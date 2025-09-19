R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " O g g i è u n a g i o r n a t a i m p o r t a n t e a c u i R e g i o n e L o m b a r d i a h a v o l u t o a d e r i r e c o n c o n v i n z i o n e p e r p o r t a r e i l p r o p r i o s o s t e g n o n e i c o n f r o n t i d e l l e p e r s o n e c o n l a S l a e n e i c o n f r o n t i d e l l e l o r o f a m i g l i e . U n i m p e g n o c h e v i e n e e s t e s o a c h i o g n i g i o r n o m e t t e a d i s p o s i z i o n e i l p r o p r i o t e m p o e i l p r o p r i o c u o r e , p e r a i u t a r e t u t t e q u e s t e p e r s o n e " . L o h a d e t t o E l e n a L u c c h i n i , a s s e s s o r a a l l a F a m i g l i a , s o l i d a r i e t à s o c i a l e , d i s a b i l i t à e p a r i o p p o r t u n i t à d i R e g i o n e L o m b a r d i a n e l l a X X V I I I G i o r n a t a n a z i o n a l e S l a , s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a , p e r l a c u i c e l e b r a z i o n e i l P a l a z z o L o m b a r d i a , c o s ì c o m e a l t r i p a l a z z i e m o n u m e n t i , s i è i l l u m i n a t o d i v e r d e . L ’ i n i z i a t i v a è p a r t e d e l l a p i ù g r a n d e c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e e r a c c o l t a f o n d i p r o m o s s a d a A i s l a , A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a , ' C o l o r i a m o l ’ I t a l i a d i v e r d e ' . " E ’ u n i m p e g n o c h e a b b i a m o v o l u t o r i n n o v a r e a n c h e a t t r a v e r s o l ' a c c e n s i o n e d i q u e s t a l u c e v e r d e a P a l a z z o L o m b a r d i a - s p i e g a L u c c h i n i - E ' u n g e s t o s e m p l i c e , m a p i e n o d i a m o r e , c o n i l q u a l e p o r t a r e s p e r a n z a e v i c i n a n z a a t u t t e q u e s t e p e r s o n e , s o p r a t t u t t o p e r g a r a n t i r e e c o n f e r m a r e l a v o l o n t à d i c o n t i n u a r e a l a v o r a r e i n q u e s t o d i a l o g o c o s t r u t t i v o c o n l e a s s o c i a z i o n i e c o n A i s l a " . " L a n o s t r a v o l o n t à - r i m a r c a l ' a s s e s s o r e - è q u e l l a d i m i g l i o r a r e i s e r v i z i s u l t e r r i t o r i o , s u p p o r t a r e i c a r e g i v e r f a m i l i a r i " g a r a n t e n d o " l e r i s o r s e a d e g u a t e . I l g e s t o s e m p l i c e d i o g g i v u o l e f a r c o m p r e n d e r e c h e n o i , c o m e i s t i t u z i o n i , c i s i a m o , s i a m o a l l o r o f i a n c o e s i a m o q u i p e r l a v o r a r e i n s i e m e . N e s s u n o è s o l o - c o n c l u d e L u c c h i n i - L e i s t i t u z i o n i s t a n n o l a v o r a n d o i n m o d o c o r a l e c o n l e a s s o c i a z i o n i c h e r a p p r e s e n t a n o l e p e r s o n e c o n l a S l a e c r e d o c h e s i a v e r a m e n t e i m p o r t a n t e i l l a v o r o d i s q u a d r a p e r g a r a n t i r e u n f u t u r o e u n ' a s s i s t e n z a c o s t a n t e " .