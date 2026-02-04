R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - Q u a n d o s i p a r l a d i c u r e o d o n t o i a t r i c h e p e r p a z i e n t i f r a g i l i " l a s i n e r g i a t r a m e d i c i , s p e c i a l i s t i , p s i c o l o g i , p e d a g o g i s t i , a s s o c i a z i o n i e f a m i g l i e è d e t e r m i n a n t e , s o p r a t t u t t o d a v a n t i a l l a d i s a b i l i t à . L a p r e v e n z i o n e è f o n d a m e n t a l e e h a t r e a s p e t t i c h i a v e : u n r i s p a r m i o e c o n o m i c o , u n r i s p a r m i o b i o l o g i c o e u n r i s p a r m i o e m o t i v o , f a m i l i a r e e s o c i a l e . U n a n o t t e i n b i a n c o a c a u s a d e l d o l o r e " a i d e n t i " c o i n v o l g e t u t t a l a f a m i g l i a . Q u e s t ' u l t i m o è u n p u n t o c h e c i d e v e i n t e r p e l l a r e c o m e m e d i c i , q u o t i d i a n a m e n t e . I n o l t r e , l a p r e v e n z i o n e p o t r e b b e e v i t a r e , o v e p o s s i b i l e , l ' a l t o n u m e r o d i a n e s t e s i e c o n t u t t i i r i s c h i c o l l e g a t i " i n q u e s t i p a z i e n t i . C o s ì M a r c o M a g i , p a s t - p r e s i d e n t d i S i o h , S o c i e t à i t a l i a n a d i o d o n t o s t o m a t o l o g i a p e r l ' h a n d i c a p , i n t e r v e n e n d o o g g i n e l l a S a l a R e f e t t o r i o d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i a l c o n v e g n o ' O d o n t o i a t r i a s p e c i a l e n e l s o g g e t t o f r a g i l e ' , p r o m o s s o e o r g a n i z z a t o d a l l a S i o h i n s i e m e a l C n e l ( C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e l l ' e c o n o m i a e d e l l a v o r o ) e a l l a F e d e r a z i o n e d e l l e a s s o c i a z i o n i e m o f i l i c i ( F e d E m o ) . L ' i n c o n t r o r a p p r e s e n t a i l p r o s i e g u o d e l p e r c o r s o a v v i a t o l o s c o r s o o t t o b r e a l C n e l d a i t r e s o g g e t t i p r o m o t o r i , c o n l ' o b i e t t i v o d i i n s e r i r e l ' o o n t o i a t r i a s p e c i a l e n e l P i a n o n a z i o n a l e d e l l a p r e v e n z i o n e ( P n p ) e i s t i t u i r e u n t a v o l o t e c n i c o n a z i o n a l e d e d i c a t o a l l a p r e v e n z i o n e e a l l e c u r e o d o n t o i a t r i c h e p e r i s o g g e t t i f r a g i l i . P e r M a g i , m e d i c o c h i r u r g o e o d o n t o i a t r a , l ' a p p r o c c i o a i p a z i e n t i f r a g i l i d a p a r t e d i o d o n t o i a t r i , i g i e n i s t i d e n t a l i e a l t r e f i g u r e s a n i t a r i e p a s s a d a u n a s p e t t o f o n d a m e n t a l e . " O l t r e a c o n o s c e r e s c i e n t i f i c a m e n t e l a d i s a b i l i t à , d a l p u n t o d i v i s t a c l i n i c o e d e l l a r i c e r c a - a f f e r m a - o c c o r r e c o n o s c e r e l a p e r s o n a c o n d i s a b i l i t à " . I n o l t r e , a g g i u n g e , " l a f o r m a z i o n e , l ' a g g i o r n a m e n t o e l a p r e p a r a z i o n e s o n o f o n d a m e n t a l i . S o n o s a n c i t e m e r a v i g l i o s a m e n t e d a l l ' a r t i c o l o 1 9 d e l C o d i c e d i d e o n t o l o g i a m e d i c a ' F o r m a z i o n e e a g g i o r n a m e n t o p e r m a n e n t e ' . Q u i n d i m a i a v e r e l a p r e s u n z i o n e d i s e n t i r s i a r r i v a t i . B i s o g n a c o n t i n u a r e a s t u d i a r e e a p r e p a r a r s i , s i a t e o r i c a m e n t e s i a a l i v e l l o d i e s p e r i e n z a u m a n a " .