R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a p e r s o n a c o n S l a v i v e u n ’ e v o l u z i o n e l e g a t a a l l a m a l a t t i a . O g n i p a z i e n t e h a p e r c o r s i e c o n t e s t i d i v e r s i : i b i s o g n i c a m b i a n o n e l l e v a r i e f a s i e n o n s o n o m a i u g u a l i n e m m e n o t r a l e s t e s s e f a m i g l i e , c h e p r e s e n t a n o r e a l t à e c r i t i c i t à d i f f e r e n t i " . L o h a d e t t o A l e s s a n d r o P a d o v a n i , p r e s i d e n t e d e l l a S i n ( S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ) e d i r e t t o r e d e l l a C l i n i c a N e u r o l o g i c a d i B r e s c i a , i n o c c a s i o n e d e l l ’ o p e n d a y d e l p r i m o n u c l e o r e s i d e n z i a l e i n I t a l i a d e d i c a t o a l l e p e r s o n e c o n S l a , v o l u t o d a R e g i o n e L o m b a r d i a e A t s B r e s c i a , n a t o d a l l ’ e s p e r i e n z a d e i C e n t r i C l i n i c i N e m o e c o n i l s o s t e g n o d i A i s l a ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a ) . " D o p o i l C e n t r o N e m o d i G u s s a g o – s p i e g a P a d o v a n i – m a n c a v a u n l u o g o d o v e p e r s o n e c o n S l a e l e l o r o f a m i g l i e p o t e s s e r o a v e r e g a r a n t i t a u n ’ a s s i s t e n z a m u l t i d i s c i p l i n a r e e i n t e r d i s c i p l i n a r e i n u n a f a s e c h e r i c h i e d e s u p p o r t o q u a s i c o m p l e t o . A C a r p e n e d o l o s i r e a l i z z a q u a l c o s a d i e c c e z i o n a l e : u n p o s t o d o v e t r o v a r e c u r e m a a n c h e , e s o p r a t t u t t o , t a n t a u m a n i t à " .