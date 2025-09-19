R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a g i o r n a t a n a z i o n a l e d i A i s l a , c h e s i s v o l g e i n t u t t a I t a l i a , è m o l t o i m p o r t a n t e p e r n o i . O g g i , i n m o l t e c i t t à i t a l i a n e , v e r r a n n o i l l u m i n a t i d i v e r d e o l t r e 3 0 0 m o n u m e n t i . L a l u c e v e r d e è s t a t a s c e l t a p e r c h é è i l c o l o r e d e l l a s p e r a n z a , l a s p e r a n z a d i t r o v a r e u n a s o l u z i o n e p e r l a r i c e r c a a f f i n c h é p o s s a t r o v a r e l a c u r a p e r s c o n f i g g e r e q u e s t a t e r r i b i l e e c o m p l e s s a m a l a t t i a " . C o s ì F u l v i a M a s s i m e l l i , p r e s i d e n t e d i A i s l a - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a - i n o c c a s i o n e d e l l a 1 8 e s i m a G i o r n a t a n a z i o n a l e S l a . L ’ a s s o c i a z i o n e l a n c i a q u e s t ’ a n n o l a p i ù g r a n d e c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e e r a c c o l t a f o n d i ' C o l o r i a m o l ’ I t a l i a d i v e r d e ' , c o n u n a m o b i l i t a z i o n e c h e a t t r a v e r s e r à c i t t à , m o n u m e n t i , p i a z z e e c o m u n i t à , p e r d a r e v o c e e v i s i b i l i t à a l l e o l t r e 1 . 0 0 0 p e r s o n e c o n S l a c h e v i v o n o n e l l a r e g i o n e . " T r a g l i o b i e t t i v i d e l l a G i o r n a t a n a z i o n a l e a n c h e r a c c o g l i e r e f o n d i : d o m e n i c a 2 1 s e t t e m b r e , i n f a t t i , i n m o l t e p i a z z e d ' I t a l i a , t u t t i i n o s t r i v o l o n t a r i , l e p e r s o n e c o n S l a c o n i l o r o f a m i l i a r i , i m e d i c i , l e I s t i t u z i o n i p o l i t i c h e e i s o c i o s a n i t a r i s i r a c c o g l i e r a n n o p r e s s o i n o s t r i b a n c h e t t i p e r r a c c o g l i e r e i f o n d i d e s t i n a t i a l l ' a s s i s t e n z a - s p i e g a M a s s i m e l l i - m a a n c h e p e r s o t t o l i n e a r e c h e l e f a m i g l i e n o n s o n o s o l e , m a s e m p r e c i r c o n d a t e d a a l t r e f a m i g l i e e p e r s o n e " . " L a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a è u n a m a l a t t i a m o l t o c o m p l e s s a , c h e n o n r i g u a r d a s o l o l a p e r s o n a c o n S l a , m a c o i n v o l g e e s t r a v o l g e c o m p l e t a m e n t e a n c h e l a s u a f a m i g l i a . A i s l a è n a t a p r o p r i o p e r d i v e n t a r e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r q u e s t e f a m i g l i e - s o t t o l i n e a M a s s i m e l l i - I n f a t t i , h a u n c e n t r o d ' a s c o l t o c o m p o s t o d a 1 9 s p e c i a l i s t i c h e a s c o l t a n o i b i s o g n i p e r s o n e c o n S l a , f a m i l i a r i e a s s i s t e n t i m e d i c i e c o n l a r a c c o l t a f o n d i d e s i d e r i a m o d a r e d e l l e r i s p o s t e c o n c r e t e a i l o r o b i s o g n i " . " S o n o c i r c a 6 m i l a l e p e r s o n e c o n S l a i n I t a l i a , n e l l a r e g i o n e L o m b a r d i a s o n o c i r c a m i l l e . N o i a b b i a m o s u p p o r t a t o e a i u t a t o c i r c a 4 3 0 f a m i g l i e n e l l a r e g i o n e L o m b a r d i a , c o n o l t r e 1 2 0 0 i n t e r v e n t i c h e p o s s o n o e s s e r e e s p a z i a r e t r a s u p p o r t o p s i c o l o g i c o , s u p p o r t o p r a t i c o , a c q u i s t o d i d i s p o s i t i v i o t r a s p o r t i . I n q u e s t i g i o r n i i n R e g i o n e L o m b a r d i a s o n o i n c a m p o 6 0 v o l o n t a r i c h e s t a n n o l a v o r a n d o n e l l e p i a z z e e n e i b a n c h e t t i p r o p r i o p e r f a r c o m p r e n d e r e c h e l a p e r s o n a n o n d e v e m a i s e n t i r s i s o l a - c o n c l u d e M a s s i m e l l i - I n v i t o t u t t i a v e n i r e a t r o v a r c i , a c o n o s c e r e , a p a r t e c i p a r e a i n o s t r i b a n c h e t t i e s o p r a t t u t t o a d o n a r e u n p i c c o l o c o n t r i b u t o c h e p e r A i s l a f a r à s e n z ' a l t r o u n a g r a n d e d i f f e r e n z a . L e s o m m e c h e v e r r a n n o r a c c o l t e s a r a n n o d e s t i n a t e a l l ’ O p e r a z i o n e S o l l i e v o , u n p r o g e t t o a t t o a d a r e d e l l e r i s p o s t e c o n c r e t e a i b i s o g n i d e l l a n o s t r a g e n t e " .