R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - B a y e r a n n u n c i a c h e a c o r a m i d i s è o r a r i m b o r s a t o i n I t a l i a p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l ' a m i l o i d o s i d a t r a n s t i r e t i n a ( A t t r ) , s i a n e l l a f o r m a ' w i l d t y p e ' s i a v a r i a n t e , i n p a z i e n t i a d u l t i c o n c a r d i o m i o p a t i a ( A t t r - C m ) . L ' a c c e s s o a l l a t e r a p i a a t t r a v e r s o i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e s e g n a " u n p a s s o i m p o r t a n t e p e r u n a m a l a t t i a r a r a p r o g r e s s i v a e s p e s s o s o t t o d i a g n o s t i c a t a " , s i l e g g e n e l l a n o t a . L a r i m b o r s a b i l i t à d a p a r t e d e l l ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o s e g u e l e a p p r o v a z i o n i d e l l e a u t o r i t à r e g o l a t o r i e s t a t u n i t e n s e ( F d a , n o v e m b r e 2 0 2 4 ) e d e u r o p e a ( E m a , f e b b r a i o 2 0 2 5 ) . L ' a m i l o i d o s i c a r d i a c a d a t r a n s t i r e t i n a - s p i e g a l ' a z i e n d a - è c a r a t t e r i z z a t a d a l d e p o s i t o n e l c u o r e d i f i b r i l l e a m i l o i d i d e r i v a n t i d a l l a p r o t e i n a t r a n s t i r e t i n a ( T t r ) , c o n i m p a t t o n e g a t i v o s u l l a f u n z i o n e c a r d i a c a . L a m a l a t t i a p u ò m a n i f e s t a r s i c o n s i n t o m i c o m u n i a d a l t r e c a r d i o p a t i e , c o m e a f f a t i c a m e n t o p e r s i s t e n t e , d i s p n e a a n c h e a s f o r z i l e g g e r i , a r i t m i e o s i n c o p e , r e n d e n d o l a d i a g n o s i c o m p l e s s a . S p e s s o a n n i p r i m a d e l c o i n v o l g i m e n t o c a r d i a c o p o s s o n o c o m p a r i r e m a n i f e s t a z i o n i s i s t e m i c h e c o m e s i n d r o m e d e l t u n n e l c a r p a l e b i l a t e r a l e , d i s t u r b i d e l l a c o l o n n a l o m b a r e o s i n t o m i n e u r o p a t i c i . R i c o n o s c e r e q u e s t i s e g n a l i è f o n d a m e n t a l e p e r i n t e r c e t t a r e l a m a l a t t i a n e l l e f a s i i n i z i a l i , q u a n d o i l c u o r e n o n h a a n c o r a s v i l u p p a t o u n d a n n o s t r u t t u r a l e a v a n z a t o . I l m i g l i o r a m e n t o n e l l a g e s t i o n e d e l l ' A t t r - C m d e r i v a o g g i d a l l a c o m b i n a z i o n e d i u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a c l i n i c a e d a l l ' i m p i e g o d i s t r u m e n t i d i a g n o s t i c i s e m p r e p i ù a c c u r a t i , d a l l ' i m a g i n g n o n i n v a s i v o a i t e s t e m a t o c h i m i c i e a l l e a n a l i s i g e n e t i c h e , c h e c o n s e n t o n o d i i d e n t i f i c a r e p r e c o c e m e n t e i p a z i e n t i a r i s c h i o e a v v i a r e p e r c o r s i t e r a p e u t i c i m i r a t i . I n q u e s t o c o n t e s t o , a c o r a m i d i s r a p p r e s e n t a u n ' i n n o v a z i o n e f a r m a c o l o g i c a a t t a a m i g l i o r a r e i l d e c o r s o d e l l a p a t o l o g i a . S v i l u p p a t o p e r s t a b i l i z z a r e l a p r o t e i n a t r a n s t i r e t i n a n e l l a s u a f o r m a f i s i o l o g i c a , i l f a r m a c o r i d u c e l a f o r m a z i o n e d i f i b r i l l e a m i l o i d i c h e s i d e p o s i t a n o n e l m i o c a r d i o , i n t e r v e n e n d o d i r e t t a m e n t e s u l p r o c e s s o p a t o l o g i c o a l l a b a s e d e l l ' A t t r - C m . " L ' i n g r e s s o d