o n a l i , d a i l o c a l i e n a z i o n a l i , f i n o a i p i ù a l t i v e r t i c i d e l l o S t a t o , c h e h a n n o v o l u t o t e s t i m o n i a r e l a l o r o p r e s e n z a , i l l o r o a s c o l t o p e r e s s e r c i n e l l a X V I I I G i o r n a t a n a z i o n a l e S l a c h e è a n c h e l ’ o c c a s i o n e p e r r i c o r d a r e i l p r i m o p r e s i d i o d e i m a l a t i , p r o p r i o a R o m a , a l l a B o c c a d e l l a v e r i t à " . U n m o d o p e r r i c o r d a r e , d a u n l a t o , " l a r e t e , l a p r e s e n z a q u o t i d i a n a " d e l l ' a s s o c i a z i o n e e , d a l l ' a l t r a , " l a s p e r a n z a c o n c r e t a n e l l a r i c e r c a " g r a z i e a l s o s t e g n o " d e l l e p e r s o n e c h e c i v o g l i o n o s t a r e a c c a n t o e d a r e i l l o r o c o n t r i b u t o n e l l a n o s t r a r a c c o l t a f o n d i " .