i a c o r a m i d i s n e l l a p r a t i c a c l i n i c a q u o t i d i a n a r a p p r e s e n t a u n a v a n z a m e n t o r i l e v a n t e n e l l a g e s t i o n e d e l l ' A t t r - C m - c o m m e n t a G i o v a n n i P a l l a d i n i , m e d i c o i n t e r n i s t a , d i r e t t o r e d e l C e n t r o a m i l o i d o s i s i s t e m i c h e e m a l a t t i e a d a l t a c o m p l e s s i t à d e l l a F o n d a z i o n e I r c c s P o l i c l i n i c o S a n M a t t e o d i P a v i a , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i B i o c h i m i c a c l i n i c a e B i o l o g i a m o l e c o l a r e c l i n i c a a l l ' u n i v e r s i t à d i P a v i a - A v e r e u n t r a t t a m e n t o m i r a t o c h e s t a b i l i s c e u n l e g a m e s p e c i f i c o c o n l a t r a n s t i r e t i n a , d i m o s t r a n d o g r a n d e p o t e n z a e c a p a c i t à d i s t a b i l i z z a r e l a p r o t e i n a s t e s s a , p e r m e t t e d i i n t e r v e n i r e c o n e f f i c a c i a s u l p r o c e s s o p a t o l o g i c o e d i c o s t r u i r e p e r c o r s i d i c u r a s t r u t t u r a t i . E ' u n p a s s o i m p o r t a n t e p e r u n a m a l a t t i a c h e r i c h i e d e d i a g n o s i p r e c o c i , m o n i t o r a g g i a t t e n t i e t e r a p i e m i r a t e " . " L a r i m b o r s a b i l i t à d i a c o r a m i d i s d a p a r t e d i A i f a r a p p r e s e n t a u n t r a g u a r d o s i g n i f i c a t i v o p e r i p a z i e n t i c o n A t t r - C m , p e r l e l o r o f a m i g l i e e p e r l a c o m u n i t à c l i n i c a - d i c h i a r a S i m o n a G a t t i , d i r e t t o r e m e d i c o d i B a y e r I t a l i a - Q u e s t o r i s u l t a t o t e s t i m o n i a l ' i m p e g n o c o s t a n t e e c o n t i n u o d i B a y e r n e l c a m p o d e l l e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i e l a n o s t r a v o l o n t à d i r e n d e r e d i s p o n i b i l i s o l u z i o n i i n n o v a t i v e e a c c e s s i b i l i a u n n u m e r o s e m p r e m a g g i o r e d i p a z i e n t i " . L a r i m b o r s a b i l i t à d i a c o r a m i d i s - r i c o r d a l a n o t a - s i b a s a s u i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o c l i n i c o r e g i s t r a t i v o ' A t t r i b u t e - C m ' c o n d o t t o s u p a z i e n t i c o n A t t r - C m . I l t r i a l h a r a g g i u n t o l ' e n d p o i n t p r i m a r i o c o m p o s i t o d i m o r t a l i t à p e r t u t t e l e c a u s e e o s p e d a l i z z a z i o n i c a r d i o v a s c o l a r i , m o s t r a n d o u n m i g l i o r a m e n t o r i s p e t t o a l p l a c e b o g i à d o p o t r e m e s i d i t r a t t a m e n t o . D o p o 3 0 m e s i i l r i s c h i o c o m b i n a t o d i m o r t a l i t à e r i c o v e r i c a r d i o v a s c o l a r i r i c o r r e n t i s i è r i d o t t o d e l 4 2 % r i s p e t t o a l p l a c e b o , m e n t r e i l t a s s o a n n u a l i z z a t o d i o s p e d a l i z z a z i o n i c a r d i o v a s c o l a r i è r i s u l t a t o d i m e z z a t o . I l p r o f i l o d i s i c u r e z z a è r i s u l t a t o c o m p l e s s i v a m e n t e f a v o r e v o l e . Q u e s t i d a t i h a n n o s u p p o r t a t o l ' a p p r o v a z i o n e d i E m a e i l s u c c e s s i v o r i c o n o s c i m e n t o d e l l a r i m b o r s a b i l i t à i n I t a l i a , c o n f e r m a n d o i l v a l o r e c l i n i c o d i u n a t e r a p i a p r o g e t t a t a p e r a g i r e d i r e t t a m e n t e s u l m e c c a n i s m o a l l a b a s e d e l l a m a l a t t i a .